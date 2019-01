Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Sephora, la famosa catena operante nel settore della cosmetica ricerca personale per i punti vendita ma anche per gli uffici centrali e ha da poco pubblicato nuove offerte di lavoro che prevedono assunzioni a tempo indeterminato e proposte di stage. La formazione del personale rappresenta un punto centrale per Sephora, che predispone programmi specifici in base alle funzioni ricoperte. Per lavorare in negozio è prevista una formazione che fornisce tutte le informazioni sulle tre linee di prodotti – Profumo, Makeup e Trattamento – e per diventare un’esperta di bellezza, ovvero una Consulente di Bellezza Sephora. Nella Sede Centrale di Sephora, invece, la prima formazione si riceve direttamente dai colleghi, dai manager e dallo staff delle Risorse umane. Previsto anche un seminario di induction grazie al quale verranno esposti i valori, la cultura e lo stile manageriale dell’azienda. Per conoscere le posizioni aperte e candidarsi cliccare QUI

– Amplifon, multinazionale italiana operante nel campo della diagnosi, applicazione e commercializzazione di soluzioni uditive, è in costante crescita e ricerca personale da inserire nelle filiali in tutta Italia. La figura più ricercata è sicuramente quella del Tecnico Audioprotesista, con ricerche in corso in tutta Italia. Per candidarsi è richiesta ovviamente una Laurea in Tecniche Audioprotesiche. La risorsa, all’interno della Direzione Vendite, si occuperà di offrire la migliore soluzione acustica ad ogni cliente. Altra figura ampiamente ricercata è quella del Responsabile Relazione Clienti. Per candidarsi al ruolo è richiesto l’utilizzo del pc e dei principali strumenti informatici, capacità di ascolto e di soddisfazione delle esigenze del cliente e buone doti organizzative. Per candidarsi cliccare QUI

– Poste Italiane inizia IL 2019 con una nuova tornata di assunzioni per portalettere. L’azienda postale ha infatti aperto una nuova maxi campagna di assunzioni per postini che riguarderà gli uffici postali di numerose regioni italiane. Le assunzioni avverranno con contratto a tempo determinato a partire dal mese di febbraio 2019. Ricordiamo che è possibile candidarsi anche nel caso di candidature precedenti che non hanno dato seguito all’iter di selezione. C’è ancora tempo fino al 13 gennaio per candidarsi alle nuove selezioni in Poste Italiane per Portalettere effettuando la registrazione sul sito aziendale del gruppo cliccando QUI

BANDI E CONCORSI

– Il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha indetto un concorso per 80 Commissari della Polizia di Stato. Per inviare le domande di partecipazione al concorso c’è tempo fino al 10 gennaio. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione dovesse essere superiore a 50 volte il numero dei posti messi a concorso e non sia inferiore a cinquemila, verrà effettuata una prova preselettiva con domande a risposta multipla in ambito: diritto penale, diritto processuale penale, diritto civile, diritto costituzionale e diritto amministrativo. Dopo l’eventuale fase di preselezione i candidati al concorso dovranno affrontare prove di efficienza fisica (sono differenti per donne e uomini) ed accertamenti psico-fisici ed attitudinali. Gli idonei saranno ammessi a sostenere le prove scritte d’esame. Gli esami consistono in due prove scritte e in un colloquio. I vincitori del concorso dovranno frequentare il corso di formazione della durata di due anni finalizzato anche al conseguimento del Master universitario di II livello ed articolato in due cicli annuali comprensivi di un tirocinio operativo. Al termine del corso di formazione i commissari capo saranno assegnati ai servizi d’Istituto presso gli uffici dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza. La domanda di partecipazione al concorso Polizia di Stato 2018 deve essere compilata utilizzando esclusivamente la procedura telematica del sito web della Polizia di Stato. E’ necessario compilare il form online in tutte le sue parti entro il 10 gennaio

VALLO DI DIANO

– Azienda del Vallo di Diano specializzata nel settore della produzione abbigliamento ricerca cucitrici/sarte macchiniste qualificate da inserire nel proprio organico. La figura ricercata deve essere in possesso dei seguenti requisiti: consolidata esperienza su macchine per cucire industriali, abilità manuale, precisione e pazienza, versatilità in più fasi di lavorazione di un capo di abbigliamento (colli, polsi, tasche), comprovata attitudine a lavorare in autonomia e in gruppo. L’assunzione sarà preceduta da un incontro conoscitivo e da un limitato periodo di prova. Per candidarsi inviare il curriculum all’indirizzo sartamacchinista@gmail.com oppure chiamare ai seguenti numeri telefonici 333/9634656 – 328/3274289

– Per ampliamento organico, azienda di trasporto merci con sede a Teggiano, ricerca autista professionista residente nel Vallo di Diano. La figura professionale deve essere in possesso della patente di guida E e CQC, con comprovata esperienza di guida nel settore dei mezzi autoarticolati. E’ richiesta flessibilità e disponibilità a viaggiare su lunghe tratte nazionali. Per informazioni e per l’invio del curriculum è possibile inviare un’e-mail a trasportimadesrl@tiscali.it

– Il Joker 2.0, lounge bar di Polla, ricerca una barista da inserire nel proprio staff. La candidata ideale deve avere una precedente esperienza nel settore bar e caffetteria. Per maggiori informazioni rivolgersi tramite SMS o WhatsApp ai numeri 320/1887279 – 345/7746901

– Per ampliamento organico, agenzia di viaggi con sede nel Vallo di Diano ricerca collaboratrice. Si richiede la capacità di lavorare in team, disponibilità, automunita e propensione all’ascolto, ottimo utilizzo del pc e di internet. Completano il profilo flessibilità, dinamismo, senso dell’organizzazione, precisione, bella presenza e ottima dialettica. Luogo di lavoro: Sala Consilina. Le interessate possono inviare la propria candidatura all’indirizzo email valloagenzia@gmail.comrilasciando specifico consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679

– L’azienda “Tostini Caffè” è alla ricerca di agenti commerciali, di età compresa tra i 25 e i 35 anni, da inserire nel proprio staff. Per candidarsi occorre inviare il proprio curriculum all’indirizzo sales@tostini.com oppure chiedere informazioni al numero telefonico 0975/395134

