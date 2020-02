Infol@voro 2.0: occasioni nel Vallo di Diano. Concorso per Allievi Ufficiali nella Guardia di Finanza

Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Costa Crociere, unica compagnia del settore ad essere battente bandiera italiana, è pronta ad assumere fino a 700 nuovi profili professionali da inserire a bordo delle 27 navi in servizio. Per chi ha intenzione di lavorare a bordo delle navi da crociera il Gruppo Costa ha pensato a due diversi canali di reclutamento. Il primo consiste in un percorso di formazione, finalizzato all’assunzione, che essendo finanziato dal Fondo Sociale Europeo è totalmente gratuito per chi vi partecipa. Con questa metodologia il Gruppo Costa intende assumere fino a 380 figure. Altre 320 assunzioni, invece, verranno effettuate attingendo al personale che si presenterà ai recruiting day. L’appuntamento è per sabato 29 febbraio, quando coloro che intendono candidarsi per lavorare a bordo delle navi da crociera dovranno presentarsi a Savona, a bordo della Costa Smeralda. La giornata di reclutamento è stata organizzata con la collaborazione del gruppo Monster, specializzato nella selezione del personale. Chi intende partecipare al primo recruiting day dovrà inviare candidatura e curriculum QUI

– Iveco, nota azienda che produce veicoli industriali, mezzi speciali e autobus, cerca personale in Italia. In questo periodo sono oltre 130 le posizioni aperte. Sono disponibili opportunità di lavoro in Piemonte, Emilia Romagna, Liguria, Puglia, Lombardia e altre sedi sul territorio nazionale. I candidati selezionati potranno lavorare nei settori Product Development, Sales and Marketing, Manufacturing e Purchasing, in area Internal Audit, After Sales, Finance, Information and Communication Technology e Quality, in ambito Supply Chain, Logistics & Distribution, Business Management, Human Resources. Il Gruppo CNH cerca anche candidati appartenenti alle categorie protette (legge 68/99), in possesso di una conoscenza fluente della lingua inglese, da inserire presso le sedi di Bolzano, Brescia, Jesi (Ancona), Modena, Piacenza, Pregnana Milanese, San Mauro Torinese, Surbo (Lecce), Suzzara (Mantova) e Torino. Gli interessatI possono visitare la pagina dedicata e candidarsi online, inviando il cURRICULUM tramite l’apposito form

– Vi piacerebbe lavorare in televisione o partecipare ad un programma televisivo? E’ possibile partecipare ai casting Rai per vari programmi TV. Al momento sono diverse le selezioni aperte per partecipare a programmi televisivi trasmessi dalle reti Rai. Gli interessati a lavorare in televisione possono valutare le ricerche attualmente in corso, pubblicate sul portale dedicato ai Casting Rai, tra cui “I soliti ignoti” e “Detto Fatto”. Gli interessati possono candidarsi visitando la pagina dedicata dell’azienda, sulla quale vengono pubblicate le selezioni aperte, effettuando l’iscrizione attraverso l’apposito form in risposta a quelle di interesse

BANDI E CONCORSI

– Il Comando Generale della Guardia di Finanza ha pubblicato il bando Allievi Ufficiali 2020 – 2021, finalizzato all’ammissione al corso dell’Accademia. Il concorso prevede l’assegnazione di 66 posti nella posizione di Allievo Ufficiale del “ruolo normale” e le procedure concorsuali comprendono una selezione per esami, che consisterà nell’espletamento di varie prove. I posti disponibili sono così ripartiti: 58 destinati al comparto ordinario di cui 1 è riservato ai candidati in possesso dell’attestato di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore e 1 è riservato al coniuge, ai figli superstiti o ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio; 8 sono destinati al comparto aeronavale di cui 4 alla specializzazione “pilota militare” e 4 alla specializzazione “Comandante di stazione e unità navale”. La domanda di partecipazione deve essere presentata, secondo le modalità indicate nel bando, entro le 12 del 21 febbraio attraverso l’apposita procedura online. Solo in caso di avaria del sistema informatico o di indisponibilità di un collegamento internet, le istanze possono essere presentate direttamente mediante la casella PEC intestata al candidato all’indirizzo concorsoRN.2020@pec.gdf.it

VALLO DI DIANO

– Vuoi metterti in gioco? Lavora con l’Agenzia Generale Unisicura srl di Angelo Greco a Polla. L’Agenzia sta cercando interessati per l’attività di sviluppo commerciale. Vengono offerti: un percorso di sviluppo e crescita professionale adeguato al profilo, supporto costante per la pianificazione del lavoro, un ambiente di lavoro ricco di stimoli, obiettivi condivisi e lavoro di squadra. Saranno presi in considerazione tutti i candidati con pregressa esperienza nel settore assicurativo che invieranno il proprio curriculum all’attenzione del dottor Angelo Greco all’indirizzo assigreco@gmail.com

– Azienda operante nel settore meccanico per veicoli industriali e commerciali con sede in Sala Consilina ricerca due figure professionali con le seguenti qualifiche da inserire nel proprio organico. Magazziniere con ottime conoscenze nel settore: metodo di controllo delle rimanenze, utilizzo software gestione magazzino, procedure di gestione delle merci, ottima conoscenza di parti di ricambio di veicoli industriali e commerciali. Impiegata amministrativa con diploma ragioneria, conoscenza del pacchetto office, buone capacità di gestione dei contatti e mailing, buona conoscenza dell’inglese. Inviare curriculum vitae all’indirizzo mail infolavorosalaconsilina@gmail.com

– Azienda con sede nel comune di Polla, nella Zona industriale, in località Sant’Antuono cerca un addetto/a alla contabilità con pregressa esperienza lavorativa. Per candidarsi inviare il proprio curriculum all’indirizzo mail: ricercapersonale.al@libero.it

– Il Caseificio Lupo, nota azienda di Caggiano, ricerca un operaio addetto alla produzione. Per candidarsi chiamare al numero 0975/393189, dalle ore 8.30 alle 12.00

– redazione –