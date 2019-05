Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– A2A, una delle principali aziende multiutility italiane attiva nella produzione, distribuzione e vendita di energia e nei servizi ambientali, è alla ricerca di personale da inserire nelle sue sedi aziendali. L’azienda ricerca persone flessibili, capaci di leggere ed interpretare scenari in continua evoluzione, orientate ai risultati. I percorsi universitari più richiesti rientrano nel campo ingegneristico, economico-quantitativo e giuridico. I ruoli ricercati fanno riferimento ai seguenti ambiti: Tecnico-Operativo (Progettazione esecuzione lavori, Manutenzione ed Esercizio Impianti, Qualità, Ambiente e Sicurezza), Corporate (Risk Management, Mergers & Acquisitions, Pianificazione e Controllo, Risorse Umane), Mercato (Commerciale/Marketing, Trading). Per consultare le offerte di lavoro e candidarsi cliccare QUI

– Bata, famoso marchio leader nel settore delle calzature, ricerca personale per i propri punti vendita sull’intero territorio nazionale ma anche risorse per la sede aziendale italiana che si trova a Limena. Le offerte di lavoro in Bata si concentrano all’interno degli Store, dove sono ricercate le seguenti figure: Addetto vendita part-time e Allievi Store Manager. Ricerche in corso sono presenti anche negli uffici della sede di Limena (PD) per le seguenti figure: Junior Buyer Calzature Donna Dressy, Junior Buyer Abbigliamento, Graphic Designer & Digital Photographer, Junior E-Commerce Specialist. Per candidarsi cliccare QUI

– La Rinascente, il famoso department store tra i più prestigiosi d’Italia, cerca personale da inserire con vari ruoli in tutti gli store d’Italia. La Rinascente cerca persone che abbiamo principalmente queste tre caratteristiche: internazionalità, team-worker oriented e appassionati del proprio lavoro. Le posizioni aperte sono: Commerciale / Vendite (Stage Assistente alla vendita Roma, Monza, Milano, Palermo, Allievo Floor Manager – Tutti gli store, Sales Assistants Week-End – Milano Duomo), Visual Merchandising (Allievo Responsabile Visual Merchandising in tutti gli store), Logistica (Stage Addetto Ricevimento Merci a Roma e Milano). Per candidarsi cliccare QUI

BANDI E CONCORSI

– L’Università di Firenze è alla ricerca di 17 figure da assumere a tempo indeterminato. Il bando è per titoli ed esami e per partecipare alla selezione pubblica c’è tempo fino al 9 maggio. Otto posti sono riservati ai volontari delle Forze Armate. Il concorso è finalizzato alla copertura, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, di 17 posti di Cat. C, posizione economica C1 dell’area biblioteche per le esigenze dell’Area per la Valorizzazione del patrimonio Culturale – Sistema Bibliotecario di Ateneo. Il bando è rivolto a diplomati e le procedure concorsuali prevedono l’espletamento di una eventuale preselezione, da determinare in base al numero delle istanze pervenute, attraverso la somministrazione di quesiti a risposta multipla, di una prova scritta, a contenuto teorico, e di un colloquio. La prova scritta e la prova orale verteranno sugli argomenti indicati nel testo integrale del bando. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro le 13.00 del 9 maggio

– Il Comune di Trezzo sull’Adda, in provincia di Milano, ha indetto un concorso per l’assunzione di 5 agenti di Polizia Locale. E’ previsto l’inserimento a tempo pieno e indeterminato in Cat. C, posizione economica C1. La data di scadenza dei bandi è prevista per il 9 maggio. Le procedure selettive si espleteranno attraverso il superamento di due prove d’esame, una scritta e una orale. Gli esami verteranno sugli argomenti indicati nel bando. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 9 maggio secondo una delle seguenti modalità: a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Comune di Trezzo sull’Adda – Via Roma, 5 – 20056 – Trezzo sull’Adda (MI); direttamente all’ufficio protocollo presso lo sportello unico dei Servizi al Cittadino Spaziopiù del Comune di Trezzo sull’Adda – Via Falcone e Borsellino, 2 – 20056 – Trezzo sull’Adda (MI); via mail da indirizzo personale di Posta Elettronica Certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.trezzosulladda.mi.it

VALLO DI DIANO

– La IT Srl, azienda specializzata nella realizzazione di impianti elettrici e tecnologici, ricerca laureati in Ingegneria con indirizzo industriale (elettrica, elettronica e meccanica) da inserire nel proprio organico tecnico. Le risorse ricercate saranno collocate in funzione delle esperienze, competenze ed aspirazioni nell’ambito dell’ufficio tecnico o produzione. Ad integrazione delle esperienze e competenze pregresse saranno valutate anche le capacità manageriali e di leadership tali da permettergli di ricoprire anche ruoli di gestione e di responsabilità. La buona padronanza dei sistemi informatici e dei software di progettazione, l’interesse per le soluzioni innovative e soprattutto la disponibilità a viaggi e trasferte saranno elementi privilegiati nel processo di selezione. La sede di lavoro è a San Pietro al Tanagro (SA). Per candidarsi inviare il curriculum in formato europeo all’indirizzo email rec_itsrl@libero.it, specificando nell’oggetto “CANDIDATURA TECNICA” e autorizzando espressamente il trattamento dei dati in conformità alla Dlgs 196/03 sulla privacy

