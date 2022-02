Infol@voro 2.0: opportunità nel Vallo di Diano. Assunzioni con Eataly e Tecnocasa

Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Gruppo TECNOCASA affiliato nelle zone Centro Storico, Flaminio, Fleming, Prati, San Pietro, Aurelia, Boccea, Gregorio VII, Monteverde Vecchio, Parioli, Trieste, Talenti, Montesacro, Fidene e Tiburtina a Roma seleziona giovani ambosessi da inserire come COLLABORATORI nel ramo immobiliare. REQUISITI: diploma superiore, predisposizione a lavorare in team, ambizione e voglia di crescere, disponibilità al full- time. SI OFFRE: formazione istituzionale erogata direttamente dalla società franchising e in agenzia, accesso a strumenti dedicati, fisso mensile di 1050 euro oltre a provvigioni. affiancamento operativo, esclusività di zona, percorso personalizzato di crescita professionale. Mentalità imprenditoriale, predisposizione all’applicazione del metodo operativo Tecnocasa, spirito collaborativo ed orientamento al cliente sono le caratteristiche dei giovani ricercati. E’ importante saper utilizzare il pc, internet e posta elettronica. Gli interessati possono inviare il curriculum all’indirizzo info@selezionetecnocasa.it. Per informazioni: 06/4182037. Sempre più giovani, soprattutto dal Vallo di Diano, richiedono di lavorare con il Gruppo TECNOCASA a Roma che per i primi tre mesi sosterrà i nuovi collaboratori pagandogli il fitto dell’alloggio

– Eataly, nota catena dedicata ai prodotti alimentari di alta qualità, seleziona personale per posti di lavoro nei punti vendita del brand e in vista di nuove aperture. Eataly raccoglie le candidature di quanti sono interessati a lavorare nelle cittadelle del gusto. Le figure ricercate sono addetti alle vendite, cassieri, personale di cucina e di sala, cuochi, magazzinieri, responsabili ed altri profili tipici del settore alimentare e della ristorazione. Sono aperte le selezioni per assunzioni a tempo determinato e indeterminato in Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Toscana. Il Gruppo raccoglie le candidature attraverso l’area riservata alla carriere e selezioni del portale web www.eataly.net, Eataly Lavora con noi, tramite la quale è possibile inviare la propria candidatura. Gli interessati possono candidarsi visitando la pagina dedicata al recruiting del Gruppo, inviando il curriculum vitae tramite l’apposito form. Per inviare la candidatura occorre essere registrati e disporre di un proprio account. Chi non lo possiede può effettuare la registrazione gratuita e ottenere le credenziali di accesso (username e password) per effettuare il login e inviare il curriculum

BANDI E CONCORSI

– La Regione Molise ha indetto 7 concorsi per nuove assunzioni di vari profili professionali per 28 posti di lavoro. Le selezioni si rivolgono a maggiorenni e i vincitori saranno impiegati a tempo indeterminato. Le figure professionali richieste e i posti a disposizione sono i seguenti: 4 posti per amministratore contabile – categoria C/C1; 4 posti per tecnico amministrativo – categoria D/D1; 2 posti per amministratore contabile – categoria D/D1; 4 posti per tecnico amministrativo – categoria C/C1; 4 posti per amministratore contabile – categoria C/C1; 5 posti per informatico amministrativo – categoria C/C1; 5 posti per tecnico amministrativo – categoria C/C1. Oltre alla valutazione degli eventuali titoli posseduti, LE selezioni pubbliche saranno articolate in DUE prove d’esame: una prova scritta e una prova orale. Le domande di ammissione devono essere inviate all’indirizzo PEC regionemolise@cert.regione.molise.it entro il 15 febbraio

VALLO DI DIANO

– La Sidel srl, azienda leader del settore serramenti, ricerca figure maschili con formazione tecnica da inserire in ufficio e nel settore produzione. Gli interessati potranno inviare il curriculum alla mail segreteria@sidelsrl.it

– Concessionaria del Vallo di Diano ricerca risorsa da inserire nel proprio team vendite che risponda ai seguenti requisiti: Ottime doti relazionali/spiccate capacità comunicative, forte orientamento all’obiettivo, conoscenza avanzata del pacchetto Office, ottime abilità in ambito digitale, residenza nel Vallo di Diano o comuni limitrofi, è gradita la provenienza dai settori immobiliare/finanziario/assicurativo. Titolo di studio minimo: diploma di maturità. Si prega di inviare la propria candidatura, allegando curriculum vitae con foto e dando l’autorizzazione al trattamento dei dati D.lgs 196/03, all’indirizzo selezionipersonale2021@gmail.com

