Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi e informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Gruppo TECNOCASA affiliato nelle zone Centro Storico, Flaminio, Fleming, Prati, San Pietro, Aurelia, Boccea, Gregorio VII, Monteverde Vecchio, Parioli, Trieste, Talenti, Montesacro, Fidene e Tiburtina a Roma seleziona giovani ambosessi da inserire come COLLABORATORI nel ramo immobiliare. REQUISITI: diploma superiore, predisposizione a lavorare in team, ambizione e voglia di crescere, disponibilità al full- time. SI OFFRE: formazione istituzionale erogata direttamente dalla società franchising e in agenzia, accesso a strumenti dedicati, fisso mensile di 1050 euro oltre a provvigioni. affiancamento operativo, esclusività di zona, percorso personalizzato di crescita professionale. Mentalità imprenditoriale, predisposizione all’applicazione del metodo operativo Tecnocasa, spirito collaborativo ed orientamento al cliente sono le caratteristiche dei giovani ricercati. E’ importante saper utilizzare il pc, internet e posta elettronica. Gli interessati possono inviare il curriculum all’indirizzo info@selezionetecnocasa.it. Per informazioni: 06/4182037. Sempre più giovani, soprattutto dal Vallo di Diano, richiedono di lavorare con il Gruppo TECNOCASA a Roma che per i primi tre mesi sosterrà i nuovi collaboratori

– Poste Italiane offre nuove opportunità di lavoro. Ecco le posizioni aperte: portalettere, Operatori di Sportello – Legge 68/99, Software developer & data architect, consulenti finanziari, lavoro per ingegneri e architetti: progetto Polis. Se sei interessato a una delle posizioni aperte in Poste Italiane puoi inviare la candidatura attraverso il sito web dell’azienda dalla sezione Poste Italiane Lavora con noi

– Prada, icona del lusso e dell’innovazione stilistica, offre numerose opportunità di lavoro in diversi ambiti, dalle boutique agli uffici corporate. Il gruppo sta ricercando nuovi profili: Addetti alla coloritura – Milano, Addetti magazzino – Milano, Addetti ufficio acquisti – Montegranaro, Client advisors/Addetti vendita. Gli interessati devono visitare il portale web dedicato Prada Lavora con noi, dove è disponibile l’elenco completo delle posizioni aperte nei negozi e negli uffici in Italia

BANDI E CONCORSI

– Il Ministero della Difesa ha annunciato l’apertura del bando di concorso per l’ammissione di 626 Allievi Marescialli al 15° corso triennale (2025-2028) per Ispettori dell’Arma dei Carabinieri. Il concorso, aperto sia a militari che a civili, mira a selezionare candidati motivati e qualificati per intraprendere un percorso di formazione triennale presso la rinomata Scuola Marescialli e Brigadieri dell’Arma dei Carabinieri di Firenze. Requisiti specifici per civili e altri militari: età compresa tra 17 e 26 anni (28 anni per chi ha già prestato servizio militare); consenso dei genitori o tutori per i minorenni; diploma di istruzione secondaria di secondo grado o in grado di conseguirlo entro l’anno scolastico 2024-2025. Il 15° corso triennale per Allievi Marescialli si svolgerà presso la Scuola Marescialli e Brigadieri dell’Arma dei Carabinieri di Firenze, a partire dalla terza decade di settembre 2025. Questo percorso formativo, della durata di tre anni accademici, è strutturato per fornire una preparazione completa e multidisciplinare ai futuri Ispettori dell’Arma. Il corso combina formazione militare, addestramento operativo e studi accademici. Gli Allievi saranno iscritti, a spese dell’Amministrazione, al corso di laurea in “Scienze giuridiche della sicurezza” (classe L-14), previsto dal piano di studi della Scuola Marescialli e Brigadieri. La domanda di partecipazione va inoltrata unicamente in modalità telematica entro il giorno 8 marzo attraverso la sezione dedicata del sito ufficiale dell’Arma dei Carabinieri

