Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Dall’Aeroporto di Fiumicino arriva una nuova opportunità di lavoro. Un’importante compagnia aerea sta cercando Operatori per carico e scarico bagagli. Si offrono contratti a tempo determinato direttamente con la compagnia aerea. I rapporti di lavoro potranno essere sia full time che part time, in base alle necessità dell’azienda. Principali requisiti richiesti per candidarsi all’offerta di lavoro sono il possesso della patente B ed essere automuniti e la disponibilità immediata a lavorare part time 20/25/30 ore settimanali o full time, su turni compresi tra le 5.00 e le 24.00, dal lunedì alla domenica con 2 riposi settimanali, week end e festivi. Gli interessati possono leggere il testo completo dell’offerta di lavoro e candidarsi online cliccando QUI

BANDI E CONCORSI

– Il Comune di Centola ha indetto un concorso pubblico per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione a tempo pieno o parziale di 22 Agenti di Polizia Municipale – Cat. C posizione economica C1. Le risorse saranno assunte per le esigenze stagionali del Comune. Prima delle prove d’esame i candidati dovranno partecipare ad un corso propedeutico obbligatorio della durata complessiva di ore 19 (con frequenza obbligatoria di minimo 18 ore). Le procedure selettive si espleteranno attraverso la valutazione dei titoli ed il superamento di una prova scritta. Le domande di ammissione al concorso per Agenti di Polizia dovranno essere presentate al Comune di Centola Ufficio Protocollo Via Tasso, 13 84051 Centola (SA), entro le ore 12,00 del 19 maggio secondo una delle seguenti modalità: consegna a mano in busta chiusa all’ufficio Protocollo del Comune; raccomandata con Avviso di Ricevimento; posta elettronica certificata (PEC) proveniente da indirizzo di posta elettronica intestata al candidato trasmettendo scansione della domanda firmata in formato pdf, di un documento di riconoscimento in corso di validità e degli allegati, esclusivamente all’indirizzo centola@pec.comune.centola.sa.it

– Nuovi posti di lavoro per OSS in Campania. L’Azienda Ospedaliera Universitaria “L. Vanvitelli” di Napoli ha pubblicato un bando per una procedura selettiva di 60 Operatori Socio Sanitari con assunzione a tempo indeterminato (categoria Bs). La domanda di partecipazione va presentata entro il 16 maggio. Per partecipare al concorso per Operatori Socio Sanitari è necessario presentare domanda di ammissione alle prove d’esame, usufruendo dell’apposita procedura online, entro le ore 24:00 del 16 maggio e procurandosi una casella di posta elettronica certificata personale, tramite la quale inviare l’istanza e la documentazione

– Nuove opportunità di lavoro in Basilicata nel comparto pubblico. Il Comune di Marsicovetere, in provincia di Potenza, ha indetto quattro concorsi per 13 assunzioni a tempo determinato e pieno. Le procedure selettive si espleteranno attraverso la valutazione dei titoli ed il superamento di una prova d’esame scritta. Si cercano: 7 Assistenti Sociali – Cat. D posizione economica D1; 2 Educatori Professionali – Cat. D posizione economica D1; 2 Psicologi – Cat. D posizione economica D1; 2 Laureati in Sociologia o equipollenti – Cat. D posizione economica D1. Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, dovranno essere indirizzate al Comune di Marsicovetere – Area Amministrativa – Pizza Zecchettin – 85050 – Marsicovetere (PZ), entro le ore 12.00 del 16 maggio secondo una delle seguenti modalità: consegnata al Protocollo Generale dell’Ente; spedita tramite raccomandata con ricevuta di ritorno; presentate a mezzo Pec all’indirizzo comune.marsicovetere@cert.ruparbasilicata.it

VALLO DI DIANO

– Azienda operante nel settore della segnaletica stradale ricerca una figura professionale come grafico e responsabile del settore produzione, disponibile ad eseguire anche lavori di assemblaggio prodotti. Il candidato ideale dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: ottima conoscenza del pacchetto Adobe, in particolar modo Illustrator e Photoshop; ottima conoscenza di software di stampa (tipo Caldera, Onyx); buona conoscenza della lingua inglese; disponibile a lavorare in gruppo. Se interessati inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo email recruiting.iv19@gmail.com

– La IT Srl, azienda specializzata nella realizzazione di impianti elettrici e tecnologici, ricerca laureati in Ingegneria con indirizzo industriale (elettrica, elettronica e meccanica) da inserire nel proprio organico tecnico. Le risorse ricercate saranno collocate in funzione delle esperienze, competenze ed aspirazioni nell’ambito dell’ufficio tecnico o produzione. Ad integrazione delle esperienze e competenze pregresse saranno valutate anche le capacità manageriali e di leadership tali da permettergli di ricoprire anche ruoli di gestione e di responsabilità. La buona padronanza dei sistemi informatici e dei software di progettazione, l’interesse per le soluzioni innovative e soprattutto la disponibilità a viaggi e trasferte saranno elementi privilegiati nel processo di selezione. La sede di lavoro è a San Pietro al Tanagro (SA). Per candidarsi inviare il curriculum in formato europeo all’indirizzo email rec_itsrl@libero.it, specificando nell’oggetto “CANDIDATURA TECNICA” e autorizzando espressamente il trattamento dei dati in conformità alla Dlgs 196/03 sulla privacy

– La Cosilinauto srl, azienda leader nel settore automobilistico, nell’ambito del rafforzamento della propria Divisione Noleggio, ricerca su Sala Consilina venditori specializzati nel noleggio a lungo termine, settore automotive. La persona selezionata si occuperà della vendita di servizi di noleggio a lungo termine tramite attività di vendita in salone e vendita esterna presso le aziende su appuntamento. La Cosilinauto srl è in cerca di persone residenti a Sala Consilina o zone limitrofe, con le seguenti caratteristiche: dimestichezza nell’uso dei principali sistemi informatici; conoscenza delle regole di deducibilità dei costi dell’automobile e dei prodotti finanziari/servizi aggiuntivi da offrire ai clienti; conoscenza delle tecniche di vendita e sensibilità rispetto agli aspetti di customer satisfaction; spiccato orientamento alla comunicazione e alle relazioni interpersonali, empatia, capacità di ascolto, buona presenza; possesso patente B. Completano il profilo orientamento al cliente e al risultato, capacità di negoziazione e di lavorare per obiettivi. Costituisce titolo preferenziale l’aver maturato un’esperienza specifica come venditore di noleggio a lungo termine. Inviare curriculum vitae, completo di autorizzazione al trattamento dei dati personali, indicando il riferimento “Venditore NLT” anche nell’oggetto del messaggio al seguente indirizzo di posta elettronica: selezione@cosilinauto.it

– Avviata e rinomata attività commerciale del Vallo di Diano è alla ricerca di personale qualificato nel settore Caffetteria e Lounge Bar per progetti futuri. Chiunque sia interessato può rivolgersi al numero 347/6671751

– redazione –