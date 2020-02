Infol@voro 2.0: occasioni nel Vallo di Diano. Concorso per assistenti parlamentari alla Camera

Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Adidas cerca personale per assunzioni nei punti vendita e in sede. Le posizioni aperte sono oltre 1.800 e sono rivolte sia a candidati a vari livelli di carriera che a giovani anche senza esperienza. Si cercano Addetti alle vendite, Assistant store manager e personale all’estero, in America, Asia, Europa, Medio Oriente e Africa. I candidati selezionati potranno lavorare nei settori Accounting & Finance, Administrative, Audit, Retail, Marketing & Communications e Digital o nelle aree Supply Chain Management, Sourcing, IT e Human Resources, in ambito Sales, Product Development e in altre aree. Gli inserimenti saranno effettuati sia in sede che negli store del brand. Gli interessati possono candidarsi visitando la pagina dedicata

– Costa Crociere è pronta ad assumere fino a 700 nuovi profili professionali da inserire a bordo delle 27 navi in servizio. Per chi ha intenzione di lavorare a bordo delle navi da crociera il Gruppo Costa ha pensato a due diversi canali di reclutamento. Il primo consiste in un percorso di formazione, finalizzato all’assunzione, che essendo finanziato dal Fondo Sociale Europeo è totalmente gratuito per chi vi partecipa. Con questa metodologia il Gruppo Costa intende assumere fino a 380 figure. Altre 320 assunzioni, invece, verranno effettuate attingendo al personale che si presenterà ai recruiting day, di cui il primo è in programma il 29 febbraio, quando coloro che intendono candidarsi per lavorare a bordo delle navi da crociera dovranno presentarsi a Savona, a bordo della Costa Smeralda. La giornata di reclutamento è stata organizzata con la collaborazione del gruppo Monster e chi intende partecipare al primo recruiting day dovrà inviare candidatura e curriculum cliccando qui

– Per ampliamento organico “L’Araba Fenice Hotel & Resort” di Altavilla Silentina è alla ricerca di un pasticciere. Il/La candidato/a ideale ha un’esperienza pregressa, è autonomo/a nella preparazione della linea dolci concordata per Hotel, Bar, Restaurant e Banqueting, collabora strettamente con il personale di sala. Inoltre ha capacità di gestione diretta delle materie prime, competenza, professionalità, flessibilità e abilità nel lavoro di squadra, passione, personalità e capacità di pensare fuori dagli schemi, spiccato orientamento alla qualità del servizio, disponibilità a lavorare su turni dal lunedì alla domenica. Si prega di inviare il curriculum all’indirizzo reception@arabafenicespa.com

BANDI E CONCORSI

– La Camera dei Deputati ha indetto un concorso per 50 assunzioni di Assistenti Parlamentari. Sarà possibile candidarsi al concorso fino al 1° marzo. Possono partecipare al concorso i candidati in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana; età non superiore a 35 anni; diploma di istruzione secondaria di secondo grado; idoneità fisica all’impiego; godimento dei diritti politici; assenza di sentenze definitive di condanna, o di applicazione della pena su richiesta, per reati che comportino la destituzione ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento di disciplina per il personale, anche se siano intervenuti provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione. I candidati ammessi al concorso sono chiamati a sostenere una prova selettiva. Le procedure selettive si espleteranno attraverso il superamento di quattro prove d’esame, tre scritte ed una orale. La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata esclusivamente online entro le ore 18.00 del 1° marzo

VALLO DI DIANO

– Azienda del Vallo di Diano operante nel settore della Grande Distribuzione Alimentare cerca personale da adibire alla vendita nei vari punti commerciali. Inviare curriculum e recapiti telefonici ed elettronici al seguente indirizzo e-mail: lavorovallo@gmail.com

– L’azienda Sidel s.r.l. di Buonabitacolo, leader nel settore delle porte e dei serramenti, ricerca una figura per l’Ufficio commerciale estero. I candidati devono avere una buona conoscenza della lingua inglese. Gli interessati possono inviare il curriculum all’indirizzo segreteria@sidelsrl.it

– Vuoi metterti in gioco? Lavora con l’Agenzia Generale Unisicura srl di Angelo Greco a Polla. L’Agenzia sta cercando interessati per l’attività di sviluppo commerciale. Vengono offerti: un percorso di sviluppo e crescita professionale adeguato al profilo, supporto costante per la pianificazione del lavoro, un ambiente di lavoro ricco di stimoli, obiettivi condivisi e lavoro di squadra. Saranno presi in considerazione tutti i candidati con pregressa esperienza nel settore assicurativo che invieranno il proprio curriculum all’attenzione del dottor Angelo Greco all’indirizzo assigreco@gmail.com