VALLO DI DIANO

– Siamo alla ricerca di una risorsa dinamica e motivata da inserire nel nostro team di consulenza aziendale. La figura selezionata si occuperà di supportare le attività di sviluppo e la gestione di progetti per imprese, collaborando con i consulenti senior e contribuendo all’ottimizzazione dei processi aziendali. Posizione: Supporto alla Consulenza Aziendale. Sede di lavoro: Sant’Arsenio. Mansioni principali: Attività di back office e gestione documentale, redazione di piani di sviluppo aziendale e business plan, elaborazione di pratiche di finanza agevolata, bandi e agevolazioni fiscali per le imprese, supporto nella gestione dei rapporti con i clienti, enti e istituzioni, monitoraggio degli aggiornamenti normativi relativi agli incentivi per le imprese, analisi economico-finanziarie e reportistica di progetto, altri compiti connessi alla consulenza aziendale e all’assistenza operativa per le imprese. Requisiti richiesti: Laurea in Economia, Scienze Politiche o discipline affini (preferibile ma non indispensabile). Conoscenza di base della finanza agevolata e delle opportunità di finanziamento per le imprese. Buona padronanza del pacchetto Microsoft Office (in particolare Excel e Word). Capacità di lavorare in autonomia e in team, precisione, organizzazione e attenzione ai dettagli, ottime capacità comunicative e relazionali. Cosa offriamo: inserimento in un ambiente dinamico e stimolante, opportunità di crescita professionale, formazione e aggiornamenti costanti, possibilità di lavorare su progetti a contatto con diverse realtà aziendali. Se sei interessato/a a questa opportunità invia il tuo curriculum e una lettera di presentazione all’indirizzo mail consulenzastudio25@gmail.com con oggetto “Candidatura Supporto Consulenza Aziendale”

– Catena di distribuzione del Vallo di Diano è alla ricerca di personale da inserire in organico. In particolare, si ricerca una figura addetta al reparto pescheria e macelleria, anche senza esperienza in quanto è prevista la possibilità di fare formazione. Sono richieste dinamicità, massima serietà, costanza e voglia di apprendere, buona attitudine al contatto con il pubblico, disponibilità immediata, flessibilità oraria. Mansioni: vendita assistita al banco, operazioni necessarie alla preparazione dei prodotti, osservando le procedure HACCP per la corretta pulizia e conservazione dei prodotti, pulizia del banco e delle attrezzature di lavoro, corretta esposizione e rifornimento dei prodotti. E’ possibile inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo email cercolavorogdo@gmail.com

– Confesercenti Vallo di Diano, con sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, è alla ricerca di una nuova figura. La risorsa si occuperà di: accoglienza clienti, gestione pratiche per servizi di supporto alle imprese, politiche attive del lavoro, gestione servizi camerali, SPID e firme digitali, formazione e apprendistato. Ai candidati si richiede conoscenza del pacchetto Office, diploma di Ragioneria. E’ gradita la laurea in Economia e precedenti esperienze lavorative nell’ambito. Per inviare la candidatura scrivere a garanziagiovani@impresealcentro.it

– Il supermercato Market Morena Grazia con sede a Teggiano è alla ricerca di personale da inserire in organico. In particolare sono richieste figure da inserire part-time o full time nel reparto cucina. Richiesta esperienza, anche minima. La candidatura è rivolta a persone di ambo i sessi. La propria candidatura può essere inviata all’indirizzo mail ricercarisorseumane.61@gmail.com

– Nota struttura del Vallo di Diano è alla ricerca di un aiuto cuoco. La figura richiesta deve avere esperienza ed età massima di 35 anni. E’ possibile inviare il proprio curriculum all’indirizzo annuncilavoro@ondanews.it

– Vuoi diventare un meccanico specializzato Audi e Volkswagen? La Concessionaria Imparato Service, con sede nella Zona Industriale di Polla, offre corsi di formazione da parte del gruppo Volkswagen al fine di diventare un responsabile tecnico certificato. Retribuzione e contratto garantiti. E’ possibile contattare la Concessionaria per avere tutte le informazioni al numero 347 5851431, anche tramite Whatsapp

