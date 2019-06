Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Le Terme di Sirmione, il complesso termale fra i più famosi e lussuosi in Italia situato nella cornice del Lago di Garda e leader nel settore salute e benessere, cerca candidati da inserire nel team. L’offerta dell’azienda è diversificata e si sviluppa su quattro aree di business: salute, benessere, ospitalità e prodotti a marchio. Attualmente sono ben oltre 30 le posizioni aperte nei settori aziendali presenti. Per conoscere le dettaglio le posizioni aperte e candidarsi cliccare QUI

– La Doria, azienda italiana leader nella produzione di polpa, pelati, legumi conservati, sughi pronti e succhi di frutta, ricerca personale da inserire nei propri stabilimenti produttivi situati in varie regioni d’Italia. Si cercano: Addetti controllo cernita per gli stabilimenti campani del Gruppo e per quello di Lavello (PZ), Conduttori – operatori di linea per gli stabilimenti campani del Gruppo e per quello di Lavello (PZ), Caldaista per gli stabilimenti campani del Gruppo e per quello di Lavello (PZ), Addetto Controllo Qualità per gli stabilimenti campani del Gruppo e per quello di Lavello (PZ), Carrellista per gli stabilimenti campani del Gruppo e per quello di Lavello (PZ), Ingegnere di produzione che sarà inserito ad Angri con contratto di stage. Coloro che sono interessati a lavorare in La Doria possono andare sul sito web dell’azienda e visionare le offerte di lavoro attive cliccando QUI

– Amazon è pronta a sbarcare nel Sud Italia e a creare nuovi posti di lavoro. Il colosso dell’e-commerce aprirà un nuovo centro logistico in Campania, per la precisione ad Arzano in provincia di Napoli. Saranno circa 180 i posti di lavoro creati tra assunzioni dirette ed indirette. Per il nuovo centro Amazon di Arzano verranno creati circa 30 posti di lavoro diretti in azienda con contratti a tempo indeterminato per figure quali operai, addetti alla movimentazione delle merci, magazzinieri e altri profili. Per saperne di più e candidarsi cliccare QUI

BANDI E CONCORSI

– Il Comune di Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, ha pubblicato 6 bandi di concorso per la selezione di 9 figure da impiegare in vari ruoli. I candidati ai concorsi pubblici saranno valutati attraverso il punteggio ottenuto dalle prove d’esame, che consisteranno in prove scritte, di natura teorica e pratica e prove orali. L’avviso di selezione è stato bandito per la copertura di: un posto per Istruttore Direttivo Avvocato (categoria D), un posto per Dirigente della Polizia Municipale (categoria D), 3 posti per Agente di Polizia Locale (categoria C), 2 posti per Istruttore Direttivo Amministrativo (categoria D), un posto per Istruttore Direttivo Contabile (categoria D), un posto per Istruttore Direttivo Tecnico (categoria D). I candidati ai concorsi pubblici saranno valutati attraverso il punteggio ottenuto dalle prove d’esame, che consisteranno in prove scritte, di natura teorica e pratica e prove orali. Per partecipare ai concorsi del Comune di Pomigliano d’Arco è necessario compilare gli appositi moduli di domanda e presentarli entro le ore 12:00 del 1° luglio secondo una delle seguenti modalità: tramite una casella di posta elettronica certificata personale all’indirizzo PEC comune.pomiglianodarco@legalmail.it ; consegna diretta all’Ufficio Protocollo dell’Ente; a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di Pomigliano d’Arco (NA) – Servizio Amministrazione Risorse Umane – piazza Municipio 1 – 80038 Pomigliano d’Arco (NA)

– L’Azienda ospedali riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi di Ancona ha indetto un concorso pubblico unificato per la copertura di 56 posti, a tempo pieno ed indeterminato, di collaboratore amministrativo professionale (categoria D). La selezione, per titoli ed esami, è rivolta anche a personale appartenente alle categorie protette. I 56 posti messi a concorso sono così suddivisi tra le varie strutture ospedaliere: 10 posti presso A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona di cui un posto riservato alle categorie di cui all’art. 1 L. 68/99; 42 posti presso A.S.U.R. Marche di cui 7 posti riservati alle categorie di cui all’art. 1 L. 68/99; 4 posti presso A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord. Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate unicamente tramite procedura telematicaentro il 30 giugno

VALLO DI DIANO

– Struttura alberghiera di Atena Lucana cerca figura professionale da inserire nel proprio organico. Si richiede disponibilità immediata, massima serietà, disponibilità a turni notturni e massima flessibilità. Per ulteriori informazioni e colloqui chiamare allo 0975/779016 oppure al 327/3604618

– Avviata e rinomata attività commerciale del Vallo di Diano è alla ricerca di personale qualificato nel settore Caffetteria e Lounge Bar per prossima apertura di un nuovo punto Bar, Caffetteria e Rosticceria. Si ricercano baristi professionisti e banconisti da inserire nello staff. Chiunque sia interessato può rivolgersi al numero 347/6671751

– La Petracca Infissi srl con sede a Padula Scalo cerca esperto/a contabile da inserire in organico. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum all’indirizzo petraccadesign@libero.it oppure telefonare al numero 334/1597544

– L’azienda Phaenomena S.r.l. di Montesano sulla Marcellana ricerca un ingegnere elettronico da inserire nel proprio organico. La figura deve essere in possesso di una Laurea Magistrale di 5 anni e aver maturato precedente esperienza. Per candidarsi è necessario inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo info@phaenomena.it. Per maggiori informazioni telefonare allo 0975/863406

– Lo Studio Garone con sede a Sala Consilina seleziona per conto della propria clientela addetti contabili con maturata esperienza nel settore. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum alla mail michelegarone@virgilio.it o contattare il numero 335/8373553

– Azienda del Vallo di Diano in forte espansione ricerca figura professionale da inserire nel proprio contesto organizzativo. La figura dovrà corrispondere ai sottocitati requisiti: conoscenza approfondita del pacchetto Office, capacità comunicative e di problem solving, intraprendenza e voglia di crescere, capacità di lavorare in team, ottima dialettica, conoscenza delle tecniche di base del marketing e della creatività, conoscenza anche base dei maggiori programmi di grafica, bella presenza, buona capacità nel gestire le collaborazioni interpersonali. Gli interessati/e potranno inviare il proprio curriculum vitae completo di foto dando autorizzazione al trattamento dei dati personali D.Lgs 196/03 al seguente indirizzo mail: aziendavallodidiano@gmail.com. La candidatura è aperta ad ambo i sessi

– Azienda operante nel settore della segnaletica stradale ricerca una figura professionale come grafico e responsabile del settore produzione, disponibile ad eseguire anche lavori di assemblaggio prodotti. Il candidato ideale dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: ottima conoscenza del pacchetto Adobe, in particolar modo Illustrator e Photoshop; ottima conoscenza di software di stampa (tipo Caldera, Onyx); buona conoscenza della lingua inglese; disponibile a lavorare in gruppo. Se interessati inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo email recruiting.iv19@gmail.com

– redazione –