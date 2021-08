Infol@voro 2.0: occasioni nel Vallo di Diano. Concorso nella Polizia di Stato per Allievi Agenti

Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Carrozza Group Assicurazioni, operante sul mercato delle Assicurazioni da oltre trent’anni in tutta la provincia di Salerno, con Agente Generale Gerardo Carrozza e con sedi a Capaccio Paestum, Salerno, Altavilla Silentina e Battipaglia, cerca Intermediari e Collaboratori da inserire nella propria rete commerciale. Chi è interessato a far parte del noto gruppo assicurativo può inviare il proprio curriculum a info@carrozzagroup.com oppure telefonare al numero 0828/724330

– LIDL Italia offre interessanti opportunità di lavoro nelle aree Vendite, Logistica e Direzione Regionale, nei settori Amministrazione, Risorse Umane, Revisione, IT e Acquisti. Si ricerca personale per assunzioni in Lombardia, Sicilia, Veneto, Umbria, Abruzzo, Piemonte, Emilia Romagna e Lazio, in Campania, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Liguria, Toscana, Marche, Valle d’Aosta e Sardegna. Si cercano persone con e senza esperienza, in base al ruolo, con buone competenze informatiche. I candidati selezionati potranno lavorare nei negozi e in sede ad Arcole (Verona). Gli interessati possono visitare la pagina dedicata alle carriere e selezioni del Gruppo

– Gruppo TECNOCASA affiliato nelle zone Centro Storico, Flaminio, Fleming, Prati, San Pietro, Aurelia, Boccea, Gregorio VII, Monteverde Vecchio, Parioli, Trieste, Talenti, Montesacro, Fidene e Tiburtina a Roma seleziona giovani ambosessi da inserire come Collaboratori nel ramo immobiliare. Requisiti: diploma superiore, predisposizione a lavorare in team, ambizione e voglia di crescere, disponibilità al full- time. Si offre: formazione istituzionale erogata direttamente dalla società franchising e in agenzia, accesso a strumenti dedicati, fisso mensile oltre a provvigioni. affiancamento operativo, esclusività di zona, percorso personalizzato di crescita professionale. Mentalità imprenditoriale, predisposizione all’applicazione del metodo operativo Tecnocasa, spirito collaborativo ed orientamento al cliente sono le caratteristiche dei giovani ricercati. E’ importante saper utilizzare il pc, internet e posta elettronica. Gli interessati possono inviare il curriculum all’indirizzo info@selezionetecnocasa.it. Per informazioni: 06/4182037

– ENEL seleziona personale per assunzioni in Italia. In questo periodo ha aperto nuove selezioni di personale per la copertura di posti di lavoro presso varie sedi sul territorio nazionale. Seleziona costantemente neodiplomati, con formazione tecnica o economica, per svolgere mansioni impiegatizie o tecnico operative. Così come neolaureati, da inserire in percorsi di formazione e lavoro mediante contratti di inserimento o in tirocini retribuiti, generalmente della durata di 6 mesi. E’ possibile, inoltre, svolgere stage curriculari per laureandi, neolaureati e laureati iscritti a master, dottorati e scuole di specializzazione. Gli interessati possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle ricerche in corso del Gruppo, “ENEL Lavora con noi”, e inviando il curriculum tramite l’apposito form online

BANDI E CONCORSI

– Aperto il concorso Polizia di Stato 2021 per 1.227 Allievi Agenti. Il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha indetto un concorso pubblico finalizzato al reclutamento di giovani interessati a diventare Allievi Agenti della Polizia di Stato. La selezione pubblica è rivolta a civili e a candidati maggiorenni. Il concorso è rivolto a 1227 candidati che si trovino in una delle seguenti condizioni: volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio da almeno sei mesi continuativi o in rafferma annuale; volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocato in congedo al termine della ferma annuale; volontari in ferma quadriennale (VFP4) in servizio o in congedo. La procedura selettiva si espleterà mediante la valutazione dei titoli e il superamento delle seguenti prove d’esame: prova scritta; prove di efficienza fisica; accertamenti psico-fisici; accertamento attitudinale. La domanda di partecipazione deve essere compilata esclusivamente online entro il 16 agosto

– Nuove assunzioni in Emilia Romagna con il concorso del Comune di Riccione per insegnanti della scuola materna. Prevista l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 9 Istruttori Didattici Culturali – Insegnanti scuola materna – Cat. C, posizione economica C1. Sarà possibile presentare domanda fino al 19 agosto. Le procedure selettive si espleteranno attraverso il superamento di due prove d’esame. La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata entro le ore 12.00 del 19 agosto

VALLO DI DIANO

– Cercasi badante per anziano a Teggiano. La persona da assistere non è allettata. Si offre la possibilità di lavorare mezza giornata o per una giornata intera potendo usufruire di un giorno libero a settimana. Per maggiori informazioni rivolgersi al numero 371-1150128

– L’azienda Imparato Service Auto, con sede nella Zona Industriale di Polla, per incremento organico ricerca le seguenti figure: magazziniere, carrozziere, meccanico e lavaggista. E’ richiesta l’esperienza di almeno 1 anno. Per inviare il curriculum: admin@imparatoservice.it oppure comunicazione@imparatoservice.it

