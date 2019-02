Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Ikea cerca figure professionali che verranno inserite nei punti vendita sparsi su tutto il territorio nazionale. Diverse sono le figure attualmente ricercate in Italia, che si concentrano nell’Area Commerciale / Vendita, Food & Restaurant, Logistica & Supply chain e HR. Una volta inviati il curriculum e la lettera di presentazione a un’offerta specifica, la società lo valuterà e, dopo una prima scrematura per valutare i requisiti minimi richiesti dall’azienda, i candidati scelti compileranno un questionario di personalità che sarà poi discusso in fase di colloquio individuale e in seguito saranno chiamati per le giornate di selezione. QUI è necessario registrarsi e inserire le informazioni richieste. Una volta effettuato l’accesso si potranno visionare le posizioni vacanti o le nuove offerte, inviare il proprio curriculum e la lettera di presentazione, estremamente importante per il colosso svedese che la considera “più efficace di 100 diplomi”

– Mondadori, gruppo italiano leader nell’editoria, ha pubblicato nuove offerte di lavoro per addetti vendita. Si cerca un Addetto Vendita da inserire nel Bookshop del Palazzo della Ragione di Mantova a partire da marzo. La risorsa si occuperà delle mansioni tipiche del ruolo, ovvero assistenza alla clientela, gestione cassa e pagamenti, assortimento e magazzino, allestimento e disallestimento bookshop. L’altra posizione per addetti vendita fa riferimento invece al personale da inserire nel bookshop della Biennale di Venezia presso il Lido di Venezia. Le risorse, assunte con contratto a tempo determinato,si occuperanno di tutte le attività legate al bookshop, ovvero supporto alla clientela nell’acquisto, gestione cassa e magazzino, posizionamento prodotti. Per candidarsi cliccare QUI

BANDI E CONCORSI

– Aperti due nuovi concorsi Agenzia delle Entrate per l’affidamento di incarichi di lavoro dirigenziali. I bandi per Dirigenti sono finalizzati al reclutamento, rispettivamente, di 150 risorse per assunzioni negli uffici dell’ente che si occupano di tributi e di 10 unità di personale da inserire negli uffici addetti ai servizi catastali. Per ulteriori dettagli relativi alle caratteristiche richieste per partecipare ai concorsi per Dirigenti si rimanda a quanto dettagliatamente indicato in ciascun bando presente sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. Le domande di partecipazione (150 Dirigenti – 10 Dirigenti) devono essere compilate e presentate per via telematica entro il 4 marzo

– In Toscana si ricercano nuove Guardie Giurate. La società Corpo Vigili Giurati di Firenze seleziona infatti ben 50 Guardie Giurate da inserire in azienda. Le selezioni sono rivolte anche a candidati senza esperienza che verranno assunti nella storica azienda che vanta oltre 1000 collaboratori. Per candidarsi a lavorare nella Corpo Vigili Giurati SpA è richiesta la disponibilità a lavorare su turni e in orario notturno, ma non è obbligatorio il possesso della certificazione di Guardia Particolare Giurata che verrà conseguita successivamente tramite la frequenza ad un apposito percorso di formazione. Tutti gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae direttamente all’indirizzo e-mail curriculum.firenze@gruppocvg.it

VALLO DI DIANO

– Azienda del Vallo di Diano ricerca laureati in Ingegneria civile o industriale (preferita) oppure in ambito meccanico e elettrico. Necessarie la disponibilità a viaggi e trasferte e la dimestichezza con la progettazione e la realizzazione di opere nel campo dei lavori stradali in genere. È richiesta la conoscenza, anche minima, delle procedure tecnico-amministrative del Codice degli appalti. Inoltre è richiesta l’ottima conoscenza degli strumenti informatici, CAD, Photoshop e fogli di calcolo. È premiata la conoscenza di software di settore, ma non obbligatoria. Si richiede una persona dinamica, predisposta all’apprendimento, versata alla multidisciplinarità e capace di lavorare in squadra. Inviare il curriculum all’indirizzo recruiting.iv19@gmail.com

– L’azienda Sidel s.r.l. di Buonabitacolo, leader nel settore delle porte e dei serramenti, ricerca una figura addetta alla contabilità per ampliamento del personale. Nello specifico, i candidati dovranno avere un’età massima di 30 anni ed essere in possesso di un diploma o laurea. È gradita conoscenza del programma passepartout. Gli interessati possono inviare il curriculum all’indirizzo segreteria@sidelsrl.it

– Azienda di Atena Lucana operante nel settore Food cerca collaboratori di vendita automuniti, anche prima occupazione, da inserire nel proprio organico. I candidati devono avere massimo 40 anni di età. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum all’indirizzo di posta elettronica salluzzi.sas@tiscali.it

– L’azienda “Tostini Caffè” ricerca personale qualificato e con esperienza da inserire nel proprio organico. In particolare si cercano persone per la segreteria, contabilità e marketing (in questo caso con ottima conoscenza di lingua inglese). Per candidarsi occorre inviare il proprio curriculum all’indirizzo sales@tostini.com oppure chiedere informazioni al numero telefonico 0975/395134

– Azienda del Vallo di Diano specializzata nel settore della produzione abbigliamento ricerca cucitrici/sarte macchiniste qualificate da inserire nel proprio organico. La figura ricercata deve essere in possesso dei seguenti requisiti: consolidata esperienza su macchine per cucire industriali, abilità manuale, precisione e pazienza, versatilità in più fasi di lavorazione di un capo di abbigliamento (colli, polsi, tasche), comprovata attitudine a lavorare in autonomia e in gruppo. L’assunzione sarà preceduta da un incontro conoscitivo e da un limitato periodo di prova. Per candidarsi inviare il curriculum all’indirizzo sartamacchinista@gmail.com oppure chiamare ai seguenti numeri telefonici 333/9634656 – 328/3274289

