Infol@voro 2.0: occasioni nel Vallo di Diano. Opportunità in Fincantieri, stage presso la Cassazione

Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Nuove opportunità di lavoro in Fincantieri, in vista di assunzioni e stage in Italia. La nota società, attiva nel settore dei cantieri navali, è alla ricerca di personale da inserire in sede e presso gli stabilimenti situati sul territorio nazionale. Ecco i profili richiesti e le rispettive sedi di lavoro: Technical Writer / Autore Tecnico – Follo, La Spezia, Stage – Area Internal Auditing & Risk Management – Trieste, Stage Area Supply Chain – Laureati in Architettura – Trieste, Stage Area Supply Chain – Laureati in Ingegneria – Trieste, Stage Area Acquisti – Genova, Tirocinio – Analista Processi – Trieste, Stage – Area Group Accounting And Administration – Monfalcone, Stage – Area Allestimento Elettrico – La Spezia, Key User Centrale Scafo – Sistemi Tecnici per l’Ingegneria – Trieste, Planner – Programmazione e Coordinamento Ingegneria – Trieste, Progettista Vibrazioni e Rumore Italia – Trieste, Responsabile per commessa – Trieste, Investor Relations Analyst – Trieste, Specialista Sviluppo Impianti – Trieste, Progettista – Scafo – Trieste, Supervisore di produzione – Cantiere di Castellammare di Stabia. La procedura di reclutamento per lavorare in Fincantieri prevede 6 step, così articolati: raccolta e screening dei curricula, per individuare i candidati idonei per le posizioni da coprire; intervista telefonica con il team “Talent Acquisition” a carattere conoscitivo e motivazionale; colloqui di persona, con i manager di linea e i referenti HR, per approfondire competenze tecniche e trasversali dei candidati; per i profili Professional, test online a carattere attitudinale e motivazionale; proposta di inserimento. Per candidarsi cliccare QUI

– Bricofer, L’azienda italiana leader nel settore del fai da te, ricerca personale da inserire nei punti vendita su tutto il territorio nazionale e negli uffici della sede centrale. Si cercano Addetti alla vendita, Responsabili casse, Direttore di punto vendita, Addetti al magazzino, Responsabile della logistica. Se si è alla ricerca di un lavoro in ambito impiegatizio, di seguito sono segnalate le aree di inserimento a cui proporre la candidatura per un settore/ruolo più affine: Acquisti, Marketing, Amministrazione, E-commerce, Servizi informatici, Segreteria, Risorse Umane, Merchandising, Ufficio tecnico. Per candidarsi cliccare QUI

BANDI E CONCORSI

– Aperto un bando per l’attivazione di 60 tirocini presso la Corte di Cassazione. I tirocinanti potranno accedere ai fascicoli processuali e partecipare alle udienze dei processi, potranno prendere parte alle riunioni camerali e alle camere di consiglio. Possono partecipare i candidati in possesso dei seguenti requisiti generali: laurea in Giurisprudenza, conseguita a seguito di un corso di durata almeno quadriennale; assenza di condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni; non essere stati sottoposti a misure di sicurezza o prevenzione; media non inferiore a 27/30 per gli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo o aver conseguito il titolo di studio con votazione non inferiore a 105/110; età inferiore ai 30 anni. Le domande di partecipazione, redatte sull’apposito modulo allegato al bando e complete degli allegati richiesti dallo stesso, devono essere presentate entro le ore 14.00 del 9 settembre. La presentazione delle istanze deve essere effettuata presso l’Ufficio del Segretariato Generale della Corte di Cassazione – Piazza Cavour – Roma, personalmente o tramite mail all’indirizzo di posta elettronica tirocini.cassazione@giustizia.it

– Maxi reclutamento presso il Comune di Milano che ha indetto 11 bandi di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 350 risorse con vari profili: amministrativi, tecnici, bibliotecari e operai. I bandi sono rivolti a candidati in possesso di licenza media, diploma professionale e tecnico o laurea, che verranno assunti durante il triennio 2019/2021. La selezione avverrà tramite esami, la scadenza per l’invio delle candidature, in base ai bandi, è prevista per il 30 agosto o per il 3 settembre. La domanda di partecipazione può essere inviata unicamente per via elettronica, attraverso la piattaforma online sul sito del Comune di Milano. La scadenza è fissata per le ore 12 del 30 agosto o del 3 settembre, a seconda dei bandi. Per consultare gli 11 bandi cliccare QUI

VALLO DI DIANO

– Le Autolinee Curcio di Polla selezionano dieci figure professionali da assumere. La figura richiesta è quella di autista in possesso di patente D+CQC con età anagrafica compresa dai 30 ai 45 anni e con domicilio nel Golfo di Policastro e Basso Cilento. I candidati dovranno avere già esperienza nella conduzione di autobus superiori a 9 metri. Gli interessati potranno inviare il proprio curriculum alla mail info@autolineecurcio.it. Non saranno accettate candidature a mezzo telefono o con consegna diretta in azienda. Coloro che invieranno entro il 31 agosto il proprio curriculum saranno contattati per la selezione

– Azienda del Vallo di Diano cerca venditori da inserire nel proprio organico per la vendita di gelati e surgelati. Chiunque fosse interessato può inviare il proprio Curriculum all’indirizzo email salluzzi.sas@tiscali.it

– Azienda del Vallo di Diano ricerca diverse figure da inserire nel proprio organico nel settore alimentare. Il candidato selezionato verrà inserito in una realtà strutturata e in forte espansione. Varie sono e figure ricercate: cuoco/aiuto cuoco, barista, cassiera e repartista, salumiere/a e addetto al reparto salumeria, macellaio e addetto al reparto macelleria oppure ortofrutta. Il candidato deve avere un minimo di esperienza in una delle figure ricercate: in sede di valutazione costituirà titolo preferenziale l’aver maturato un’esperienza lavorativa precedente. Il profilo ricercato deve avere facoltà di apprendimento, flessibilità, capacità di lavorare in team, dinamicità e attitudine al problem solving. Deve inoltre essere automunito. La sede di lavoro di trova del Vallo di Diano. Inviare curriculum compreso di foto alla mail 19lavoraconnoi19@gmail.com

– Lo store “Piazza Italia”, azienda operativa nel settore dell’abbigliamento cerca addetti alla vendita da inserire presso il Centro Commerciale Diano di Atena Lucana. Gli interessati possono inviare il curriculum a ccdianolavoro@gmail.com

– Azienda leader del Vallo di Diano, specializzata nella commercializzazione all’ingrosso di materiali, ricerca figura professionale specializzata da inserire nel proprio organico. La figura dovrà corrispondere a questi requisiti: utilizzo dei carrelli elevatori orizzontali e verticali (retrattili), capacità comunicative e di problem solving, intraprendenza e voglia di crescere, capacità di lavorare in team, disponibilità a lavorare con turnazione, età compresa tra i 25 ed i 35 anni, determinazione nel raggiungimento di obiettivi. Gli interessati/e potranno inviare il proprio curriculum vitae completo di foto dando autorizzazione al trattamento dei dati personali D.Lgs 196/03 al seguente indirizzo mail: logisticavallodiano@gmail.com. La candidatura è aperta ad ambo i sessi

– redazione –