– La Sidel Srl, nota azienda del Vallo di Diano leader nel settore dei serramenti, ricerca giovani diplomati o laureati fino ai 35 anni da inserire nel proprio organico, reparto commerciale. Sei senza esperienza? Sei una persona ambiziosa, determinata e con tanta voglia di crescere? Invia il tuo curriculum, ti offriamo la possibilità di essere inserito in un Team giovane e dinamico che ti darà l’opportunità di crescere attraverso un percorso di formazione continua. I candidati di ambo i sessi devono possedere particolari doti comunicative e propensione a relazionarsi con il pubblico. Per candidarsi inviare il proprio curriculum all’indirizzo segreteria@sidelsrl.it

– La Concessionaria Imparato Service, Partner Audi-Volkswagen-Seat-Cupra con sede nella Zona Industriale di Polla, è alla ricerca di varie figure per ampliamento organico in vista di un nuovo progetto. Nello specifico è richiesto: Magazziniere con esperienza di ricambi o passione auto; Aiuto accettazione (anche prima esperienza con passione auto); Contabilità (figura femminile con un minimo di esperienza). Età richiesta per tutte le figure: max 30 anni e con domicilio nei paesi limitrofi. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum tramite whatsapp oppure richiedere informazioni al numero 347 5851431

– Il Salone “Oasi di Bellezza” in via Scorzo a San Pietro al Tanagro cerca ragazza/ragazzo con qualifica di Parrucchiere da inserire nello staff. Gli interessati possono telefonare al numero 334/7805679 e prenotare un colloquio in sede. L’età massima richiesta per i candidati è 40 anni

– Cercasi commessa per negozio di ottica nel Vallo di Diano. Inviare curriculum alla mail infovallo1@gmail.com

– A seguito dell’acquisizione di rilevanti commesse nel settore infrastrutturale e nel building, Studio di ingegneria con sede nel Vallo di Diano è alla ricerca di ingegneri civili. Il Gruppo offre l’opportunità di lavorare su progetti significativi in ambito edilizio e infrastrutturale, con particolare attenzione agli aspetti strutturali, coordinati con la progettazione architettonica e impiantistica. La figura selezionata intraprenderà un percorso di crescita professionale che le consentirà di affrontare progressivamente tematiche sempre più complesse nel campo dell’ingegneria. Tale crescita si baserà sul lavoro di squadra e su un processo di formazione continua e multidisciplinare, con esperienze dirette in cantieri di elevata complessità. Requisiti minimi: solida conoscenza di discipline fondamentali quali dinamica delle strutture, scienza e tecnica delle costruzioni, progettazione di strutture in calcestruzzo armato, acciaio, muratura e legno; conoscenza dei principali software di calcolo strutturale. Requisiti aggiuntivi: Master di II livello in Ingegneria strutturale e/o sismica; familiarità con il metodo e gli strumenti BIM. Inviare il proprio curriculum all’indirizzo e-mail: annuncio.studioingegneria@gmail.com

– L’azienda DFL con sede a Sala Consilina e operante nel settore della grande distribuzione di articoli di ferramenta è alla ricerca di un addetto/a alla contabilità clienti. La risorsa sarà inserita nell’ufficio di competenza per le seguenti mansioni: manutenzione anagrafica clienti; registrazioni e verifica incassi; aggiornamento documenti contabili; gestione fatturazione differita; recupero crediti; supporto agenti e clienti su tematiche di natura amministrativa e contabile. Requisiti: precedente esperienza nel ruolo presso aziende o studi professionali (almeno 1 anno); diploma in Ragioneria; preferibile laurea in materie economiche; precisione e affidabilità; problem solving; dimestichezza con i principali strumenti informatici, in particolare Excel. Offerta: inquadramento iniziale a tempo determinato con prospettive di contratto a tempo indeterminato. Retribuzione iniziale commisurata alla reale esperienza e alle capacità. Benefit: mensa aziendale; convenzioni con attività e professionisti del territorio; percorsi di formazione continua personale e professionale. Sede di lavoro: Sala Consilina (Sa). Tipologia di lavoro: in presenza. NO smartworking Orario: full time dal lunedì al venerdì. E’ possibile inviare la candidatura all’indirizzo e-mail candidature@gruppolamura.it

