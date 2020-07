Infol@voro 2.0: opportunità nel Vallo di Diano. Assunzioni con le Ferrovie Svizzere

Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Ferrovie Svizzere, la nota azienda di trasporti elvetica, seleziona personale in vista di prossime assunzioni e offre numerose opportunità anche per i giovani. Sono molteplici le offerte di lavoro attive in questo periodo per quanti desiderano lavorare presso la società ferroviaria svizzera e sono disponibili a trasferirsi all’estero. Diverse sono le ricerche in corso per la cosiddetta Svizzera Italiana, ad esempio nella Regione del Ticino, a Bellinzona, Giubiasco e Biasca. Le candidature sono aperte per vari profili e i candidati selezionati potranno lavorare in Svizzera presso le varie sedi, nelle aree Acquisti/Acquisizione/Logistica, Finanze/Controlling, Professioni artigianali/fabbricazione/produzione e Risorse umane, nei settori Immobili, Ingegneria/Tecnica, IT/Telecomunicazione, Professioni commerciali, Marketing/Comunicazione, Diritto/Compliance e Management della sicurezza/della qualità. Gli interessati possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle posizioni aperte del Gruppo e inviando il curriculum vitae tramite l’apposito form

– Il Gruppo AB, società che opera nei settori della cogenerazione e della valorizzazione energetica di fonti rinnovabili, ha aperto nuove opportunità di lavoro. Al momento sono aperte le selezioni per Manutentori Elettrici per varie sedi in Italia. Si richiedono diploma di Tecnico elettrotecnico e circa 2 anni di esperienza. Per candidarsi occorre possedere conoscenze meccaniche, idrauliche e motoristiche e saper leggere gli schemi elettrici e meccanici. Occorre, inoltre, conoscere gli strumenti per la diagnostica guasti e avere residenza vicino alla zona di lavoro o essere disposti a trasferirsi. Richiesta anche la disponibilità alla reperibilità e a frequenti spostamenti sul territorio di riferimento. Le selezioni prevedono l’iniziale screening delle candidature per individuare i profili di interesse per le posizioni da coprire, assessment di gruppo e colloqui individuali. Gli interessati possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle posizioni aperte, Gruppo AB “Lavora con noi”, e inviando il curriculum tramite l’apposito form online o via mail, all’indirizzo di posta elettronica indicato, in risposta agli annunci di interesse

– Gruppo TECNOCASA affiliato nelle zone Centro Storico, Flaminio, Fleming, Prati, San Pietro, Aurelia, Boccea, Gregorio VII, Monteverde Vecchio, Parioli, Trieste, Talenti, Montesacro, Fidene e Tiburtina a Roma seleziona giovani ambosessi da inserire come COLLABORATORI nel ramo immobiliare. REQUISITI: diploma superiore, predisposizione a lavorare in team, ambizione e voglia di crescere, disponibilità al full- time. SI OFFRE: formazione istituzionale erogata direttamente dalla società franchising e in agenzia, accesso a strumenti dedicati, fisso mensile oltre a provvigioni. affiancamento operativo, esclusività di zona, percorso personalizzato di crescita professionale. Mentalità imprenditoriale, predisposizione all’applicazione del metodo operativo Tecnocasa, spirito collaborativo ed orientamento al cliente sono le caratteristiche dei giovani ricercati. E’ importante saper utilizzare il pc, internet e posta elettronica. Gli interessati possono inviare il curriculum all’indirizzo info@selezionetecnocasa.it. Per informazioni: 06/4182037

BANDI E CONCORSI

– Il Comune di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, ha indetto tre concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato di Addetti Pulizie, Operatori Ecologici, Autisti. Sarà possibile presentare le domande di partecipazione fino al 26 luglio. Si cercano: 8 Operai addetti alle pulizie e sanificazione delle superfici e degli ambienti e alle attività complementari ed accessorie da adibire ai servizi di pulizia degli uffici del Comune a tempo parziale (20 ore settimanali) – livello 2 CCNL “Multiservizi – Servizi di pulizia”; 6 Autisti addetti attività di conduzione di veicoli e mezzi d’opera a tempo pieno – livello 3, posizione parametrale B del CCNL Utilitalia “Igiene Ambientale – Aziende Municipalizzate“; 17 Operatori Ecologici – Area operativo funzionale Spazzamento, Raccolta, Tutela e Decoro del Territorio a tempo pieno – livello 2, posizione parametrale B del CCNL Utilitalia “Igiene Ambientale – Aziende Municipalizzate“. La preselezione si svolgerà unicamente nel caso in cui le domande di partecipazione pervenute abbiano superato i numeri indicati nei singoli bandi. Le procedure selettive si espleteranno attraverso la valutazione dei titoli ed il superamento di prove d’esame scritte, pratiche ed orali. I candidati interessati dovranno presentare le domande esclusivamente online entro il 26 luglio

