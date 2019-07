Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Emirates Airlines, nota compagnia aerea, ha pubblicato il calendario dei nuovi Cabin Crew Open Day 2019. Sono state fissate le prossime selezioni in Italia per lavorare sugli aerei del Gruppo come Assistenti di Volo. Durante tutto l’anno Emirates Airlines organizza dei recruiting day per la copertura di posti di lavoro. La compagnia araba, infatti, cerca periodicamente personale da inserire a bordo dei propri aerei. I Cabin Crew Open Day Emirates Airlines sono giornate dedicate al reclutamento, che fanno tappa presso varie città in tutto il mondo, anche in Italia. Durante questi eventi i responsabili delle Risorse Umane della società presentano l’azienda e incontrano i candidati per valutarli. Le opportunità sono rivolte a candidati in possesso dei seguenti requisiti: almeno 21 anni di età; portata minima del braccio di 212 cm (in punta di piedi) per raggiungere gli equipaggiamenti di emergenza su tutti i tipi di aeromobili; altezza non inferiore a 160 cm; diploma di scuola superiore; fluente conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata). La conoscenza anche di altre lingue straniere è considerata un plus; idoneità fisica; assenza di tatuaggi in parti del corpo visibili indossando l’uniforme; flessibilità, adattabilità, atteggiamento positivo e amichevole, predisposizione ad aiutare gli altri, capacità di lavorare in squadra e di interagire con persone nuove e di culture diverse. Gli interessati possono iscriversi alle prossime selezioni che si svolgeranno in Italia. Ecco il calendario dei nuovi Cabin Crew Open Day in programma: Toscana, Firenze – 24 luglio, a partire dalle ore 9.00, presso NH Firenze, Piazza Vittorio Veneton. 4; Lombardia, Milano – 25 luglio, a partire dalle ore 9.00. La sede sarà comunicata in seguito; Lazio, Roma – 27 luglio. La sede sarà comunicata in seguito, a partire dalle ore 9.00; Sicilia, Catania – 21, a partire dalle ore 9.00. La sede sarà comunicata in seguito. I candidati dovranno presentarsi il giorno dell’evento muniti del curriculum vitae aggiornato e di una foto. Gli interessati alle future assunzioni Emirates Airlines e a partecipare alle selezioni per Assistenti di Volo in Italia possono candidarsi cliccando QUI

– Mango, famoso brand di abbigliamento, assume personale nei punti vendita in varie città d’Italia. Diversi sono i profili ricercati così come i contratti di lavoro offerti (prevalentemente a tempo determinato, con orario part-time, ma anche contratti di stage per giovani e assunzioni per categorie protette). Si cercano: Sales Assistant – anche in stage, Visual Merchandiser – stage, Magazziniere. Per consultare le offerte di lavoro in Mango e candidarsi cliccare QUI

BANDI E CONCORSI

– L’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti e Pescara ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo pieno di quattro Segretari Didattici – Cat. D posizione economica D1. Le risorse saranno assegnate all’area amministrativa gestionale. La data di scadenza del bando è fissata per il 22 luglio. Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso sia superiore a 100, l’Amministrazione potrà far precedere le prove d’esame da una preselezione. Le procedure selettive si espleteranno attraverso la valutazione dei titoli ed il superamento di tre prove d’esame, due scritte ed una orale, vertenti sulle materie indicate nel bando. Le domande di partecipazione al concorso per Segretari didattici dovranno essere presentate al Direttore Generale dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara – Via dei Vestini, 31 – 66100 – Chieti (CH), entro le ore 12 del 22 luglio secondo una delle seguenti modalità: a mano attraverso consegna al Servizio Protocollo dell’Ateneo dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 – martedì e giovedì anche dalle 15,00 alle 16,00; a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ed in tal caso la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante; spedita a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo ateneo@pec.unich.it

– L’ospedale Niguarda di Milano ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione di 10 Operatori Socio Sanitari a tempo indeterminato. Le selezioni avverranno per titoli ed esami e, ai posti messi a concorso, viene applicata la riserva nel limite massimo del 50% di quelli banditi a favore del personale dipendente dell’amministrazione ospedaliera. Le prove d’esame consisteranno in: prova preselettiva, prova pratica, prova orale. La domanda di partecipazione al concorso deve essere prodotta esclusivamente tramite procedura telematica disponibile sul sito web dell’ente e presentata, a mano, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC, entro il 18 luglio

