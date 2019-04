Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Fiat, famosa azienda automobilistica che fa parte del Gruppo FCA – Fiat Chrysler Automobiles, assume risorse in Italia. Le assunzioni riguardano le seguenti aree aziendali: After Sales (MOPAR), Business Management, Communications and External Relations, Design, Finance, Financial Services (FCA Bank), Human Resources, ICT, Internal Audit, Legal, Manifacturing, Product Development, Purchasing, Quality, Sales and Marketing, Security, Safety and Facilities, Supply Chain and Logistics. Il pacchetto retributivo del Gruppo è allineato alle migliori pratiche internazionali e assicura compensi economici equi e attrattivi per tutti i dipendenti. Al momento sono oltre 100 le posizioni aperte in Fiat Italia, rivolte sia a giovani neo laureati che vogliono intraprendere un percorso di stage in azienda, sia a profili senior. Per candidarsi ad una delle offerte di lavoro in Fiat è necessario collegarsi QUI

– Trenitalia ha sottoscritto un nuovo accordo sindacale per l’assunzione di 1.000 nuove risorse. Il piano di reclutamento verrà completato già nel 2019 e si aggiunge a quanto già previsto dal Gruppo Ferrovie dello Stato che ha intenzione di procedere con l’assunzione di 4.000 unità entro la fine dell’anno. Le assunzioni riguarderanno l’intero territorio italiano, quindi ci sono possibilità di essere reclutati anche nella zona di residenza. Ad essere ricercati sono giovani da poter essere impiegati come personale mobile, ma anche nelle aree della manutenzione dei rotabili e nel settore commerciale. Per maggiori informazioni e candidarsi cliccare QUI

– Euronics, la catena di negozi di elettrodomestici ed elettronica leader in Europa, seleziona personale per i propri negozi su tutto il territorio nazionale. le quattro figure maggiormente ricercate in Euronics su tutto il territorio italiano e le posizioni aperte in Bruno S.p.A. sono: Addetto al magazzino, Cassiere, Addetto alle vendite e Direttore punto vendita. Per consultare nel dettaglio le posizioni aperte e candidarsi cliccare QUI

BANDI E CONCORSI

– Nuove assunzioni nel settore socio-sanitario in Lombardia. L’Azienda di Servizi alla Persona “Golgi-Redaelli”, con sede a Milano, ha indetto un concorso per la selezione di 20 unità di personale da impiegare nel ruolo di Operatori Socio Sanitari. Il bando di concorso scade il 18 aprile. L’ASP “Golgi-Redaelli” ha pubblicato un bando di concorso per l’assunzione di 20 Operatori Socio Sanitari nelle seguenti strutture: 10 unità presso l’Azienda di Servizi alla Persona “Golgi-Redaelli” e 10 unità presso l’Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio. La retribuzione prevista per i candidati assunti è di 19.209,84 euro lordi. È inclusa la tredicesima mensilità. I candidati al concorso per OSS sosterranno le prove d’esame seguenti: prova preselettiva (eventuale), prova teorico/pratica e prova orale. Per partecipare al concorso pubblico per Operatori Socio Sanitari è necessario presentare domanda di ammissione usufruendo dell’apposita piattaforma online entro il 18 aprile

– La Guardia di Finanza ha aperto un bando di concorso per l’ammissione di 830 allievi marescialli al 91° corso presso la Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza per l’anno accademico 2019/2020. Gli 830 posti disponibili sono così suddivisi: 768 allievi marescialli del contingente ordinario e 62 allievi marescialli del contingente di mare. Lo svolgimento del concorso prevede: prova preliminare, consistente in questionari a risposta multipla, prova scritta di composizione italiana, prova di efficienza fisica, accertamento dell’idoneità psico-fisica, accertamento dell’idoneità attitudinale, prova orale di cultura generale, prova facoltativa di una lingua estera, consistente in un esame scritto e orale nella lingua prescelta, prova facoltativa di informatica e valutazione dei titoli. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito della Guardia di Finanza entro il 12 aprile

VALLO DI DIANO

– Nota azienda del settore alimentare con sede nel Vallo di Diano, ricerca un impiegato per controllo qualità da inserire in organico full time. Il ruolo richiede di verificare gli standard di qualità dei prodotti e le procedure norme ISO, di curare i rapporti con l’ente certificatore e di effettuare verifiche ispettive interne. Sono richiesti laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari, Laurea Magistrale Chimico – Biologico – Ambientale, Master in indirizzo Chimico – Biologico – Ambientale, competenze in sicurezza, qualità e redazione del manuale procedure Qualità. Requisito preferenziale consiste nell’aver seguito un corso sul sistema qualità. Inviare il curriculum vitae all’indirizzo c.v.foodjob@gmail.com

– L’azienda Sidel s.r.l. di Buonabitacolo, leader nel settore delle porte e dei serramenti, ricerca una figura addetta alla gestione dei clienti dell’Ufficio Commerciale Estero. Nello specifico i candidati, residenti nel Vallo di Diano, dovranno essere in possesso di un diploma o laurea. E’ necessaria un’ottima conoscenza della lingua inglese e disponibilità a viaggiare. Gli interessati possono inviare il curriculum all’indirizzo segreteria@sidelsrl.it

– Azienda del Vallo di Diano ricerca laureati in Ingegneria civile o industriale (preferita) oppure in ambito meccanico e elettrico. Necessarie la disponibilità a viaggi e trasferte e la dimestichezza con la progettazione e la realizzazione di opere nel campo dei lavori stradali in genere. È richiesta la conoscenza, anche minima, delle procedure tecnico-amministrative del Codice degli appalti. Inoltre è richiesta l’ottima conoscenza degli strumenti informatici, CAD, Photoshop e fogli di calcolo. È premiata la conoscenza di software di settore, ma non obbligatoria. Si richiede una persona dinamica, predisposta all’apprendimento, versata alla multidisciplinarità e capace di lavorare in squadra. Inviare il curriculum all’indirizzo recruiting.iv19@gmail.com

– L’azienda “Tostini Caffè” ricerca ragazza con esperienza nel settore della contabilità e della segreteria. Per candidarsi occorre inviare il proprio curriculum all’indirizzo sales@tostini.com oppure chiedere informazioni al numero telefonico 0975/395134

– redazione –