Infol@voro 2.0: occasioni nel Vallo di Diano. Concorso per Vice Ispettori tecnici nella Polizia di Stato

Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Gruppo TECNOCASA affiliato nelle zone Centro Storico, Flaminio, Fleming, Prati, San Pietro, Aurelia, Boccea, Gregorio VII, Monteverde Vecchio, Parioli, Trieste, Talenti, Montesacro, Fidene e Tiburtina a Roma seleziona giovani ambosessi da inserire come COLLABORATORI nel ramo immobiliare. REQUISITI: diploma superiore, predisposizione a lavorare in team, ambizione e voglia di crescere, disponibilità al full- time. SI OFFRE: formazione istituzionale erogata direttamente dalla società franchising e in agenzia, accesso a strumenti dedicati, fisso mensile di 1050 euro oltre a provvigioni. affiancamento operativo, esclusività di zona, percorso personalizzato di crescita professionale. Mentalità imprenditoriale, predisposizione all’applicazione del metodo operativo Tecnocasa, spirito collaborativo ed orientamento al cliente sono le caratteristiche dei giovani ricercati. E’ importante saper utilizzare il pc, internet e posta elettronica. Gli interessati possono inviare il curriculum all’indirizzo info@selezionetecnocasa.it. Per informazioni: 06/4182037. Sempre più giovani, soprattutto dal Vallo di Diano, richiedono di lavorare con il Gruppo TECNOCASA a Roma che per i primi tre mesi sosterrà i nuovi collaboratori pagandogli il fitto dell’alloggio

– A2A, nota azienda attiva nel settore energetico, ambientale, del calore e delle reti, cerca personale per assunzioni e stage. É una delle maggiori aziende che operano nelle reti del gas e del ciclo idrico, nei servizi ambientali e nel teleriscaldamento. Le offerte di lavoro del Gruppo sono rivolte a candidati a vari livelli di carriera, compresi giovani anche senza esperienza. Gli interessati alle future assunzioni possono candidarsi visitando questa pagina dedicata alle posizioni aperte del Gruppo

BANDI E CONCORSI

– Il Ministero dell’Interno ha pubblicato un bando di concorso per la copertura di 110 posti di Vice Ispettori tecnici della Polizia di Stato nel settore servizio sanitario. La selezione riguarda vari profili professionali. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 21 marzo. Queste le figure ricercate: 96 posti nel profilo professionale di infermiere; 4 posti nel profilo professionale della prevenzione sui luoghi di lavoro; 5 posti nel profilo professionale della riabilitazione motoria; 1 posto nel profilo professionale di neurofisiopatologia; 1 posto nel profilo professionale di radiologia medica; 1 posto nel profilo professionale di audiometria; 2 posti nel profilo professionale di laboratorio analisi. La procedura selettiva sarà articolata nelle seguenti fasi: eventuale prova preselettiva; accertamenti psico-fisici; accertamento attitudinale; prova scritta; valutazione dei titoli dei candidati che abbiano superato le prove precedenti; prova orale. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il 21 marzo esclusivamente per via telematica

VALLO DI DIANO

– La Addesso Living, per la sede di Polla, è alla ricerca di collaboratori per l’ampliamento del proprio organico. La risorsa si occuperà di attività di segreteria, caricamento DDT e fatture, gestione archivio. Requisiti: possesso del Diploma in Ragioneria o Laurea in materie economiche; conoscenza delle procedure amministrativo-contabili; padronanza degli strumenti informatici. Competenze: capacità organizzative; lavorare in team; pianificazione ed organizzazione. Altre informazioni: la selezione sarà curata direttamente dall’azienda in tutte le fasi. E’ gradita la provenienza da settori similari e/o esperienza in ambito commerciale. Si richiede disponibilità immediata. La ricerca è rivolta ad ambo i sessi (d.lgs n. 198/2006) con età massima di 30 anni. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae con foto, comprensivo dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 2016/679 (GDPR) all’indirizzo email job@addessoliving.it

– Il supermercato MD di Polla ricerca un aiutante macellaio da inserire nel proprio organico. La figura ricercata può essere anche senza esperienza, ma predisposta ad affiancare il macellaio dell’attività commerciale nella realizzazione dei preparati da vendere nel reparto macelleria di MD. Gli interessati possono inviare il curriculum vitae all’indirizzo email mdaffiliato683@gmail.com

– Azienda del Vallo di Diano offre due opportunità di lavoro: venditore di prodotti surgelati, gelati e prodotti dolciari, magazziniere cellista carico/scarico merce. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum alla mail salluzzi.sas@tiscali.it oppure telefonare al numero 0975/511454 dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì

