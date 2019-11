Infol@voro 2.0: occasioni nel Vallo di Diano. Concorsi per assistenti sociali ed altre figure

Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Nuove assunzioni nell’industria aeronautica saranno create grazie al contratto di sviluppo presentato da Avio Aero e approvato da Invitalia. L’accordo prevede ingenti investimenti per sviluppare le attività di produzione e ricerca della nota azienda del Gruppo General Electric in Puglia, Campania e Piemonte. Sono previsti investimenti per 77,8 milioni di euro per lo sviluppo degli stabilimenti Avio Aero di Brindisi e Pomigliano D’Arco (Napoli) e per la realizzazione di 2 progetti di R&S tra questi siti e quelli di Cameri (Novara) e Rivalta di Torino. Grazie a questi finanziamenti ci saranno nuove assunzioni per 100 risorse. La Avio Aero è un’azienda del Gruppo GE Aviation, con sede principale a Rivalta di Torino. La società progetta e produce componenti e sistemi per l’aeronautica civile e militare e si occupa anche della manutenzione degli stessi. Gli interessati alle future assunzioni Avio Aero e alle offerte di lavoro attive possono candidarsi cliccando QUI

– Nuove opportunità di lavoro in banca con Intesa San Paolo. Il noto istituto di credito italiano ha aperto nuove selezioni di personale. Si ricercano varie figure per assunzioni presso le proprie sedi e gli sportelli sul territorio nazionale. Le selezioni del personale sono articolate, genericamente, in diversi step. Iniziano dallo screening dei curriculum pervenuti. I profili ritenuti in linea con i posti di lavoro da ricoprire vengono poi invitati a sostenere un colloquio individuale. Gli interessati alle future assunzioni Intesa San Paolo e alle offerte di lavoro in banca attive possono candidarsi visitando la pagina dedicata

BANDI E CONCORSI

– L’Azienda Sanitaria Locale di Latina ha indetto un concorso per l’assunzione di 23 Collaboratori Amministrativi Professionali – Cat. D. Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente online entro il 21 novembre. L’Amministrazione si riserva di valutare la possibilità di procedere alla prova preselettiva. Le procedure selettive si espleteranno attraverso la valutazione dei titoli ed il superamento di tre prove d’esame, una scritta, una pratica ed una orale. Per conoscere i dettagli del bando CLICCA QUI. Le domande di ammissione al concorso per collaboratori amministrativi dovranno essere presentate esclusivamente online entro il 21 novembre

– Il Comune di Roma Capitale ha indetto un concorso per la selezione di 117 Assistenti Sociali – Cat. D, posizione economica D1. Il concorso è finalizzato alla formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato e pieno, con un contratto di durata pari a dodici mesi. La procedura concorsuale si svolgerà attraverso la valutazione dei titoli di cultura, di servizio e vari, dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione. La Commissione esaminatrice, sulla base del punteggio assegnato ad ogni candidato per i titoli posseduti, formerà una graduatoria. Questa potrà essere utilizzata per assunzioni a tempo determinato, per il medesimo profilo professionale, in base alle necessità organizzative del Comune. I candidati dovranno presentare l’apposito modello di domanda esclusivamente mediante la procedura online, entro le ore 18.00 del 14 novembre

– Il Comune di Vieste, in provincia di Foggia, ha indetto 4 concorsi pubblici finalizzati alla selezione di 6 risorse in vari profili professionali. L’ente procederà alla preselezione nel caso in cui perverranno domande di partecipazione in numero superiore a 50. Il Comune assume a tempo indeterminato le seguenti figure: n.1 Assistente Sociale – Cat. D posizione economica D1 da assumere a tempo parziale (18 ore settimanali); n.1 Istruttore Tecnico Geometra – Cat. C, posizione economica C1 da assumere a tempo parziale (30 ore settimanali); n.1 Cuoco – Cat. B3 da assumere a tempo parziale verticale (al 75% 9 mesi all’anno); n.3 Specialisti in attività tecniche (anziché n.2 posti come precedentemente comunicato nel precedente bando) – Cat. D, posizione economica D1 da assumere a tempo parziale orizzontale (18 ore settimanali). Per partecipare i candidati dovranno presentare le domande al Comune di Vieste Ufficio protocollo Corso L. Fazzini, 29 71019 Vieste (FG), entro il 14 novembre tramite una delle seguenti modalità: a mano direttamente all’Ufficio Protocollo Generale del Comune negli orari di apertura al pubblico (lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30; martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 17,00 alle ore 18,00), a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, inoltrata a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.vieste.fg.it

VALLO DI DIANO

– Azienda in forte espansione con sede nel Vallo di Diano ricerca una figura professionale da inserire nel proprio organico. A tale figura si richiede dinamismo, attitudine al problem solving, buona dialettica, ottima proprietà di scrittura e voglia di portare il proprio contributo in un team già esistente. Si richiede inoltre un buon livello di utilizzo e conoscenza dei seguenti programmi: pacchetto Office, nello specifico Excell e Powerpoint; conoscenza base di programmi per foto ritocco ed impaginazione locandine; ottima padronanza nell’utilizzo dei social media più comuni; predisposizione all’utilizzo di piattaforme web. Gli interessati/e potranno inviare il proprio curriculum vitae completo di foto dando autorizzazione al trattamento dei dati personali D.Lgs 196/03 al seguente indirizzo mail aziendavallodidiano@gmail.com. La candidatura è aperta ad ambo i sessi

– L’azienda Sidel s.r.l. di Buonabitacolo, leader nel settore delle porte e dei serramenti, ricerca figure da inserire nel settore produzioni. Nello specifico i candidati, residenti nel Vallo di Diano, dovranno necessariamente possedere un diploma tecnico. Gli interessati possono inviare il curriculum all’indirizzo segreteria@sidelsrl.it

– Sa.gest Srl, azienda italiana leader nel settore delle manutenzioni impiantistiche, con oltre 20 anni di esperienza e forte spinta al miglioramento, cerca per commesse di primaria importanza su tutto il territorio Nazionale un Termoidraulico con provata esperienza da inserire nel proprio organico nell’ottica dell’accrescimento del business. Richiesta disponibilità immediata. Inviare curriculum vitae dettagliato all’indirizzo e-mail segreteria@sagest.org

