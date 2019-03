Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Numerosi posti di lavoro nei centri DentalPro per professionisti del settore sanitario e non solo. Il gruppo di Centri Dentistici Professionali offre cure odontoiatriche con materiali e attrezzature avanzate e, in seguito al successo dei primi centri aperti in Lombardia, è in veloce espansione in tutta Italia e cerca personale per nuove aperture. Si cercano professionisti esperti nelle varie branche dell’odontoiatria, in particolare Igienista Dentale, Ortodontista, Odontoiatra Generalista, Odontoiatra protesista, Implantoprotesista. L’azienda cerca anche assistenti alla poltrona odontoiatrica e addetti/e alla Reception. Per candidarsi ad una delle ricerche in corso cliccare QUI

– Zara sta assumendo nuove figure professionali da inserire in diversi punti vendita in Italia ma anche nella sede centrale di Milano. Per il potenziamento dell’organico nei vari punti vendita in Italia, Zara è alla ricerca delle seguenti figure: Addetti vendita, Visual Merchandiser, Merchandiser, Product Placement Dipartimento Comunicazione, Responsabile Attenzione al Cliente ed E-Commerce. I requisiti richiesti comuni per tutte le risorse ricercate da Zara sono ottima comunicazione, organizzazione, lavoro di squadra, dinamismo, flessibilità e conoscenza della moda. Per candidarsi cliccare QUI

BANDI E CONCORSI

– L’Ospedale di Cosenza ha indetto due concorsi finalizzati a 9 assunzioni. Le procedure selettive si espleteranno attraverso la valutazione dei titoli ed il superamento di tre prove d’esame, una scritta, una pratica ed una orale. Le domande di partecipazione vanno inviate entro il 28 marzo. Si concorre per 8 Assistenti Amministrativi – Cat. C da assumere a tempo indeterminato e 1 Perito Elettrotecnico – Cat. C. Le domande di ammissione ai concorsi per 9 assunzioni dovranno essere indirizzate al Direttore Generale dell’azienda Ospedaliera di Cosenza – Via San Martino s.n.c. – 87100 – Cosenza (CS), entro il 28 marzo secondo una delle seguenti modalità: a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano presso l’Ufficio protocollo Azienda Ospedaliera dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00. Solo gli Assistenti Amministrativi dovranno inviare preferibilmente le domande tramite procedura online. Solo i candidati per il concorso di Perito Elettrotecnico possono inviare la domanda anche tramite PEC personale del candidato esclusivamente all’indirizzo aocsavvisieconcorsi@pec.aocs.it. Le domande sono disponibili cliccando QUI

– Il Comune di Firenze ha indetto un bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura di 22 posti a tempo indeterminato nel profilo professionale di Istruttore Direttivo Assistente Sociale (cat. giuridica D). L’esame consisterà in due prove scritte e una orale. Il tutto potrà essere anticipato da una prova preselettiva che consisterà in quiz di tipo professionale e sulla normativa di settore. La domanda di partecipazione è redatta e presentata in forma esclusivamente digitale, attraverso la modulistica disponibile sul sito internet del Comune di Firenze. La scadenza per l’invio delle domande è fissata per il 28 marzo

VALLO DI DIANO

– L’azienda Sidel s.r.l. di Buonabitacolo, leader nel settore delle porte e dei serramenti, ricerca una figura addetta alla gestione dei clienti dell’Ufficio Commerciale Estero. Nello specifico i candidati, residenti nel Vallo di Diano, dovranno essere in possesso di un diploma o laurea. E’ necessaria un’ottima conoscenza della lingua inglese e disponibilità a viaggiare. Gli interessati possono inviare il curriculum all’indirizzo segreteria@sidelsrl.it

– Azienda del Vallo di Diano ricerca laureati in Ingegneria civile o industriale (preferita) oppure in ambito meccanico e elettrico.Necessarie la disponibilità a viaggi e trasferte e la dimestichezza con la progettazione e la realizzazione di opere nel campo dei lavori stradali in genere. È richiesta la conoscenza, anche minima, delle procedure tecnico-amministrative del Codice degli appalti. Inoltre è richiesta l’ottima conoscenza degli strumenti informatici, CAD, Photoshop e fogli di calcolo. È premiata la conoscenza di software di settore, ma non obbligatoria. Si richiede una persona dinamica, predisposta all’apprendimento, versata alla multidisciplinarità e capace di lavorare in squadra. Inviare il curriculum all’indirizzo recruiting.iv19@gmail.com

– L’azienda “Tostini Caffè” ricerca personale qualificato e con esperienza da inserire nel proprio organico. In particolare si cercano persone per la segreteria, contabilità e marketing (in questo caso con ottima conoscenza di lingua inglese). Per candidarsi occorre inviare il proprio curriculum all’indirizzo sales@tostini.com oppure chiedere informazioni al numero telefonico 0975/395134

– redazione –