– Il Comune di Pesaro ha indetto un concorso per la formazione di una graduatoria finalizzata ad assunzioni a tempo determinato per Maestre di Scuola Materna – Cat. C1. Previsti contratti di lavoro a tempo pieno e part time. Per partecipare al bando pubblico c’è tempo fino al 22 luglio. La graduatoria istituita sulla base del concorso potrà essere usata per l’eventuale copertura di posti di lavoro con contratto a tempo pieno o parziale. L’iter di selezione prevede l’espletamento di una prova scritta teorico-pratica sugli argomenti specificati nel bando. Le domande di partecipazione devono essere presentate al Sindaco del Comune di Pesaro P.zza del Popolo n. 1 61121 Pesaro entro il 22 luglio secondo una delle seguenti modalità: consegnata direttamente; spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; inviata tramite PEC all’indirizzo comune.pesaro@emarche.it

VALLO DI DIANO

– Azienda del Vallo di Diano ricerca diverse figure da inserire nel proprio organico nel settore alimentare. Il candidato selezionato verrà inserito in una realtà strutturata e in forte espansione. Varie sono e figure ricercate: cuoco/aiuto cuoco, barista, cassiera e repartista, salumiere/a e addetto al reparto salumeria, macellaio e addetto al reparto macelleria oppure ortofrutta. Il candidato deve avere un minimo di esperienza in una delle figure ricercate: in sede di valutazione costituirà titolo preferenziale l’aver maturato un’esperienza lavorativa precedente. Il profilo ricercato deve avere facoltà di apprendimento, flessibilità, capacità di lavorare in team, dinamicità e attitudine al problem solving. Deve inoltre essere automunito. La sede di lavoro di trova del Vallo di Diano. Inviare curriculum compreso di foto alla mail 19lavoraconnoi19@gmail.com

– Lo store “Piazza Italia”, azienda operativa nel settore dell’abbigliamento cerca addetti alla vendita da inserire presso il Centro Commerciale Diano di Atena Lucana. Gli interessati possono inviare il curriculum accdianolavoro@gmail.com

– Sportissimo Bloisi, negozio leader nella vendita di articoli sportivi con sede a Padula, ricerca due commessi nel Vallo di Diano per ampliamento del personale. La ricerca è rivolta a candidati ambosessi. Gli interessati potranno recarsi presso la sede di Sportissimo Blosi in via Nazionale a Padula Scalo (adiacente al piazzale Eurospin)

– L’azienda Sidel s.r.l. di Buonabitacolo, leader nel settore delle porte e dei serramenti, ricerca una figura da inserire nel settore Commerciale. Nello specifico i candidati, residenti nel Vallo di Diano, dovranno necessariamente possedere un’ottima conoscenza della lingua inglese. Gli interessati possono inviare il curriculum all’indirizzo segreteria@sidelsrl.it

– Azienda del Vallo di Diano ricerca un meccanico con diploma. Sono richieste capacità comunicative e di problem solving, intraprendenza e voglia di crescere, capacità di lavorare in team, determinazione nel raggiungimento di obiettivi. I candidati dovranno avere un’età compresa tra i 25 ed i 40 anni. Inviare il curriculum vitae all’indirizzo lavorovallo@libero.it

– Azienda leader del Vallo di Diano, specializzata nella commercializzazione all’ingrosso di materiali, ricerca figura professionale specializzata da inserire nel proprio organico. La figura dovrà corrispondere a questi requisiti: utilizzo dei carrelli elevatori orizzontali e verticali (retrattili), capacità comunicative e di problem solving, intraprendenza e voglia di crescere, capacità di lavorare in team, disponibilità a lavorare con turnazione, età compresa tra i 25 ed i 35 anni, determinazione nel raggiungimento di obiettivi. Gli interessati/e potranno inviare il proprio curriculum vitae completo di foto dando autorizzazione al trattamento dei dati personali D.Lgs 196/03 al seguente indirizzo mail: logisticavallodiano@gmail.com. La candidatura è aperta ad ambo i sessi

– Struttura alberghiera di Atena Lucana cerca figura professionale da inserire nel proprio organico. Si richiede disponibilità immediata, massima serietà, disponibilità a turni notturni e massima flessibilità. Per ulteriori informazioni e colloqui chiamare allo 0975/779016 oppure al 327/3604618

– Avviata e rinomata attività commerciale del Vallo di Diano è alla ricerca di personale qualificato nel settore Caffetteria e Lounge Bar per prossima apertura di un nuovo punto Bar, Caffetteria e Rosticceria. Si ricercano baristi professionisti e banconisti da inserire nello staff. Chiunque sia interessato può rivolgersi al numero 347/6671751

– Chiara Di Miele –