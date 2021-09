Infol@voro 2.0: occasioni nel Vallo di Diano. Concorso pubblico all’Università di Salerno

Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Gruppo TECNOCASA affiliato nelle zone Centro Storico, Flaminio, Fleming, Prati, San Pietro, Aurelia, Boccea, Gregorio VII, Monteverde Vecchio, Parioli, Trieste, Talenti, Montesacro, Fidene e Tiburtina a Roma seleziona giovani ambosessi da inserire come Collaboratori nel ramo immobiliare. Requisiti: diploma superiore, predisposizione a lavorare in team, ambizione e voglia di crescere, disponibilità al full- time. Si offre: formazione istituzionale erogata direttamente dalla società franchising e in agenzia, accesso a strumenti dedicati, fisso mensile oltre a provvigioni. affiancamento operativo, esclusività di zona, percorso personalizzato di crescita professionale. Mentalità imprenditoriale, predisposizione all’applicazione del metodo operativo Tecnocasa, spirito collaborativo ed orientamento al cliente sono le caratteristiche dei giovani ricercati. E’ importante saper utilizzare il pc, internet e posta elettronica. Gli interessati possono inviare il curriculum all’indirizzo info@selezionetecnocasa.it. Per informazioni: 06/4182037

– Carrefour cerca candidati con e senza esperienza per assunzioni nei negozi in Italia e seleziona personale da assumere nei propri uffici e magazzini. A Genova, Imperia, La Spezia, Savona, Bergamo, Milano, Monza e Brianza, Varese, Grosseto e Roma Carrefour seleziona giovani allievi da formare per avviarli alla carriera di Addetto reparto freschi. A Torino, Genova, Imperia, Milano, Bologna, Massa Carrara, Roma si selezionano brillanti neolaureati da inserire in un percorso formativo per diventare Store Manager Carrefour. Poi si cercano Capi Reparto nelle sedi di Vigevano (Milano), Asti, Biella, Novara, Torino, Verbania, Vercelli, Bergamo, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio, Varese, Roma; Specialisti di reparto nelle sedi di Bergamo, Milano, Varese, Alessandria, Asti, Torino, Verbania, Vercelli, Bergamo, Como, Mantova, Milano, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio, Varese, Roma, Viterbo, Genova (Rapallo, Chiavari, Sestri Levante), La Spezia, Ameglia (La Spezia), Imperia, Bologna, Sanremo (Imperia); Addetti reparto Macelleria nelle sedi di Milano, Como, Varese. Gli interessati possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle posizioni aperte del Gruppo e inviando il curriculum tramite l’apposito form online per rispondere agli annunci di interesse

– Intesa SanPaolo ha aperto nuove selezioni di personale. Si ricercano varie figure per assunzioni presso le proprie sedi e gli sportelli sul territorio nazionale. In questo periodo Intesa SanPaolo seleziona varie figure per la copertura di posti di lavoro in Lazio, Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Veneto, Piemonte e altre sedi sul territorio nazionale. Durante l’anno, inoltre, il Gruppo organizza giornate di recruitment nell’ambito del Recruiting Game “Make it Real”, iniziativa nata per selezionare aspiranti Consulenti Finanziari da inserire in stage presso varie sedi. Gli interessati possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle ricerche in corso del Gruppo – Intesa SanPaolo Lavora con noi – e inviando il curriculum tramite l’apposito form online

– Carrozza Group Assicurazioni, operante sul mercato delle Assicurazioni da oltre trent’anni in tutta la provincia di Salerno, con Agente Generale Gerardo Carrozza e con sedi a Capaccio Paestum, Salerno, Altavilla Silentina e Battipaglia, cerca Intermediari e Collaboratori da inserire nella propria rete commerciale. Chi è interessato a far parte del noto gruppo assicurativo può inviare il proprio curriculum a info@carrozzagroup.com oppure telefonare al numero 0828/724330

BANDI E CONCORSI

– L’Università di Salerno ha indetto due concorsi per addetti all’archivio e alla didattica, finalizzati alla copertura di nuovi posti di lavoro. Sono previste assunzioni a tempo indeterminato di diplomati da impiegare nell’Area Amministrativa – Cat. C1. Il termine entro il quale presentare la domanda è l’8 settembre. Le selezioni pubbliche serviranno per l’assunzione delle seguenti figure: 2 Addetti alle Attività di Archivio; 2 Addetti Supporto alla Didattica. Qualora il numero dei candidati sia tale da pregiudicare il rapido svolgimento delle procedure concorsuali, l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare una prova preselettiva. In seguito, le selezioni verranno espletate mediante il superamento di due prove d’esame: una scritta e una orale. La domanda di partecipazione, prodotta esclusivamente online, dovrà essere presentata entro l’8 settembre (Domanda: Addetti Archivio – Addetti Didattica)