– Una concessionaria con sede a Sala Consilina ricerca meccanico con esperienza da inserire nel proprio team. Ottima retribuzione rispettando gli orari dalle ore 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30 con sabato libero. Per candidarsi è possibile inviare il proprio curriculum all’indirizzo annuncio.concessionaria@ondanews.it

– Ceramiche Curto, con sede ad Atena Lucana, è alla ricerca di varie figure. Nello specifico è richiesto un addetto alle vendite e un interior design/architetto. Gli interessati possono inviare il curriculum all’indirizzo info@homesrl.org

– L’azienda Nola Ferramenta cerca commesso/a magazziniere appassionato alla vendita, alla gestione del magazzino e con forte orientamento alla soddisfazione del cliente. La figura è richiesta per la sede di Sala Consilina. Impiego full time/part time. E’ possibile inviare il proprio curriculum alla mail info@nolaferramenta.it

– Società di servizi per l’ingegneria e l’architettura, con sede nel Vallo di Diano, per ampliamento del proprio organico, cerca geometri neodiplomati preferibilmente residenti in zona Vallo di Diano. Inquadramento dopo breve periodo di formazione. Si richiede serietà, dinamicità, ottima predisposizione al lavoro in team e capacità di problem solving. Disponibilità immediata e solo full time. Per candidarsi inviare CV al seguente indirizzo mail: tecnici2021@libero.it

– L’azienda Cardinale Group, con sede nella zona industriale di Teggiano, è alla ricerca della figura di magazziniere. E’ possibile inviare il proprio curriculum all’indirizzo mail lavoro@cardinalegroup.it

– La Spolzino Termosanitari Srl, azienda leader nel settore idrotermosanitario, con sede a Sala Consilina, è alla ricerca di una magazziniera da inserire nel proprio organico. Cerchiamo una figura femminile dinamica, organizzata e precisa, pronta a contribuire attivamente nella nostra squadra. Per info e candidature inviare una mail al seguente indirizzo: info@spolzino.it

– Il Grand Hotel Osman di Atena Lucana è alla ricerca di figure professionali. Nello specifico si cercano addetti alla prima colazione e alla sala. Gli interessati possono candidarsi scrivendo a info@grandhotelosman.com oppure telefonando al numero 0975-511164

– La Concessionaria Cosilinauto è alla ricerca di varie figure da inserire in organico per le due sedi di Trinità di Sala Consilina e Potenza. Nello specifico si cercano: meccanici, meccatronici, elettrauti. Le figure ricercate devono essere specializzate. Gli interessati possono inviare una proposta di candidatura o il proprio curriculum all’indirizzo info@cosilinauto.it oppure recarsi direttamente nelle sedi di Sala Consilina e Potenza

– Gracocem è alla ricerca di un Responsabile Commerciale. Luogo di lavoro: Gracocem S.p.A. con sede a Padula, via Inselicata, 1. Stiamo cercando un Commerciale dinamico e strategico per entrare a far parte del nostro team. La figura selezionata avrà un ruolo chiave nell’organizzazione e gestione della rete di vendita e nella trattativa con i clienti, contribuendo in modo determinante alla crescita e al successo aziendale. Responsabilità principali: organizzare e gestire la rete di vendita: sviluppo, monitoraggio e supporto agli agenti di zona, garantendo il raggiungimento degli obiettivi di vendita; gestire le trattative con i clienti: instaurare e mantenere rapporti professionali di fiducia, negoziare condizioni commerciali e supportare i clienti nella scelta delle soluzioni più adatte; monitorare il mercato e analizzare i dati di vendita, identificando nuove opportunità di business e ottimizzando i processi commerciali; collaborare con altri reparti aziendali per garantire un servizio al cliente efficiente e tempestivo. Requisiti richiesti: esperienza comprovata nel ruolo commerciale, preferibilmente in il settore della edilizia e ferramenta; capacità organizzative e di leadership per coordinare e ottimizzare la rete di vendita; ottime competenze di negoziazione e comunicazione; orientamento ai risultati e spiccata capacità di problem-solving; disponibilità a trasferte per incontri con clienti e agenti; conoscenza delle principali tecniche di vendita e utilizzo di strumenti di CRM. Cosa offriamo: retribuzione competitiva e pacchetto bonus legato agli obiettivi; opportunità di crescita professionale in un ambiente stimolante; formazione continua per aggiornarsi sulle dinamiche di mercato. Come candidarsi: inviare il proprio curriculum vitae con lettera motivazionale a job@gracocem.com, specificando nell’oggetto Candidatura Commerciale – Rete Vendita e Clienti. Ulteriori informazioni possono essere richieste telefonando allo 0975 574185

