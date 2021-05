Infol@voro 2.0: occasioni nel Vallo di Diano. Concorso per assistenti amministrativi in Emilia Romagna

Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Kimbo, nota società produttrice di caffè, seleziona personale per la copertura di posti di lavoro in Italia. Il Gruppo è al momento alla ricerca di personale in vista di assunzioni in Campania, Veneto, Abruzzo, Lombardia, Toscana, Lazio e Calabria. Gli interessati alle future assunzioni possono valutare le selezioni in corso in questo periodo. Uno dei principali strumenti di recruiting del Gruppo è la sezione dedicata alle posizioni aperte e alle candidature del portale web. Attraverso l’area Kimbo Lavoro è possibile prendere visione delle ricerche in corso e rispondere online agli annunci di interesse, inserendo il curriculum. In qualsiasi momento, inoltre, è possibile inviare un’autocandidatura in vista di prossime selezioni di personale. Gli interessati possono candidarsi visitando questa pagina dedicata alle carriere e selezioni

– Gruppo TECNOCASA affiliato nelle zone Centro Storico, Flaminio, Fleming, Prati, San Pietro, Aurelia, Boccea, Gregorio VII, Monteverde Vecchio, Parioli, Trieste, Talenti, Montesacro, Fidene e Tiburtina a Roma seleziona giovani ambosessi da inserire come COLLABORATORI nel ramo immobiliare. REQUISITI: diploma superiore, predisposizione a lavorare in team, ambizione e voglia di crescere, disponibilità al full- time. SI OFFRE: formazione istituzionale erogata direttamente dalla società franchising e in agenzia, accesso a strumenti dedicati, fisso mensile oltre a provvigioni. affiancamento operativo, esclusività di zona, percorso personalizzato di crescita professionale. Mentalità imprenditoriale, predisposizione all’applicazione del metodo operativo Tecnocasa, spirito collaborativo ed orientamento al cliente sono le caratteristiche dei giovani ricercati. E’ importante saper utilizzare il pc, internet e posta elettronica. Gli interessati possono inviare il curriculum all’indirizzo info@selezionetecnocasa.it. Per informazioni: 06/4182037

– Carrozza Group Assicurazioni, operante sul mercato delle Assicurazioni da oltre trent’anni in tutta la provincia di Salerno, con Agente Generale Gerardo Carrozza e con sedi a Capaccio Paestum, Salerno, Altavilla Silentina e Battipaglia, cerca Intermediari e Collaboratori da inserire nella propria rete commerciale. Chi è interessato a far parte del noto gruppo assicurativo può inviare il proprio curriculum a info@carrozzagroup.com oppure telefonare al numero 0828/724330

– Vi piacerebbe lavorare nella moda con Gucci, Balenciaga, Saint Laurent, Bottega Veneta e altri noti brand del fashion? Il Gruppo Kering è alla ricerca di personale per assunzioni e tirocini in Italia e all’estero. Al momento sono oltre 170 le posizioni aperte per lavorare in Lombardia, Lazio, Toscana, Marche, Piemonte e Veneto. I candidati ideali sono, generalmente, diplomati e laureati, a diversi livelli di carriera o anche senza esperienza, in possesso della conoscenza della lingua inglese. Gli interessati possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle ricerche in corso inviando il curriculum tramite l’apposito form online

BANDI E CONCORSI

– L’IRST (Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori) di Meldola, in provincia di Forlì Cesena, ha indetto un concorso per assistenti amministrativi. La selezione è rivolta a diplomati che saranno assunti a tempo indeterminato. E’ possibile candidarsi entro il 16 maggio. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata con una delle seguenti modalità: invio per posta raccomandata A/R indirizzata alla Direzione I.R.S.T. – Via P. Maroncelli n.40 – 47014 Meldola (FC); invio per PEC all’indirizzo concorsi@irst.legalmail.it; consegna diretta all’istituto

VALLO DI DIANO

– L’azienda Sidel s.r.l. di Buonabitacolo, leader nel settore delle porte e dei serramenti, ricerca una figura da inserire nel settore produzione. Nello specifico i candidati possono essere di ambo i sessi, anche senza esperienza e con età massima di 30 anni. Gli interessati possono inviare il curriculum all’indirizzo segreteria@sidelsrl.it