– L’azienda Sidel s.r.l. di Buonabitacolo, leader nel settore delle porte e dei serramenti, ricerca una figura da inserire nel settore produzione. Nello specifico i candidati possono essere di ambo i sessi, anche senza esperienza e con età massima di 30 anni. Gli interessati possono inviare il curriculum all’indirizzo segreteria@sidelsrl.it

– Famiglia di Sala Consilina cerca un’educatrice esperta e qualificata per impiego part time. L’educatrice deve essere disponibile in più momenti della giornata per dedicarsi ai bambini e accudirli sia nelle faccende quotidiane, come la pappa, il bagnetto e i cambi di abbigliamento, che in attività ludiche, ricreative e di apprendimento. All’occorrenza, è richiesta disponibilità anche per l’intera giornata, i weekend ed eventuali vacanze. Sono prerequisiti essenziali: la conoscenza perfetta della lingua italiana; l’essere automuniti. Sono invece considerati plus: il possesso di diploma di scuola superiore; il possesso di laurea in materie pedagogiche o umanistiche; la conoscenza, anche parziale, della lingua inglese; la conoscenza, anche parziale, di altre lingue straniere. La propria candidatura, accompagnata da lettera motivazionale e comprovabili referenze, va inoltrata all’indirizzo email: carla.contini03@gmail.com

– La Padulfer srl, rinomata azienda con sede nella Zona Industriale di Polla, è alla ricerca di un esperto contabile da inserire in organico. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum all’indirizzo padulfersrl@gmail.com

– L’azienda Manzolillo Cono G. s.r.l. con sede tra Teggiano e Sassano ricerca un geometra ed un carpentiere con esperienza. E’ possibile inviare la propria candidatura alla mail contabile.mansider@libero.it

– La Padulfer, rinomata azienda con sede nella Zona Industriale di Polla, cerca 3 figure da inserire in organico. Le mansioni da svolgere saranno quelle legate alla sagomatura del ferro e alla saldatura. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum all’indirizzo padulfersrl@hotmail.com

– La Sidel srl, azienda leader del settore serramenti, ricerca figure maschili con formazione tecnica da inserire in ufficio e nel settore produzione. Gli interessati potranno inviare il curriculum alla mail segreteria@sidelsrl.it

– Concessionaria del Vallo di Diano ricerca risorsa da inserire nel proprio team vendite che risponda ai seguenti requisiti: Ottime doti relazionali/spiccate capacità comunicative, forte orientamento all’obiettivo, conoscenza avanzata del pacchetto Office, ottime abilità in ambito digitale, residenza nel Vallo di Diano o comuni limitrofi, è gradita la provenienza dai settori immobiliare/finanziario/assicurativo. Titolo di studio minimo: diploma di maturità. Si prega di inviare la propria candidatura, allegando curriculum vitae con foto e dando l’autorizzazione al trattamento dei dati D.lgs 196/03, all’indirizzo selezionipersonale2021@gmail.com

– Nuova attività nel settore Food ricerca riders da inserire in organico, zona Vallo di Diano. Requisiti: max 35 anni – patente B – conoscenza base lingua inglese – diploma di maturità Per candidarsi è possibile inviare il proprio curriculum alla mail: cercoriders@gmail.com. Info al 334/6224960

– La E.G.A Ferro srl, azienda leader nella lavorazione del ferro con sede in via Codaglioni nella Zona Industriale a Teggiano, ricerca operai da inserire nell’organico aziendale. Per candidarsi e inviare il proprio curriculum è possibile scrivere alla mail egaferro@libero.it

– L’azienda Petracca Design di Padula, leader nella produzione di serramenti e di arredamento su misura, è alla ricerca di un giovane laureato in Economia e Commercio. Requisiti essenziali per potersi candidare: Laurea in Economia e Commercio ed età massima di 35 anni. Si ricercano giovani con o senza esperienza precedente. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum all’indirizzo jobspetraccadesign@libero.it

– La Addesso Living, per la sede di Polla, è alla ricerca di collaboratori per l’ampliamento della rete di vendita (settore edilizia) che saranno adibiti alle seguenti mansioni: redazione di preventivi, gestione dei rapporti con la clientela, ricerca nuovi materiali/soluzioni nel settore edile. Requisiti minimi richiesti: conoscenza di Excel oltre che di applicativi informatici dedicati, familiarità con le problematiche e attitudini commerciali, elevata capacità di autogestione, capacità di lavorare in team, spiccate capacità comunicative, diploma di maturità tecnica. La selezione sarà curata direttamente dall’azienda in tutte le fasi. E’ gradita la provenienza da settori similari e/o esperienza in ambito commerciale. Si richiede disponibilità immediata. Il presente annuncio è rivolto ad ambo i sessi e non presenta limiti di età. Si prega di inviare la candidatura all’indirizzo email job@addessoliving.it allegando curriculum con foto e concedendo l’autorizzazione al trattamento dei dati D.lgs 193/03