– Il negozio Sportissimo Bloisi, con sede in via Nazionale a Padula, è alla ricerca di una commessa. Per candidarsi è possibile contattare il numero 377 5970831. Maggiori informazioni verranno illustrate in negozio durante il colloquio

– La Concessionaria Imparato Service, Partner Audi-Volkswagen-Seat-Cupra con sede nella Zona Industriale di Polla, è alla ricerca di un carrozziere e di un meccanico. Offerta: corsi di formazione presso Volkswagen, contratto di lavoro, ottima retribuzione Gli interessati possono richiedere informazioni o fissare un appuntamento per un colloquio conoscitivo telefonando al numero 347 5857431

– Supermercato del Vallo di Diano cerca varie figure da inserire in organico. Nello specifico è alla ricerca di una cassiera/scaffalista, un salumiere/una salumiera e di un/una responsabile per il reparto di ortofrutta. Anche prima esperienza lavorativa. Gli interessati possono inviare la propria candidatura con curriculum all’indirizzo vallodidianosa@gmail.com

– L’azienda Elettro Service S.r.l., con sede a San Rufo, è alla ricerca di varie figure. Nello specifico si tratta di: elettricisti con esperienza; operai da cantiere. Tutte le figure devono avere esperienza nei settori, no perditempo e massima serietà. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum all’indirizzo info.elettroservice@virgilio.it

– La Pagano S.p.A. ricerca di un elettricista impiantista competente e motivato da inserire nel team. La figura selezionata sarà responsabile dell’installazione, manutenzione e riparazione di impianti elettrici civili e industriali, garantendo il rispetto delle normative di sicurezza e qualità. Tipo di contratto: indeterminato/determinato con possibilità di trasformazione/proroga. Retribuzione: da concordare in base alle capacità della risorsa. Requisiti: diploma tecnico o qualifica professionale in ambito elettrico; esperienza pregressa nel ruolo di elettricista impiantista (preferibile); conoscenza delle normative di sicurezza e degli impianti elettrici; capacità di lavorare in autonomia e in team; ottime doti di problem-solving e attenzione ai dettagli; patente di guida B. Come candidarsi: se sei un professionista del settore elettrico con passione e voglia di crescere, invia il tuo curriculum aggiornato e una lettera di presentazione all’indirizzo email: selezioni.hr@paspa.it Pagano S.p.A. è un datore di lavoro che offre pari opportunità. Accoglie candidature da tutte le persone, indipendentemente da razza, sesso, disabilità, età o orientamento sessuale

– La Pagano S.p.A. ricerca un idraulico esperto e motivato da inserire nel team. La figura scelta sarà responsabile della manutenzione, riparazione e installazione di impianti idraulici. Tipo di contratto: indeterminato/determinato con possibilità di trasformazione/proroga. Retribuzione: da concordare in base alle capacità della risorsa. Requisiti: esperienza pregressa in qualità di idraulico; capacità di utilizzare strumenti e attrezzature idrauliche; ottime doti di problem-solving e capacità di lavorare in autonomia; possesso di patente di guida valida. Certificazioni o corsi di formazione specifici nel settore rappresentano un plus. Come candidarsi: se sei un professionista del settore idraulico con passione e voglia di crescere, invia il tuo curriculum aggiornato e una lettera di presentazione all’indirizzo email: selezioni.hr@paspa.it Pagano S.p.A. è un datore di lavoro che offre pari opportunità. Accoglie candidature da tutte le persone, indipendentemente da razza, sesso, disabilità, età o orientamento sessuale