– La Cosilinauto srl, azienda leader nel settore automobilistico, nell’ambito del rafforzamento della propria Divisione Noleggio, ricerca su Sala Consilina venditori specializzati nel noleggio a lungo termine, settore automotive. La persona selezionata si occuperà della vendita di servizi di noleggio a lungo termine tramite attività di vendita in salone e vendita esterna presso le aziende su appuntamento. La Cosilinauto srl è in cerca di persone residenti a Sala Consilina o zone limitrofe, con le seguenti caratteristiche: dimestichezza nell’uso dei principali sistemi informatici; conoscenza delle regole di deducibilità dei costi dell’automobile e dei prodotti finanziari/servizi aggiuntivi da offrire ai clienti; conoscenza delle tecniche di vendita e sensibilità rispetto agli aspetti di customer satisfaction; spiccato orientamento alla comunicazione e alle relazioni interpersonali, empatia, capacità di ascolto,buona presenza; possesso patente B. Completano il profilo orientamento al cliente e al risultato, capacità di negoziazione e di lavorare per obiettivi. Costituisce titolo preferenziale l’aver maturato un’esperienza specifica come venditore di noleggio a lungo termine. Inviare curriculum vitae, completo di autorizzazione al trattamento dei dati personali, indicando il riferimento “Venditore NLT” anche nell’oggetto del messaggio al seguente indirizzo di posta elettronica:selezione@cosilinauto.it

– Avviata e rinomata attività commerciale del Vallo di Diano è alla ricerca di personale qualificato nel settore Caffetteria e Lounge Bar per progetti futuri. Chiunque sia interessato può rivolgersi al numero 347/6671751

– L’azienda Garone Habitat di Polla, per il potenziamento della propria struttura, ricerca una Figura Tecnica e un Tecnico Commerciale. La Figura Tecnica si occuperà dello sviluppo delle distinte base, utilizzando software CAD e simili. Il profilo ideale è un/a candidato/a con il diploma di tecnico (anche laurea), preferibilmente con esperienza nella medesima posizione o in ruoli analoghi, acquisita nel settore serramenti o in settori affini (arredamento e studi tecnici). Ha un’ottima conoscenza degli applicativi Autocad e Office. Inoltre, dovrà avere una buona capacità di relazionarsi con i clienti e che con i reparti produttivi dell’azienda. Il candidato deve avere preferibilmente esperienza nel settore infissi e arredo interno, conoscenza degli strumenti informatici di base e di software CAD e simili. Il Tecnico Commerciale prescelto, invece, si occuperà, oltre che dell’assistenza e del mantenimento della clientela, della visita e dell’acquisizione di nuovi clienti. La risorsa sarà quindi in contatto costante con i clienti e, con una buona capacità di ascolto e presentazione tecnica dei prodotti, cercherà di siglare i contratti e ricevere nuovi ordini. Il candidato si occuperà anche della ricezione delle commesse, dell’inserimento degli ordini nel gestionale interno e sarà responsabile di tali commesse fino alla sua evasione totale. La figura dovrà avere una buona capacità di relazionarsi commercialmente, per i vari aspetti tecnico-produttivi, sia con i clienti che con i reparti tecnici dell’azienda per tutte le attività legate alla presentazione dei prodotti ed alla evasione degli ordini. Disponibilità a trasferte fuori sede per visite commerciali, rilievi presso i clienti e verifiche dell’andamento dei montaggi presso i cantieri. Il candidato deve preferibilmente avere esperienza in ambito commerciale e conoscenza degli strumenti informatici di base. Per entrambe le candidature inviare il curriculum vitae all’indirizzo email comunicazione@garonehabitat.com

– La Società Sphera, leader nel settore di prodotti per la casa, cerca Agenti di vendita. La risorsa selezionata verrà inserita in una realtà strutturata e in forte espansione e si occuperà di pubblicizzare i sistemi creati dalla società per migliorare la qualità della vita. La società offre un periodo di formazione, kit di lavoro, ampio portafoglio clienti mediante database, in modo da garantire ai funzionari commerciali continuità lavorativa e reddito medio netto mensile. L’offerta economica e la tipologia di inquadramenti fiscali saranno valutati con modalità personalizzata durante i colloqui di selezione, esistendo in azienda la possibilità di applicare varie formule, tra le quali elevata base fissa mensile (con target di riferimento), scatti di livello incentivanti e bonus premianti. La contrattualizzazione offerta può essere con o senza partita IVA e/o ENASARCO. I candidati interessati possono inviare il curriculum a info@spheracasa.it oppure telefonare al 340/5369812