VALLO DI DIANO

– Imparato Service srl, con sede in località Sant’Antuono a Polla, cerca un lavaggista da inserire in organico. Nello specifico la figura richiesta deve avere esperienza nel settore ed essere domiciliata nei paesi limitrofi all’azienda. Per informazioni è possibile contattare il numero 335/6640733 o inviare una mail all’indirizzo admin@imparatoservice.it

– Laboratorio di Analisi del Vallo di Diano ricerca infermieri da inserire nel proprio organico. E’ possibile inviare il curriculum alla mail offertalavorocentroanalisi@gmail.com

– Cercasi Collaboratrice per Studio Professionale Medico sito nel Vallo di Diano. Requisiti: persona spigliata e di buona cultura, interessata ad un rapporto lavorativo stabile e ben retribuito; impegno di 5 giorni settimanali full time; età massima 30 anni. Per contatti inviare curriculum vitae al signor Vincenzo Chirico all’indirizzo cercasicercasicollaboratrice@gmail.com

– La Spolzino Termosanitari Srl, azienda leader nel settore termosanitario sita in Sala Consilina è alla ricerca di un sistemista da inserire nel suo organico. La risorsa dovrà avere approfondite conoscenze inerenti al funzionamento delle architetture informatiche applicate ai principali ambiti di intervento: sistemi operativi, software, hardware, reti di comunicazione e principali protocolli (routing – switching – firewalling – vpn). Inoltre le sue conoscenze dovranno essere tali da intervenire anche su problematiche di natura complessa con infrastrutture server composte da numerosi nodi e con esigenze di sicurezza. Requisiti: laurea in discipline informatiche; conoscenza approfondita di architetture hardware dei computer e delle reti, configurazione dei sistemi operativi, funzionamento delle reti informatiche); conoscenza dei principali linguaggi di programmazione (Sql, Linux, Visual Basic etc..). Nel caso di trasferta l’azienda è disposta ad offrire alloggio. Inviare il curriculum a: info@spolzino.it – Info: 0975.45575

– La Petracca Design, nota azienda di Padula Scalo consolidata nel settore della produzione di serramenti e arredamento, ricerca un perito elettrotecnico o un diplomato con esperienza nel settore elettromeccanico da inserire in organico alla gestione di macchine a controllo numerico. Requisiti richiesti al candidato: avere familiarità con l’elettronica e l’informatica. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo info@petraccadesign.it

– Il Family, rinomata attività di ristorazione, cinema e bar con sede in località Sant’Antuono a Polla, ricerca una barista da inserire nel team di lavoro. La figura ricercata deve avere una precedente esperienza nel settore. Le persone interessate all’offerta di lavoro del Family possono contattare il numero 327/2129185

– L’Officina Euromaster Marchesano Pneumatici di Atena Lucana è alla ricerca di un gommista e di un meccanico da inserire in organico. Le figure ricercate devono vantare una precedente esperienza nel settore. Per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 333/6688646

– Pracal srl, azienda con sede a Polla operante nel settore degli avvolgibili, cerca la figura di un Capo Turno. Il/la candidato/a ideale ha maturato una buona esperienza in analogo ruolo presso aziende strutturate. Si chiede la disponibilità al lavoro su turni. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum agli indirizzi paolomurolo@pracal.com – pracal@pracal.com

– Azienda leader del Vallo di Diano, specializzata nella commercializzazione all’ingrosso di materiali, ricerca figura professionale specializzata da inserire nel proprio organico. La figura dovrà corrispondere ai sotto citati requisiti: utilizzo dei carrelli elevatori del tipo: commissionatori (orizzontali e verticali) e retrattili; capacità comunicative e di problem solving; intraprendenza e voglia di crescere; capacità di lavorare in team; disponibilità a lavorare con turnazione; età compresa tra i 25 ed i 35/40 anni; determinazione nel raggiungimento di obiettivi. Gli interessati/e potranno inviare il proprio curriculum vitae completo di foto dando autorizzazione al trattamento dei dati personali D.Lgs 196/03 al seguente indirizzo mail: logisticavallodiano@gmail.com. La candidatura è aperta ad ambo i sessi

– La SAGEST SRL, con sede a Caggiano, ricerca un ragioniere con esperienza pluriennale in piccole/medie imprese, e/o laureato in discipline economiche con esperienza almeno biennale. La figura ricercata: Addetto ai servizi amministrativi, contabili e fiscali dell’azienda. Competenze necessarie: principi di contabilità generale e bilancio d’esercizio; scritture contabili; partita doppia; liquidazione IVA, gestione contabile del ciclo attivo e passivo della fatturazione; gestione dei cespiti e degli ammortamenti; registrazione e gestione paghe e tributi. Buone opportunità di carriera, possibilità di contratto a tempo indeterminato. La mail a cui inviare il curriculum è info@sagest.org

– Nota concessionaria del Vallo di Diano ricerca un Meccanico o Meccatronico da inserire nel proprio organico. La persona ricercata per ricoprire il ruolo può essere anche alla sua prima esperienza lavorativa. Ottima retribuzione mensile. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum all’indirizzo e-mail ricercapersonale020@gmail.com