– L’azienda Manzolillo Cono G. Srl, con sede a Silla di Sassano, ricerca autisti. Patente richiesta: C e CQC. È possibile inviare la propria proposta al seguente indirizzo: contabile.mansider@libero.it Info al numero 0975 70088

– Il ristorante La Cantinella Petrasia, con sede a Villammare, è alla ricerca di personale di cucina. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum all’indirizzo info@resortpetrasia.it Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al numero 0973 259106. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03

– La Addesso Living per la sede di Polla è alla ricerca di un magazziniere per ricoprire le seguenti mansioni principali: preparazione ordini carico e scarico merci, consegne su cantiere. Requisiti minimi richiesti: utilizzo del carrello elevatore. La selezione sarà curata direttamente dall’azienda in tutte le fasi. Si richiede disponibilità immediata. Il presente annuncio è rivolto ad ambo i sessi e non presenta limiti di età. Si prega di inviare la candidatura all’indirizzo email job@addessoliving.it allegando curriculum con foto e concedendo l’autorizzazione al trattamento dei dati D.lgs. 193/03

– La Concessionaria Imparato Service, Partner Audi-Volkswagen-Seat-Cupra con sede nella Zona Industriale di Polla, per ampliamento del proprio personale è alla ricerca di un magazziniere, preferibilmente con esperienza nel settore dei ricambi auto. Per info e candidature: 347 5851431 – admin@imparatoservice.it

– La Addesso Living, per la sede di Polla, è alla ricerca di collaboratori per l’ampliamento della rete di vendita (settore edilizia) che saranno adibiti alle seguenti mansioni: carico merce su gestionale; bollettazione e fatturazione; redazione di preventivi; gestione dei rapporti con la clientela; ricerca nuovi materiali/soluzioni nel settore edile. Altre informazioni: la selezione sarà curata direttamente dall’azienda in tutte le fasi. E’ gradita la provenienza da settori similari e/o esperienza in ambito commerciale. Si richiede disponibilità immediata. Il presente annuncio è rivolto ad ambo i sessi e non presenta limiti di età. Si prega di inviare la candidatura all’indirizzo email job@addessoliving.it allegando c.v. con foto e concedendo l’autorizzazione al trattamento dei dati D.lgs 193/03

– L’azienda Lagalla Costruzioni di Padula è alla ricerca di figure professionali da inserire in organico. Nello specifico si cercano: Ingegneri o Geometri. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum all’indirizzo risorseumane@lagallacostruzioni.it

– Stiamo selezionando giovani talenti per il ruolo di Consulenti Vendite. Ti piacerebbe entrare a far parte del nostro team? Invia il tuo curriculum corredato di foto all’indirizzo selezioni@gruppocasale.it Concessionaria Casalmotor Gruppo Casale – Sala Consilina

– Precedenza Music & Service, azienda specializzata in allestimenti audio e luci, è alla ricerca di figure da inserire nel proprio team. Possono inviare la candidatura ragazzi e ragazze con o senza esperienza. L’azienda organizza corsi di formazione per chiunque voglia avvicinarsi a questo settore con possibilità di crescita professionale. Per un colloquio è possibile contattare il numero 393 3305836 o mandare il proprio curriculum all’indirizzo robe.lupo92@gmail.com

