Infol@voro 2.0: opportunità nel Vallo di Diano. Assunzioni in Coca Cola, Italo Treno e Bialetti

AMBITO NAZIONALE

– Coca-Cola HBC Italia fa parte della holding Coca-Cola HBC AG, con sede principale in Svizzera. Opera in 28 Paesi del mondo ed è quotata alla Borsa di Londra e in elenchi secondari nelle Borse di Atene e di New York. In questo periodo Coca Cola è alla ricerca di personale per varie sedi in Italia, in vista di assunzioni e tirocini. Le posizioni aperte sono rivolte sia a candidati a vari livelli di carriera, che a giovani anche senza esperienza. Gli inserimenti avverranno mediante contratti a tempo indeterminato e tirocini. L’azienda cerca anche giovani laureati e neolaureati per inserimenti tramite tirocini retribuiti. Generalmente gli stage hanno una durata di sei mesi e sono finalizzati alla successiva assunzione. Agli stagisti non è richiesta una precedente esperienza di lavoro ma è sempre indispensabile una buona conoscenza della lingua inglese. Periodicamente Coca Cola seleziona anche neolaureati in Ingegneria, Economia e materie umanistiche, da inserire in un programma di formazione e lavoro (Manangement Training Program) della durata iniziale di 3 mesi, finalizzato all’inserimento in azienda. Gli interessati alle future assunzioni Coca Cola e alle opportunità di lavoro in Italia possono candidarsi cliccando QUI

– In arrivo nuove opportunità di lavoro nel settore ferroviario con Italo Treno. NTV sta portando avanti una maxi campagna di recruiting che porterà ben 500 assunzioni entro il 2021, di cui 200 già effettuate e 300 da effettuare. Si cercano Hostess e Steward, Operatori di Impianto, Macchinisti, figure di Staff e altri profili. Per reclutare le figure da assumere si svolgerà un career day a Bari. I candidati selezionati per lavorare in Italo Treno saranno inseriti presso le sedi di Milano, Roma e Napoli. Le selezioni per le assunzioni in Italo Treno prevedono l’organizzazione di appositi career day, per incontrare i candidati e far conoscere loro l’azienda. Le giornate di recruitment si svolgeranno presso diverse città italiane. Il prossimo appuntamento sarà a Bari a novembre. Gli interessati possono cliccare QUI

– Bialetti, la nota azienda di elettrodomestici e sistemi di cottura, seleziona personale per assunzioni nei punti vendita, anche in vista di nuove aperture, e in sede. Durante l’anno attiva anche tirocini per i giovani. Si cercano Addetti Vendita Part Time, Store Manager. Al momento il Gruppo è anche alla ricerca di candidati per assunzioni e per tirocini da svolgere presso l’headquarter di Coccaglio (Brescia). Per maggiori informazioni e candidarsi cliccare QUI

BANDI E CONCORSI

– La Città Metropolitana di Genova ha pubblicato 8 bandi di concorso per 32 assunzioni a tempo pieno e indeterminato. Previsto stipendio tabellare annuo per 22.135,47 euro. Sono inoltre previsti l’elemento perequativo annuo di 228 euro, l’indennità di comparto annua per 622,80 euro e la tredicesima mensilità di 1.857,53 euro. I bandi sono finalizzati all’assunzione delle seguenti risorse: n.8 Funzionari Area Amministrazione competenze giuridiche Cat. D, posizione economica D1; 2 Funzionari Area Amministrazione competenze socio-economiche Cat. D, posizione economica D1; 4 Funzionari Area Amministrazione competenze tecnico economiche Cat. D, posizione economica D1; 1 Funzionario Area Informatica competenze in reti informatiche Cat. D, posizione economica D1; 2 Funzionari Area Informatica competenze in servizi informativi Cat. D, posizione economica D1; 1 Funzionario Area Tecnica competenze ambiente e territorio Cat. D, posizione economica D1; 3 Funzionari Area Tecnica competenze tecnico gestionali Cat. D, posizione economica D1; n.11 Funzionari Area Tecnica competenze nei servizi di ingegneria e di architettura Cat. D, posizione economica D1. Si segnala che in caso di candidati in numero superiore a quelli indicati nei singoli bandi di concorso le prove di esame potranno essere precedute da una preselezione. I partecipanti ai concorsi della Città Metropolitana di Genova sosterranno tre prove d’esame, due scritte ed una orale. Per partecipare ai concorsi i candidati dovranno inviare le domande entro le ore 17.00 del 4 novembre

VALLO DI DIANO

– Azienda in forte espansione con sede nel Vallo di Diano ricerca una figura professionale da inserire nel proprio organico. A tale figura si richiede dinamismo, attitudine al problem solving, buona dialettica, ottima proprietà di scrittura e voglia di portare il proprio contributo in un team già esistente. Si richiede inoltre un buon livello di utilizzo e conoscenza dei seguenti programmi: pacchetto Office, nello specifico Excell e Powerpoint; conoscenza base di programmi per foto ritocco ed impaginazione locandine; ottima padronanza nell’utilizzo dei social media più comuni; predisposizione all’utilizzo di piattaforme web. Gli interessati/e potranno inviare il proprio curriculum vitae completo di foto dando autorizzazione al trattamento dei dati personali D.Lgs 196/03 al seguente indirizzo mail aziendavallodidiano@gmail.com. La candidatura è aperta ad ambo i sessi

– Noto marchio della GDO (grande distribuzione organizzata), ricerca personale da inserire nei propri supermercati del Vallo di Diano. Il candidato potrà essere destinato ai vari reparti presenti nelle diverse sedi. Gli interessati potranno inviare il proprio curriculum alla mail cercolavorogdo@gmail.com

– Sa.gest Srl, azienda italiana leader nel settore delle manutenzioni impiantistiche, con oltre 20 anni di esperienza e forte spinta al miglioramento, cerca per commesse di primaria importanza su tutto il territorio Nazionale un Termoidraulico con provata esperienza da inserire nel proprio organico nell’ottica dell’accrescimento del business. Richiesta disponibilità immediata. Inviare curriculum vitae dettagliato all’indirizzo e-mail segreteria@sagest.org