– Nuova attività nel settore Food ricerca riders da inserire in organico, zona Vallo di Diano. Requisiti: max 35 anni – patente B – conoscenza base lingua inglese – diploma di maturità Per candidarsi è possibile inviare il proprio curriculum alla mail: cercoriders@gmail.com. Info al 334/6224960

– La E.G.A Ferro srl, azienda leader nella lavorazione del ferro con sede in via Codaglioni nella Zona Industriale a Teggiano, ricerca operai da inserire nell’organico aziendale. Per candidarsi e inviare il proprio curriculum è possibile scrivere alla mail egaferro@libero.it

– L’azienda Petracca Design di Padula, leader nella produzione di serramenti e di arredamento su misura, è alla ricerca di un giovane laureato in Economia e Commercio. Requisiti essenziali per potersi candidare: Laurea in Economia e Commercio ed età massima di 35 anni. Si ricercano giovani con o senza esperienza precedente. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum all’indirizzo jobspetraccadesign@libero.it

– La DFL, azienda leader del Gruppo Lamura operante nel settore della grande distribuzione commerciale, ricerca la figura di Buyer. Riportando al responsabile del team acquisti, la risorsa avrà responsabilità in particolare sulle attività di: Principali competenze: gestione in autonomia del processo di acquisto per il pacchetto fornitori e per le categorie di acquisto assegnate, scouting e qualifica di nuovi fornitori, analizzare le performance dei fornitori al fine di individuare quelli maggiormente strategici, redigere report periodici dedicati al rispetto degli obiettivi del business, preparare le richieste e analisi delle offerte, condurre trattative commerciali, svolgere visite periodiche presso fornitori nazionali ed esteri. Requisiti minimi richiesti: pregressa esperienza di almeno 5 anni nella medesima funzione in contesti strutturati e con logiche di distribuzione, esperienze di gestione supply chain, spiccate doti negoziali ed organizzative, approccio metodologico ed analitico, capacità di ottenere risultati, buona conoscenza della lingua inglese, conoscenza avanzata del pacchetto Microsoft Office (in particolare Excel), utilizzo di software gestionali. Completano il profilo: pianificazione e forte orientamento al risultato, precisione ed attenzione ai dettagli oltre che un’abitudine nel lavorare per obiettivi e scadenze. Rappresenterà un plus la provenienza dal settore brico-ferramenta. Contratto, inquadramento e pacchetto retributivo saranno commisurati all’esperienza. Luogo di lavoro: Sala Consilina (SA) – 84036 Se interessati alla proposta lavorativa e rispondenti ai requisiti richiesti dall’azienda, si prega di inviare il curriculum all’indirizzo mail candidature@gruppolamura.it specificando nell’oggetto “Buyer”. Gli interessati sono invitati a fornire autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 e art. 7 del GDPR 679/2016

– La Addesso Living, per la sede di Polla, è alla ricerca di collaboratori per l’ampliamento della rete di vendita (settore edilizia) che saranno adibiti alle seguenti mansioni: redazione di preventivi, gestione dei rapporti con la clientela, ricerca nuovi materiali/soluzioni nel settore edile. Requisiti minimi richiesti: conoscenza di Excel oltre che di applicativi informatici dedicati, familiarità con le problematiche e attitudini commerciali, elevata capacità di autogestione, capacità di lavorare in team, spiccate capacità comunicative, diploma di maturità tecnica. La selezione sarà curata direttamente dall’azienda in tutte le fasi. E’ gradita la provenienza da settori similari e/o esperienza in ambito commerciale. Si richiede disponibilità immediata. Il presente annuncio è rivolto ad ambo i sessi e non presenta limiti di età. Si prega di inviare la candidatura all’indirizzo email job@addessoliving.it allegando curriculum con foto e concedendo l’autorizzazione al trattamento dei dati D.lgs 193/03

