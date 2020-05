Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– ENEL seleziona personale per la copertura di posti di lavoro a Roma, Milano e presso altre sedi sul territorio nazionale. Si cercano diplomati per posizioni tecnico operative. I candidati ideali hanno conseguito un diploma tecnico o professionale quinquennale e hanno un’età compresa tra 18 e 29 anni. Sanno usare bene gli strumenti informatico digitali e sono disposti a svolgere eventuali attività in reperibilità. Possiedono competenze tecniche in ambito elettrico/elettronico/meccanico e buone doti organizzative, relazionali e di problem solving. Sono predisposti al lavoro in team e sensibili ai temi della sicurezza e sono in grado di rispettare le scadenze. Inoltre ENEL collabora con università, business school e società di formazione per la realizzazione di percorsi formativi per il personale. Segue un’ottica di miglioramento e apprendimento continuo che accompagna ciascun lavoratore sin dall’ingresso in azienda. Le attività formative sono articolate principalmente attraverso i seguenti programmi: JET – Junior Enel Training International, percorso formativo in lingua inglese finalizzato all’inserimento dei giovani laureati neoassunti, che prevede due momenti di formazione in aula, nell’arco di un anno, e percorsi formativi a distanza; Welcome to Enel, programma di inserimento per i professionisti appena assunti per conoscere l’azienda dal punto di vista di business, struttura, policy e valori. Gli interessati possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle ricerche in corso del Gruppo e inviando il curriculum tramite l’apposito form online

– LIDL Italia offre interessanti opportunità di lavoro nelle aree Vendite, Immobiliare, Logistica e Direzione Regionale, nei settori Amministrazione, Risorse Umane, Revisione, Progetti di Formazione, IT e Acquisti. Si ricerca personale per assunzioni su tutto il territorio nazionale. Lidl tende a proporre contratti di assunzione a tempo indeterminato. Per i giovani, invece, prevede progetti di inserimento lavorativo in apprendistato finalizzati alla successiva assunzione. Nei supermercati viene offerta l’opportunità di lavorare full time o part time. Gli interessati possono visitare la pagina dedicata alle carriere e selezioni del Gruppo. Dalla sezione riservata alle posizioni aperte è possibile consultare le ricerche in corso e candidarsi online, registrando il curriculum vitae



BANDI E CONCORSI

– L’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) di Roma ha indetto concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di 9 funzionari di Amministrazione V livello. Le risorse saranno destinate al Settore Professionale di Attività degli Appalti e Contratti e assegnate alle Sedi dell’Istituto Nazionale di Astrofisica. Le procedure selettive si espleteranno attraverso la valutazione dei titoli ed il superamento di tre prove d’esame, due scritte ed una orale. L’Istituto Nazionale di Astrofisica è il principale Ente di Ricerca italiano per lo studio dell’Universo. Esso promuove, realizza e coordina, anche nell’ambito di programmi dell’Unione Europea e di organismi internazionali, attività di ricerca nei campi dell’astronomia e dell’astrofisica, sia in collaborazione con le Università che con altri soggetti pubblici e privati, nazionali, internazionali ed esteri. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata all’Istituto Nazionale di Astrofisica Direzione Generale Viale del Parco Mellini, 84 00136 Roma (RM) entro il 28 maggio secondo una delle seguenti modalità: a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; a mezzo di corriere espresso autorizzato; a mezzo di posta elettronica certificata, in formato “PDF” non modificabile, all’indirizzo inafsedecentrale@pcert.postecert.it