– La DFL azienda del Gruppo Lamura, operante nel settore della grande distribuzione commerciale, ricerca varie figure. IMPIEGATO UFFICIO ACQUISTI (CATEGORY BUYER): la risorsa sarà inserita presso l’ufficio acquisti e si occuperà di dare supporto allo stesso nelle mansioni di ricezione e verifica documenti di trasporto, controllo prezzi e merce ed eventuali contestazioni a fornitori, gestione listini prodotti Requisiti richiesti: diploma o laurea preferibilmente in ambito economico, predisposizione al lavoro di squadra, precisione, affidabilità, problem solving, dimestichezza con i principali strumenti informatici, in particolare Excel OFFERTA: inquadramento iniziale a tempo determinato con prospettive di contratto a tempo indeterminato, retribuzione iniziale commisurata alla reale esperienza e alle capacità SEDE DI LAVORO: Sala Consilina. TIPOLOGIA DI LAVORO: in presenza – No smartworking ORARIO: full time dal lunedì al venerdì. ADDETTO MAGAZZINO: gestione materiale in entrata/uscita (stoccaggio, carico e scarico merci), preparazione ordini clienti, apertura a svolgere anche altre mansioni in base alle esigenze di settore. Si richiede: esperienza minima pregressa (ma si valutano anche prime esperienze), buona capacità/attitudine all’utilizzo di commissionatori orizzontali/verticali e/o carrelli retrattili, capacità di lavorare in team, proattività e precisione. OFFERTA: inquadramento iniziale a tempo determinato con prospettive di contratto a tempo indeterminato, retribuzione iniziale commisurata alla reale esperienza e alle capacità. SEDE DI LAVORO: Sala Consilina. ORARIO: full time dal lunedì al venerdì/disponibilità a lavorare su turni. ADDETTO ALLA MANUTENZIONE ELETTRICA e MECCANICA (MANUTENTORE): la risorsa si occuperà della manutenzione generale degli impianti dello stabilimento, ricerca guasti e relativa riparazione, supporto tecnico agli uffici e ai reparti di logistica, utilizzo macchine utensili manuali. Requisiti: pregressa esperienza nel ruolo, preferibile diploma tecnico in elettrotecnica o elettronica, flessibilità e capacità di lavorare in squadra. OFFERTA: inquadramento iniziale a tempo determinato con prospettive di contratto a tempo indeterminato, retribuzione iniziale commisurata alla reale esperienza e alle capacità. SEDE DI LAVORO: Sala Consilina. ORARIO: full time dal lunedì al venerdì/disponibilità a lavorare su turni. Tutte le candidature possono essere presentate tramite il sito www.dfl.it/lavoraconnoi/ oppure inviando un’email all’indirizzo candidature@gruppolamura.it, precisando nell’oggetto la selezione di interesse

– Meta Centro di San Rufo cerca collaboratori per ampliamento organico per la stagione 2024/2025. Si cercano istruttori di nuoto, istruttori fitness, assistenti bagnanti, addetti amministrativi e addetti alle vendite. E’ possibile candidarsi inviando il curriculum vitae e professionale specificando anche la mansione per cui ci si candida (preferibilmente soltanto una), il titolo posseduto necessario per l’esercizio della collaborazione e relativo anno di conseguimento, eventuali esperienze di collaborazione sportiva pregresse con indicazione della durata e dei risultati conseguiti nel loro svolgimento. In assenza di collaborazioni precedenti evidenziare la volontà di operare come tirocinante. Si richiede disponibilità di almeno 4 ore giornaliere di lavoro compreso il sabato. Le richieste dovranno pervenire a mezzo mail entro il 21 settembre a metacentrossd@gmail.com con oggetto “Candidatura per ……….. (scrivere la mansione)”

– La Oxinola, azienda operante nel settore dei gas tecnici, industriali, alimentari e ad elevata purezza e dei materiali e macchine per la saldatura e il taglio, ricerca un profilo Tecnico/Commerciale, anche alla prima esperienza, da inserire nel proprio organico nella sede di Polla. E’ preferita: formazione, preferibilmente in materie tecniche in ambito chimico/meccanico/farmaceutico/alimentare; disponibilità e affidabilità, dinamismo, mobilità e capacità di relazione, di comunicazione, di lavoro in gruppo; predisposizione alle relazioni commerciali e alla negoziazione; esperienza professionale, anche breve, maturata nel mondo dei gas e prodotti tecnici o della saldatura. La risorsa sarà inserita in un percorso di inserimento formativo finalizzato alla stabilizzazione in un ambiente dinamico all’interno del Gruppo. E’ possibile inviare la propria candidatura all’indirizzo mail info@oxinola.it