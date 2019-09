Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Nuovi posti di lavoro in Fiat. La famosa azienda automobilistica facente ora parte del Gruppo FCA – Fiat Chrysler Automobiles assume risorse in Italia. Al momento sono oltre 80 le posizioni aperte in Fiat Italia, rivolte sia a giovani neolaureati che vogliono intraprendere un percorso di stage in azienda, sia a profili senior. Per consultare l’elenco completo e candidarsi cliccare QUI

– Interessanti opportunità di lavoro in Campania negli Aeroporti di Napoli e Salerno. L’Aeroporto di Capodichino gestirà tutto il Sistema Aeroportuale Campano, per sviluppare i due scali aeroportuali. L’iniziativa potrà portare ben 8500 assunzioni sul territorio. La raccolta delle candidature per lavorare nell’Aeroporto di Napoli o nell’Aeroporto di Salerno viene effettuata attraverso la pagina dedicata al recruiting del portale aeroportodinapoli.it e tramite l’area dedicata alle selezioni di personale del sito aeroportosalerno.it

– Il Gruppo Mediolanum opera nel settore bancario, assicurativo e dell’asset management ed è alla ricerca di diverse figure: Addetto back office bancario (conti retail/carte), Analista funzionale it, Analista tecnico it, Banking specialist – percorso di inserimento per i giovani. Gli interessati a candidarsi inviando il curriculum possono cliccare QUI

BANDI E CONCORSI

– La Camera dei Deputati ha indetto due bandi di concorso per la selezione di 38 Consiglieri parlamentari. Nello specifico, sono banditi 30 posti nel ruolo generale di Consigliere parlamentare (codice C01) e 8 posti di Consigliere parlamentare della professionalità tecnica con specializzazione informatica (codice C02), in entrambi i casi con lo stato giuridico dei dipendenti della Camera dei Deputati. Sono previste riserve di posti a favore dei dipendenti della Camera dei Deputati. Gli esami, per il profilo di consigliere generale, consistono in una prova selettiva, sei prove scritte e una prova orale. Mentre per il profilo con specializzazione in informatica sono previste una (eventuale) prova selettiva, tre prove scritte e una prova orale. Per entrambi i bandi, la domanda di partecipazione deve essere inviata per via telematica entro le ore 18 del 13 settembre. Per accedere all’applicazione telematica per la presentazione delle domande, i candidati devono essere in possesso di un’identità nell’ambito del Sistema pubblico di identità digitale (SPID)

– AIR, nota società di trasporto pubblico che opera nella provincia di Avellino ha aperto un bando per reclutare Autisti e Tecnici Amministrativi. Sono ben 76 le assunzioni da effettuare, mediante contratti a tempo indeterminato e determinato. Per partecipare al concorso Air c’è tempo fino al 20 settembre. Il concorso è finalizzato al reclutamento dei seguenti profili: 70 Conducenti con diploma di scuola media inferiore; 1 Ingegnere Meccanico; 1 Ingegnere Gestionale; 1 Ingegnere Civile/Edile; 2 Economi; 1 Giurista. Le domande di partecipazione devono essere presentate, secondo le modalità indicate nel bando, attraverso l’apposita procedura online entro le ore 12.00 del 20 settembre

VALLO DI DIANO

– Azienda del Vallo di Diano, settore commercio e servizi, è alla ricerca di una figura professionale da inserire nel proprio organico per gestione sito web, e-commerce, vendita online e sviluppo rete. Il candidato deve avere età compresa tra i 21 e i 30 anni, deve essere in possesso della patente di guida e conoscere la lingua inglese. Inviare il proprio curriculum all’indirizzo email informazione.risorse@gmail.com

– L’Azienda Tostini Caffè, con sede a Teggiano, ricerca diverse figure con esperienze commerciali da inserire nel proprio organico. Ci si può candidare per ricoprire i ruoli di agente di commercio/rappresentante o addetto alle consegne (munito di patente). Chi è interessato può inviare il proprio curriculum all’indirizzo email Sales@tostini.com o telefonare al numero 0975/395134

– Noto marchio della GDO (grande distribuzione organizzata) ricerca personale da inserire nei propri supermercati del Vallo di Diano. Il candidato potrà essere destinato ai vari reparti presenti nelle diverse sedi. Gli interessati potranno inviare il proprio curriculum alla mail cercolavorogdo@gmail.com

– Azienda del Vallo di Diano cerca venditori da inserire nel proprio organico per la vendita di gelati e surgelati. Chiunque fosse interessato può inviare il proprio Curriculum all’indirizzo email salluzzi.sas@tiscali.it

– Azienda del Vallo di Diano ricerca per nuova apertura diverse figure da inserire nel proprio organico nel settore alimentare. Il candidato selezionato verrà inserito in una realtà strutturata e in forte espansione. Varie sono e figure ricercate: cuoco/aiuto cuoco, barista, cassiera e repartista, salumiere/a e addetto al reparto salumeria, macellaio e addetto al reparto macelleria oppure ortofrutta. Il candidato deve avere un minimo di esperienza in una delle figure ricercate: in sede di valutazione costituirà titolo preferenziale l’aver maturato un’esperienza lavorativa precedente. Il profilo ricercato deve avere facoltà di apprendimento, flessibilità, capacità di lavorare in team, dinamicità e attitudine al problem solving. Deve inoltre essere automunito. La sede di lavoro di trova del Vallo di Diano. Inviare curriculum compreso di foto alla mail 19lavoraconnoi19@gmail.com

