Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

BANDI E CONCORSI

– Concorso Navigator. E’ stato pubblicato il bando di Anpal Servizi per la selezione delle professionalità necessarie all’avvio del Reddito di Cittadinanza, in quanto figure centrali dell’assistenza tecnica che verrà fornita dall’Agenzia ai Centri per l’impiego. Con la procedura selettiva si darà avvio alla selezione per un massimo di 3.000 navigator, secondo la ripartizione territoriale indicata dal bando, che saranno assunti con contratto a tempo determinato (scadenza dell’incarico prevista per il 30 aprile 2021). La nuova figura ha il compito di facilitare l’incontro tra i beneficiari del reddito di cittadinanza e i datori di lavoro, i servizi per il lavoro e i servizi di integrazione sociale. E’ previsto un compenso per tutta la durata della collaborazione pari ad un lordo di 27.338,76 euro l’anno oltre a 300 euro lordi mensili a titolo di rimborso forfettario delle spese per l’espletamento dell’incarico (viaggio, vitto e alloggio). La domanda va presentata utilizzando la modalità telematica (disponibile cliccando il pulsante “Candidati”) sul sito dell’Anpal Servizi. Bisogna essere in possesso del Pin Inps o dello Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o del CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Il termine per presentare la candidatura è fissato alle ore 12.00 dell’8 maggio

– Il Comune di Acerra, in provincia di Napoli, ha indetto 8 concorsi pubblici per la selezione di 46 unità di personale da impiegare in vari ruoli professionali. Le selezioni sono rivolte a diplomati e laureati. I bandi di concorso scadono il 23 aprile. I posti a concorso sono così suddivisi: 3 risorse nel profilo di Assistente Sociale, con contratto a tempo pieno (categoria D1), 6 risorse nel profilo di Istruttore Direttivo Amministrativo, con contratto a tempo pieno (categoria D1), 5 risorse nel profilo di Istruttore Direttivo Contabile, con contratto a tempo pieno (categoria D1), 3 risorse nel profilo di Istruttore Direttivo Informatico, con contratto a tempo pieno (categoria D1), 8 risorse nel profilo di Istruttore Direttivo Tecnico, con contratto a tempo pieno (categoria D1), 5 risorse nel profilo di Istruttore Direttivo Tributario, con contratto a tempo pieno (categoria D1), 4 risorse nel profilo di Istruttore di Vigilanza, con contratto a tempo parziale (categoria C1) e 11 risorse nel profilo di Istruttore di Vigilanza, con contratto a tempo pieno (categoria C1). Per partecipare è necessario compilare gli appositi moduli di domanda, allegati ai bandi, e presentarli entro il 23 aprile secondo una delle seguenti modalità: a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Servizio “Gestione Risorse Umane” – viale della Democrazia, n.21 – 80011 Acerra (NA), consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune, tramite una casella di posta elettronica certificata personale all’indirizzo selezioni@pec.comuneacerra.it

– La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha indetto un concorso per titoli ed esami finalizzato alla copertura di 10 posti di Direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA presso istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria con lingua d’insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano. Per partecipare è necessario usufruire esclusivamente del modello dedicato, entro il 5 maggio, da inviare attraverso una casella di posta elettronica personale all’indirizzo drfr@postacert.istruzione.it

– La Provincia di Modena ha pubblicato 3 bandi di concorso finalizzati alla selezione di 4 risorse da assumere come Tecnici per le diverse esigenze dell’Ente. Le domande di partecipazione vanno presentate entro il 26 aprile. I partecipanti dovranno sostenere una prova scritta e una prova orale sulle materie elencate nei rispettivi bandi. Si cercano: 1 unità nel ruolo di Istruttore Geometra (categoria C); 1 unità nel ruolo di Istruttore Direttivo Tecnico Attività Estrattive (categoria D); 2 unità nel ruolo di Istruttore Direttivo Ingegnere (categoria D). Per partecipare è necessario compilare gli appositi moduli di domanda e presentarli entro le ore 12.00 del 26 aprile secondo una delle seguenti modalità: presentazione diretta presso la sede della Provincia di Modena, in Viale Martiri della Libertà n.34, all’U.R.P. o all’Ufficio Archivio/Protocollo; a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, da indirizzare presso l’Ufficio Protocollo della Provincia di Modena; tramite posta elettronica istituzionale della Provincia di Modena all’indirizzo provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

VALLO DI DIANO

– Avviata e rinomata attività commerciale del Vallo di Diano è alla ricerca di personale qualificato nel settoreCaffetteria e Lounge Bar per progetti futuri. Chiunque sia interessato può rivolgersi al numero 347/6671751

– L’azienda Garone Habitat di Polla, per il potenziamento della propria struttura, ricerca una Figura Tecnica e un Tecnico Commerciale. La Figura Tecnica si occuperà dello sviluppo delle distinte base, utilizzando software CAD e simili. Il profilo ideale è un/a candidato/a con il diploma di tecnico (anche laurea), preferibilmente con esperienza nella medesima posizione o in ruoli analoghi, acquisita nel settore serramenti o in settori affini (arredamento e studi tecnici). Ha un’ottima conoscenza degli applicativi Autocad e Office. Inoltre, dovrà avere una buona capacità di relazionarsi con i clienti e che con i reparti produttivi dell’azienda. Il candidato deve avere preferibilmente esperienza nel settore infissi e arredo interno, conoscenza degli strumenti informatici di base e di software CAD e simili. Il Tecnico Commerciale prescelto, invece, si occuperà, oltre che dell’assistenza e del mantenimento della clientela, della visita e dell’acquisizione di nuovi clienti. La risorsa sarà quindi in contatto costante con i clienti e, con una buona capacità di ascolto e presentazione tecnica dei prodotti, cercherà di siglare i contratti e ricevere nuovi ordini. Il candidato si occuperà anche della ricezione delle commesse, dell’inserimento degli ordini nel gestionale interno e sarà responsabile di tali commesse fino alla sua evasione totale. La figura dovrà avere una buona capacità di relazionarsi commercialmente, per i vari aspetti tecnico-produttivi, sia con i clienti che con i reparti tecnici dell’azienda per tutte le attività legate alla presentazione dei prodotti ed alla evasione degli ordini. Disponibilità a trasferte fuori sede per visite commerciali, rilievi presso i clienti e verifiche dell’andamento dei montaggi presso i cantieri. Il candidato deve preferibilmente avere esperienza in ambito commerciale e conoscenza degli strumenti informatici di base. Per entrambe le candidature inviare il curriculum vitae all’indirizzo email comunicazione@garonehabitat.com

– La Società Sphera, leader nel settore di prodotti per la casa, cerca Agenti di vendita. La risorsa selezionata verrà inserita in una realtà strutturata e in forte espansione e si occuperà di pubblicizzare i sistemi creati dalla società per migliorare la qualità della vita. La società offre un periodo di formazione, kit di lavoro, ampio portafoglio clienti mediante database, in modo da garantire ai funzionari commerciali continuità lavorativa e reddito medio netto mensile. L’offerta economica e la tipologia di inquadramenti fiscali saranno valutati con modalità personalizzata durante i colloqui di selezione, esistendo in azienda la possibilità di applicare varie formule, tra le quali elevata base fissa mensile (con target di riferimento), scatti di livello incentivanti e bonus premianti. La contrattualizzazione offerta può essere con o senza partita IVA e/o ENASARCO. I candidati interessati possono inviare il curriculum a info@spheracasa.it oppure telefonare al 340/5369812