– Azienda del Vallo di Diano offre opportunità di lavoro come magazziniere consegnatario con patente B. Età massima 40 anni. Gli interessati posso telefonare al numero 0975 511454 dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì, oppure inviare curricula a salluzzi.sas@tiscali.it

– Azienda del Vallo di Diano, operante nel commercio all’ingrosso di materiale termoidraulico, per ampliamento del proprio organico ricerca: un magazziniere – Età 18-35 anni, per carico/scarico merce, sistemazione merce a scaffale, preparazione ordini e spedizioni. E’ preferibile esperienza già acquisita, anche nell’uso di carrello elevatore e possesso di patente B per eventuali sporadiche consegne/ritiri in zona; un esperto/esperta contabile – Età 18-35 anni, con diploma di ragioneria e/o laurea in economia e commercio o similare. Esperienza in ambito contabile, fiscale ed amministrativo. Ottima conoscenza uso del computer e pacchetto office. Emissione DDT, fatture, note credito, controllo E/C, analisi controllo gestione mensile, contabilità fornitori e clienti, ecc. Inviare il proprio curriculum vitae, dando autorizzazione al trattamento dei dati personali D. Lgs. 196/2003, al seguente indirizzo email: lavoronelvallo@gmail.com

– L’azienda DFL s.r.l. di Sala Consilina ricerca, per ampliamento del proprio organico, figure con mansione di magazziniere specializzato. Il candidato ideale dovrà rispondere ai seguenti requisiti: utilizzo dei carrelli elevatori del tipo: commissionatori (orizzontali e verticali) e retrattili; possesso del patentino per guida carrelli elevatori (requisito non obbligatorio); capacità di problem solving; disponibilità immediata; intraprendenza e voglia di crescere; capacità di adattamento al team di lavoro; flessibilità a lavorare su turni; età compresa tra i 25 ed i 40 anni. Luogo di lavoro: Sala Consilina. Gli interessati/e potranno inviare il proprio curriculum vitae completo di foto dando autorizzazione al trattamento dei dati personali D.Lgs 196/03 al seguente indirizzo mail: job@gruppolamura.it. La candidatura è aperta ad ambo i sessi. Si rende noto che tutti i c.v. inviati verranno analizzati da società esterna di reclutamento specializzata per poi essere sottoposti all’attenzione della DFL

– Rinomata officina del Vallo di Diano è alla ricerca di un elettrauto e di un meccanico con esperienza. Gli interessati all’offerta possono inviare il proprio curriculum all’indirizzo assunzionivallo@gmail.com

– Azienda leader del Vallo di Diano, specializzata nella commercializzazione all’ingrosso di materiali, ricerca figura professionale specializzata da inserire nel proprio organico. La figura dovrà corrispondere ai sotto citati requisiti: utilizzo dei carrelli elevatori del tipo: commissionatori (orizzontali e verticali) e retrattili, capacità comunicative e di problem solving, intraprendenza e voglia di crescere, capacità di lavorare in team, disponibilità a lavorare con turnazione, età compresa tra i 25 ed i 35/40 anni, determinazione nel raggiungimento di obiettivi. Gli interessati/e potranno inviare il proprio curriculum vitae completo di foto dando autorizzazione al trattamento dei dati personali D.Lgs 196/03 al seguente indirizzo mail: logisticavallodiano@gmail.com La candidatura è aperta ad ambo i sessi

– La Casalmotor di Sala Consilina ricerca una figura da inserire nel proprio organico con la mansione di meccatronico. Il candidato ideale dovrà avere i seguenti requisiti: esperienza pregressa come tecnico d’officina; diploma di Maturità Professionale; buona manualità; buona conoscenza dei pacchetti Office/Internet; puntualità e precisione. Se in possesso dei requisiti richiesti inviare il curriculum vitae all’indirizzo e-mail comunicazione@gruppocasale.it

– La concessionaria Casalmotor di Sala Consilina per ampliamento della rete di vendita esterna ricerca una risorsa che risponda ai seguenti requisiti: età massima 35 anni, conoscenza del pacchetto Office/internet, ottime doti relazionali, spiccate capacità comunicative, forte orientamento all’obiettivo, residenza nel Vallo di Diano Si prega d’inviare la propria candidatura, allegando curriculum vitae con foto e dando l’autorizzazione al trattamento dei dati D.lgs 196/03, a comunicazione@gruppocasale.it