– Sportissimo Bloisi, negozio leader nella vendita di abbigliamento e articoli sportivi, ricerca due commesse da inserire in organico. Le interessate potranno recarsi presso la sede di Sportissimo Blosi in via Nazionale a Padula Scalo (adiacente al piazzale Eurospin)

– La DFL, azienda leader del Gruppo Lamura, operante nel settore della grande distribuzione commerciale, ricerca la figura di addetto al magazzino. DESCRIZIONE DELLE MANSIONI: Gestione materiale in ingresso/uscita (stoccaggio, carico/scarico merce); Preparazioni ordini clienti; Apertura a svolgere anche altre mansioni in base alle esigenze del settore PROFILO DEL CANDIDATO: Si richiede esperienza minima pregressa; Buona capacità di utilizzare o pregresso utilizzo di commissionatori orizzontali e verticali e/o carrelli retrattili; Il possesso del patentino da carrellista costituirà titolo preferenziale; Capacità di lavorare in team; Proattività e precisione; Orario di lavoro su turni; Disponibilità immediata OFFERTA DI LAVORO: Inquadramento e pacchetto retributivo saranno commisurati all’esperienza. Luogo di lavoro: Sala Consilina (SA) – 84036, via Santa Maria degli Ulivi 1. Se interessati alla proposta lavorativa e rispondenti ai requisiti richiesti dall’azienda, si prega di inviare il CV all’indirizzo mail: candidature@gruppolamura.it specificando nell’oggetto Magazziniere. Gli interessati sono invitati a fornire autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 e art. 7 del GDPR 679/2016

– Azienda del Vallo di Diano, leader nel settore della vendita e distribuzione delle carni è alla ricerca di personale da collocare nel proprio organico con la mansione di magazziniere e di addetto alle consegne. È possibile inviare la propria candidatura al seguente indirizzo mail info@glarocca.it

– La DFL di Sala Consilina, azienda leader del Gruppo Lamura, in ottica della sua continua espansione, è alla ricerca di un Responsabile Marketing e Comunicazione. Per candidarti e saperne di più compila il form sul sito www.dfl.it

– Agenzia di Assicurazioni del Vallo di Diano ricerca e seleziona le seguenti figure professionali da inserire nel proprio organico: PROFILO A, SUBAGENTI PROFESSIONISTI iscritti nella sezione E del registro degli intermediari assicurativi professionisti tenuto dall’IVASS, già operanti nel settore; PROFILO B, DIPLOMATI/LAUREATI da inserire in un percorso di formazione della durata di 60 ore per l’ottenimento dei requisiti necessari per lo svolgimento della professione di intermediario assicurativo professionista di secondo livello, con rilascio attestato di qualifica dei requisiti. REQUISITI MINIMI PER PRESENTARE CANDIDATURA: Requisiti personali di cui artt. 22 e 23 del Reg. IVASS n. 40/2018; Curiosità ed interesse per il mercato finanziario assicurativo; Capacità relazionali e comunicative; Patente cat. B, Auto-munito; Titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore; Portafoglio clienti consolidato (Esclusivamente per il profilo A) OFFERTA LAVORATIVA: Percorso formativo gratuito che consente di effettuare l’esame per l’iscrizione alla sezione E del Registro Unico degli intermediari assicurativi (Esclusivamente per il Profilo B); Formazione e Aggiornamento professionale continua e costante; Supporto di un Tutor ed affiancamento sul campo; Opportunità di sviluppo strategico commerciale; Opportunità di fare una brillante carriera che si articola in più fasi di crescita professionale ed economica; Compensi commisurati all’attività prodotta (provvigioni + incentivi + premi di produzione). Saranno prese in considerazione le sole candidature che rispecchieranno i requisiti richiesti per le posizioni lavorative aperte e da candidati provenienti dal territorio del Vallo di Diano e zone limitrofe (Tanagro, Alburni, Alto e Medio Sele). Le domande possono essere presentate compilando il “Job Application Form” disponibile al seguente link https://forms.gle/aGXUbqQqeon9UVdaA

– Addesso Living, azienda attiva nel commercio di materiali per l’edilizia, ceramiche e arredo bagno, con sedi operative a Polla e Salerno, cerca un addetto alle vendite, con pregressa esperienza, da inserire presso la sede di Polla (Zona industriale), nell’area edilizia e un esperto in comunicazione, social media e content marketing da inserire in organico a tempo determinato ovvero con contratto di collaborazione esterna. Per candidarsi inviare curriculum all’indirizzo mail info@addessoliving.it

– Noto e avviato supermercato del Vallo di Diano cerca commessi per ampliare il suo organico. Nello specifico si cercano persone che possano ricoprire i ruoli di cassiera, repartista e fruttivendolo. Gli interessati possono inviare il curriculum a vallodidianosa@gmail.com

– Imparato Service srl con sede in località Sant’Antuono a Polla è alla ricerca di un lavaggista auto con esperienza. Per colloqui contattare il numero 335/6640733

– L’azienda Sidel di Buonabitacolo ricerca squadra addetta alla posa in opera di serramenti nella zona di Salerno. La squadra, oltre ad una buona esperienza, dovrà essere munita di attrezzatura. Per le candidature inviare una mail a segreteria@sidelsrl.it