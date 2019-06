Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Douglas, l’azienda leader della bellezza in Europa, ricerca personale da inserire nei punti vendita in Italia e nella sede centrale di Milano. Si cercano Addetti alla vendita – Beauty Advisor. La risorsa, all’interno del punto vendita, supporterà le Beauty Advisor nella vendita dei prodotti e dei servizi, occupandosi della clientela e consigliando quest’ultima all’acquisto del prodotto più appropriato, garantendo la sua fidelizzazione. Inoltre, affiancherà il team del punto vendita e lo supporterà in tutte le attività quotidiane come la gestione del magazzino e il riordino degli scaffali e dei prodotti. Si cercano anche Store Manager che abbia una conoscenza approfondita di tutti i prodotti e servizi di make up, cosmesi grazie alla formazionededicata e alla capacità personale di informarsi costantemente, sia in grado di conoscere a fondo i processi e le procedure della gestione di un negozio. Lo Store Manager ideale è appassionato del mondo Beauty, abituato a lavorare per KPI e in possesso di ottime competenze organizzative e leadership. Per consultare tutte le offerte di lavoro Douglas clicca QUI

– McDonald’s tende la mano a tutti coloro che cercano lavoro: l’azienda ha annunciato un piano assunzioni che entro quest’anno porterà alla creazione di 2.300 posti di lavoro in tutta Italia. McDonald’s predilige candidati con una forte attitudine al lavoro e al raggiungimento dei risultati, sui quali costruire un percorso unico sulla base delle proprie esigenze ed aspirazioni. Per lavorare nei ristoranti è sufficiente il diploma di scuola superiore, mentre tra le soft skills ricercate si predilige una flessibilità e disponibilità nel lavorare nei vari orari della giornata (anche di notte), oltre a delle ottime doti relazionali e all’orientamento al lavoro in team. E’ possibile candidarsi cliccando QUI

– Nuove opportunità di lavoro in Enel, la nota azienda energetica italiana. Le nuove risorse saranno inserite principalmente nella sede centrale di Roma. Diverse le posizioni aperte. Lavorare in Enel, in Italia o all’estero, è una grande opportunità perchè vuol dire entrare in un’azienda aperta, globale, fortemente innovativa. Per conoscere le posizioni e candidarsi cliccare QUI

BANDI E CONCORSI

– Il Comune di Altopascio, in provincia di Lucca, ha pubblicato un concorso per un bibliotecario da assegnare al Settore Affari Generali. La risorsa sarà assunta a tempo pieno e indeterminato, in cat. D. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 20 giugno. L’amministrazione per il concorso del Comune di Altopascio si riserva la facoltà di organizzare una prova preselettiva qualora le domande saranno superiori a 30. Le procedure selettive si espleteranno attraverso una valutazione dei titoli presentati e il superamento di tre prove – due scritte e una orale – che verteranno sulle materie indicate nel bando. La domanda di ammissione dovrà essere presentata al Comune di Altopascio entro le ore 12.30 del 20 giugno tramite una delle seguenti modalità: consegnata a mano all’ufficio protocollo; mediante raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo: Comune di Altopascio – Piazza Vittorio Emanuele n. 24 – 55011 – Altopascio (LU); tramite proprio indirizzo di posta elettronica certificata alla PEC comune.altopascio@postacert.toscana.it

VALLO DI DIANO

– L’azienda Phaenomena S.r.l. di Montesano sulla Marcellana ricerca un ingegnere elettronico da inserire nel proprio organico. La figura deve essere in possesso di una Laurea Magistrale di 5 anni e aver maturato precedente esperienza. Per candidarsi è necessario inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo info@phaenomena.it. Per maggiori informazioni telefonare allo 0975/863406

– Impresa operante su tutto il territorio nazionale, specializzata nella realizzazione di impianti elettrici e tecnologici, ricerca per ampliamento del proprio organico le seguenti risorse: Segretaria, titolo di studio minimo richiesto diploma, ottima conoscenza della lingua inglese; Operai con comprovata esperienza in campo elettrico ed elettronico, per la realizzazione di impianti elettrici in gallerie. Si rende indispensabile la disponibilità alle trasferte; Capi operai o responsabili di cantiere con comprovata esperienza in campo elettrico ed elettronico, per la realizzazione di impianti elettrici in gallerie. Si rende indispensabile la disponibilità alle trasferte. Per candidarsi inviare il proprio curriculum provvisto di autorizzazione al trattamento dei dati personali e di foto all’indirizzo rec_itsrl@libero.it specificando in oggetto la posizione per la quale ci si candida. La ricerca è rivolta ad ambo i sessi. La sede di lavoro è a San Pietro al Tanagro

– Lo Studio Garone con sede a Sala Consilina seleziona per conto della propria clientela addetti contabili con maturata esperienza nel settore. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum alla mail michelegarone@virgilio.it o contattare il numero 335/8373553

– Azienda del Vallo di Diano in forte espansione ricerca figura professionale da inserire nel proprio contesto organizzativo. La figura dovrà corrispondere ai sottocitati requisiti: conoscenza approfondita del pacchetto Office, capacità comunicative e di problem solving, intraprendenza e voglia di crescere, capacità di lavorare in team, ottima dialettica, conoscenza delle tecniche di base del marketing e della creatività, conoscenza anche base dei maggiori programmi di grafica, bella presenza, buona capacità nel gestire le collaborazioni interpersonali. Gli interessati/e potranno inviare il proprio curriculum vitae completo di foto dando autorizzazione al trattamento dei dati personali D.Lgs 196/03 al seguente indirizzo mail: aziendavallodidiano@gmail.com. La candidatura è aperta ad ambo i sessi

– Azienda operante nel settore della segnaletica stradale ricerca una figura professionale come grafico e responsabile del settore produzione, disponibile ad eseguire anche lavori di assemblaggio prodotti. Il candidato ideale dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: ottima conoscenza del pacchetto Adobe, in particolar modo Illustrator e Photoshop; ottima conoscenza di software di stampa (tipo Caldera, Onyx); buona conoscenza della lingua inglese; disponibile a lavorare in gruppo. Se interessati inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo email recruiting.iv19@gmail.com

– redazione –