– Il MIUR ha bandito la procedura concorsuale ordinaria per il reclutamento di personale docente della scuola elementare e dell’infanzia per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. La selezione è finalizzata all’assunzione di 12.863 insegnanti. Le domande per partecipare al concorso scuola ordinario per Docenti di infanzia e primaria vanno presentate dal 15 giugno al 31 luglio. Il concorso è su base regionale, pertanto gli Uffici Scolastici Regionali saranno responsabili dello svolgimento delle procedure concorsuali e dell’approvazione delle graduatorie di merito. Per alcune procedure concorsuali sono previste aggregazioni territoriali, vale a dire che uno stesso USR sarà responsabile dell’intera procedura concorsuale e dell’approvazione della graduatoria sia per la propria regione che per le altre regioni aggregate. Possono partecipare i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli: titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia; diploma magistrale con valore di abilitazione o diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti conseguiti presso gli istituti magistrali, o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia, purché conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002 e, in particolare, per i posti comuni della scuola primaria titolo di studio conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002 al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione, incluso il diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27; per i posti comuni della scuola dell’infanzia titolo di studio conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002 al termine dei corsi triennali e quadriennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione, incluso il diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27. Per i posti di sostegno nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria è richiesto, inoltre, il possesso del titolo di specializzazione specifico sul sostegno o di analogo titolo di specializzazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia. A tutti i candidati si richiede, inoltre, il possesso dei requisiti generali necessari per accedere all’impiego nelle pubbliche amministrazioni. Il bando ordinario prevede l’espletamento delle seguenti prove: eventuale prova preselettiva su computer, da stabilire in base al numero dei candidati, da svolgere in 50 minuti, costituita da 50 quesiti a risposta multipla con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta; prova scritta della durata di 180 minuti, distinta per posti comuni e di sostegno; prova orale della durata massima complessiva di 30 minuti, distinta per posti comuni e di sostegno, comprensiva della valutazione della conoscenza della lingua inglese almeno al livello B2 del QCER. La domanda di partecipazione deve essere presentata in via telematica, attraverso la piattaforma web MIUR POLIS – Presentazione On Line delle IStanze, a partire dalle ore 9.00 del 15 giugno ed entro il 31 luglio. Per compilare e inviare le domande tramite il servizio Istanze online occorre essere registrati o possedere una identità SPID ed essere abilitati. I candidati possono presentare istanza di partecipazione al concorso in un’unica regione, pena l’esclusione, ad eccezione della Valle d’Aosta e del Trentino Alto Adige.Possono concorrere per una o più procedure concorsuali (posti comuni nella scuola di infanzia, posti comuni nella scuola primaria, posti di sostegno nella scuola di infanzia, posti di sostegno nella scuola primaria) presentando un’unica domanda, con l’indicazione dei concorsi per Docenti a cui intendono partecipare

VALLO DI DIANO

– Selezioniamo per azienda con sede nel Vallo di Diano una persona in qualità di “Customer care”, il candidato ideale dovrà corrispondere ai seguenti requisiti: comprovata esperienza nel ruolo richiesto, capacità di coinvolgimento e di ascolto attivo, residenza nel Vallo di Diano, ottime capacità organizzative, velocità nelle esecuzioni, capacità comunicative e relazionali, capacità di coordinarsi con funzioni e reparti diverse, competenze informatiche base, ottima capacità di comunicazione orale e scritta, capacità di gestire situazioni stressanti e flessibilità nel gestire più task contemporaneamente, predisposizione al lavoro di gruppo. Completano il profilo un forte orientamento al risultato ed al problem solving, nonché una accurata attenzione alle esigenze del cliente, una personalità dinamica e proattiva con ottime capacità relazionali. Gli interessati/e potranno inviare il proprio curriculum vitae completo di foto dando autorizzazione al trattamento dei dati personali D.Lgs 196/03 al seguente indirizzo mail selezionepersonalevallo@gmail.com . La candidatura è aperta ad ambo i sessi

– Azienda operante nel settore della segnaletica stradale su tutto il territorio nazionale seleziona le seguenti figure professionali da inserire nel proprio organico. OPERAIO QUALIFICATO Requisiti richiesti: patente C; disponibilità ad effettuare frequenti trasferte su tutto il territorio nazionale; escavatorista; età massima 40 anni. INGEGNERE con esperienza, possibilmente, in gestione e direzione “CANTIERI STRADALI”. Requisiti richiesti: massima disponibilità ad effettuare trasferte; età max 40 anni; conoscenza utilizzo software Primus, Autocad, Team System CPM; altamente motivato e disposto ad affrontare nuove sfide. Per candidarsi inviare il proprio Curriculum Vitae a recruiting.iv19@gmail.com dando autorizzazione al trattamento dei dati personali D.LGS 196/03

– Azienda leader del Vallo di Diano, specializzata nella commercializzazione all’ingrosso di materiali, ricerca figura professionale specializzata da inserire nel proprio organico. La figura dovrà corrispondere a questi requisiti: utilizzo dei carrelli elevatori del tipo commissionatori (orizzontali e verticali) e retrattili; capacità comunicative e di problem solving; intraprendenza e voglia di crescere; capacità di lavorare in team; disponibilità a lavorare con turnazione; età compresa tra i 25 ed i 35/40 anni; determinazione nel raggiungimento di obiettivi Gli interessati/e potranno inviare il proprio curriculum vitae completo di foto dando autorizzazione al trattamento dei dati personali D.Lgs 196/03 al seguente indirizzo mail logisticavallodiano@gmail.com. La candidatura è aperta ad ambo i sessi