– La DFL, azienda leader del Gruppo Lamura, operante nel settore della grande distribuzione commerciale, ricerca la figura di Addetto/a al controllo di gestione. Riportando alla direzione finanziaria ed amministrativa, la risorsa avrà responsabilità in particolare sulle attività di: Principali competenze Definizione di processi e procedure di pianificazione e controllo; Revisione delle procedure amministrative contabili (PAC) e le istruzioni operativo contabili (IOC) della Società; Partecipazione alla redazione del bilancio d’esercizio; Calcolo e monitoraggio dei costi e calcolo marginalità anche per commessa; Monitoraggio della contabilità analitica e di magazzino; Redazione del budget annuale e analisi degli scostamenti; Monitoraggio mensile del forecast; Aggiornamento ed analisi dei principali KPI di performance aziendale; Analisi economiche ad hoc e valutazione delle nuove iniziative di investimento; Conduzione di analisi specifiche su richiesta della Direzione per la condivisione di analisi e risultati; Fornire l’analisi delle vendite e delle marginalità a livello della Società; Elaborazione report mensili, analisi dei KPI operativi, gestionali e relativi scostamenti; Imputazione voci di costo/ricavo attraverso scritture di contabilità analitica finalizzate alla determinazione dei risultati mensili; Definizione del budget e controllo avanzamento risultati sulla base dei consuntivi; Monitoraggio dei risultati e individuazione delle azioni correttive nei casi di eventuali scostamenti dal budge; Organizzazione del piano dei conti con codici di riclassificazione; Riclassificazione del Bilancio e Calcolo indici di bilancio; Redazione Business Plan; Determinazione costi e prezzi orari per centro di costo; Programmazione e pianificazione dei flussi finanziari; Analisi di fattibilità rispetto a ipotesi di nuovi progetti di business o nuove commesse; Supporto nella valutazione di eventuali operazioni straordinarie; Collaborare con la funzione Amministrazione e Finanza per la redazione e consolidamento del Bilancio di Gruppo. Requisiti minimi richiesti: Laurea Vecchio Ordinamento o Magistrale in ambito Economico, Ingegneria Gestionale o similari; Esperienza consolidata (almeno 3-5 anni) in ruoli analoghi di Società di medie/grandi dimensioni oppure presso Società di Revisione o presso Studi Commercialisti; Conoscenza della lingua inglese; Conoscenza avanzata del pacchetto Microsoft Office (in particolare Excel); Conoscenza del gestionale Oracle sarà considerata un plus. Completano il profilo: ottime capacità analitiche ed organizzative, pianificazione e forte orientamento al risultato, precisione ed attenzione ai dettagli oltre che un’abitudine nel lavorare per obiettivi e scadenze. Contratto, inquadramento e pacchetto retributivo saranno commisurati all’esperienza. Luogo di lavoro: Sala Consilina Se interessati alla proposta lavorativa e rispondenti ai requisiti richiesti dall’azienda, si prega di inviare il CV all’indirizzo mail: candidature@gruppolamura.it specificando nell’oggetto “Controllo di Gestione”. Gli interessati sono invitati a fornire autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 e art. 7 del GDPR 679/2016

– La Fondazione “Don Donato Ippolito” di Sala Consilina è alla ricerca di due figure professionali da inserire in organico. Nello specifico si ricercano un manutentore per la cura ordinaria della struttura e un Geriatra o Medico Internista da inserire nell’équipe medica. Gli interessati possono scrivere oppure inviare il curriculum a marianoippolito@icloud.com oppure recarsi presso la struttura previo appuntamento

– La Spolzino Termosanitari Srl, con sede a Sala Consilina, è alla ricerca di una risorsa diplomata o laureata in materie economiche, anche senza esperienza, da inserire nel suo organico. Si richiedono: buone capacità di apprendimento; ottima padronanza del pc. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 0975/45575 oppure inviare una mail all’indirizzo info@spolzino.it

– Azienda operante nel settore alimentare è alla ricerca della seguente figura lavorativa: RESPONSABILE AMMINISTRATIVO / CONTABILE La risorsa si occuperà di tutta la gestione contabile e del reparto amministrativo. Vogliamo incontrare persone con diploma e/o laurea che abbiano la voglia di mettersi in gioco in un contesto strutturato e in continuo dinamismo. Requisiti Minimi: Diploma Ragioneria con punteggio minimo 80/100; Conoscenza pacchetto Office (in particolar modo Word ed Excel); Età compresa dai 19 ai 45 anni; Capacità comunicative e relazionali; Proattività e flessibilità; Ottime capacità di relazione con la clientela; Capacità organizzative; Buona conoscenza delle strumentazioni informatiche; Teamwork e problem solving; Patente di guida e automunita; Disponibilità Full Time. Sono gradite (ma non indispensabili) le seguenti conoscenze: Uso Gestionale1 Zucchetti; Esperienza pregressa nel settore. Tipologia contrattuale: L’inquadramento e la retribuzione saranno commisurati all’effettiva esperienza maturata. Sede di lavoro: Sassano (SA) E’ possibile inviare la propria candidatura alla mail: info.camsrlu@gmail.com. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03

– Autolinee Curcio, con sede a Polla, Scario e Salerno, è alla ricerca di autisti di autobus con patente D – DE/CQC da inserire stabilmente in organico. L’azienda ha una rete di collegamenti via terra che copre ben 7 regioni italiane e garantisce la mobilità locale e nazionale di migliaia di persone. Per coloro che sono interessati, è possibile inviare il curriculum con il consenso al trattamento dei dati alla mail info@autolineecurcio.it