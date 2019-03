Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Assunzioni nel settore della ristorazione con Autogrill, che è alla ricerca di personale da inserire nei punti vendita presenti lungo le linee autostradali e negli aeroporti di tutta Italia nel ruolo di Operatore pluriservizio. L’iter di selezione è articolato in diverse fasi e considera oltre che le attitudini e le competenze dei candidati, anche il loro allineamento rispetto a cultura e valori aziendali. La ricerca dei curricula più attinenti alle posizioni aperte avviene attraverso diversi canali: il data base candidature, la pubblicazione dell’offerta su job board online, il contatto con Agenzie per il lavoro e head hunters e la partecipazione a Career Days o eventi universitari. La fase di selezione si suddivide in: colloquio con i selezionatori, test on line, definizione di una rosa di candidati, uno o più colloqui motivazionali. Completato il processo di selezione, il candidato prescelto riceverà dalle Risorse Umane di competenza un’offerta di lavoro e maggiori informazioni sull’ingresso nel team. Per consultare nel dettaglio tutte le posizioni aperte e candidarsi cliccare QUI

– Disponibili nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato in Emilia Romagna. L’Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia, in provincia di Bologna, ha indetto unconcorso pubblico per l’assunzione di 7 Collaboratori Tecnici di Categoria B, posizione giuridica B3 da utilizzare nell’ambito degli enti dell’Unione. La selezione è prevista per le seguenti figure: 1 cantoniere addetto alla manutenzione strade, Servizio Viabilità, Comune di Sasso Marconi, 1 capo squadra cantoniere, Servizio Gestione del territorio, Comune di Zola Predosa e 5 collaboratori tecnici, dei quali 4 con mansioni prevalenti di giardiniere manutentore verde pubblico e 1 con mansioni prevalenti di elettricista, Servizio Manutenzione, Area Cura territorio, Comune di Valsamoggia. L’iter selettivo del bando per diplomati in provincia di Bologna prevede il superamento di un’eventuale prova preselettiva. Le selezione consisterà in una prova pratica ed una prova orale. Gli argomenti oggetto d’esame sono specificati all’interno del testo integrale del bando. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro le ore 12.00 del 13 marzo secondo una delle seguenti modalità: all’Ufficio Protocollo dell’Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia, con sede presso il Comune di Casalecchio di Reno – Via dei Mille n. 9 – 40033 – Casalecchio di Reno (BO); agli uffici con funzione di protocollo per l’Unione collocati nelle singole sedi comunali elencate integralmente all’interno del testo del bando; mediante raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia – Ufficio Trattamento Giuridico, presso il Comune di Casalecchio di Reno – via dei Mille n. 9 – 40033 – Casalecchio di Reno (BO); tramite invio a posta elettronica certificata da un indirizzo PEC del candidato all’indirizzo unione.renolavinosamoggia@cert.cittametropolitana.bo.it

BANDI E CONCORSI

– Nuovi bandi di reclutamento di personale delle Forze Armate. Il Ministero della Difesa ha indetto i concorsi per l’ammissione al 22° corso biennale 2019-2021 di 306 allievi marescialli delle Forze Armate così suddivisi: di 129 allievi marescialli dell’Esercito, 81 allievi marescialli della Marina Militare (Corpo equipaggi militari marittimi e il Corpo delle capitanerie di porto) e 96 allievi marescialli dell’Aeronautica Militare. Le domande di partecipazione ai concorsi allievi marescialli Forze Armate vengono gestite tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa. La scadenza per l’invio delle domande è fissata, per tutti i bandi, per il giorno 18 marzo

– Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha indetto il bando 2019 per 35 posti di Segretario di Legazione in prova. 5 posti sono riservati ai dipendenti del Ministero in possesso di laurea e con almeno cinque anni di effettivo servizio nella corrispondente area funzionale (ex area C). Il concorso prevede le seguenti prove d’esame: una prova attitudinale con questionario composto da 60 quesiti a risposta multipla, della durata di 60 minuti; valutazione dei titoli; prove d’esame scritte e orali sulle seguenti materie: storia delle relazioni internazionali a partire dal congresso di Vienna; diritto internazionale pubblico e dell’Unione Europea; politica economica e cooperazione economica, commerciale e finanziaria multilaterale; lingua inglese e altra lingua straniera scelta dal candidato francese, spagnolo e tedesco; diritto pubblico italiano (costituzionale e amministrativo); contabilità di Stato; nozioni istituzionali di diritto civile e diritto internazionale privato; geografia politica ed economica. La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica, compilando il modulo on-line sul sito web del Ministero degli Esteri entro l’8 aprile

VALLO DI DIANO

– Azienda del Vallo di Diano ricerca laureati in Ingegneria civile o industriale (preferita) oppure in ambito meccanico e elettrico. Necessarie la disponibilità a viaggi e trasfertee la dimestichezza con la progettazione e la realizzazione di opere nel campo dei lavori stradali in genere. È richiesta la conoscenza, anche minima, delle procedure tecnico-amministrative del Codice degli appalti. Inoltre è richiesta l’ottima conoscenza degli strumenti informatici, CAD, Photoshop e fogli di calcolo. È premiata la conoscenza di software di settore, ma non obbligatoria. Si richiede una persona dinamica, predisposta all’apprendimento, versata alla multidisciplinarità e capace di lavorare in squadra. Inviare il curriculum all’indirizzo recruiting.iv19@gmail.com

– L’azienda Sidel s.r.l. di Buonabitacolo, leader nel settore delle porte e dei serramenti, ricerca una figura addetta alla contabilità per ampliamento del personale. Nello specifico, i candidati dovranno avere un’età massima di 30 anni ed essere in possesso di un diploma o laurea. È gradita conoscenza del programma passepartout. Gli interessati possono inviare il curriculumall’indirizzo segreteria@sidelsrl.it

– Azienda di Atena Lucana operante nel settore Food cerca collaboratori di vendita automuniti, anche prima occupazione, da inserire nel proprio organico. I candidati devono avere massimo 40 anni di età. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum all’indirizzo di posta elettronica salluzzi.sas@tiscali.it

– L’azienda “Tostini Caffè” ricerca personale qualificato e con esperienza da inserire nel proprio organico. In particolare si cercano persone per la segreteria, contabilità e marketing (in questo caso con ottima conoscenza di lingua inglese). Per candidarsi occorre inviare il proprio curriculum all’indirizzo sales@tostini.com oppure chiedere informazioni al numero telefonico 0975/395134

– Azienda del Vallo di Diano specializzata nel settore della produzione abbigliamento ricerca cucitrici/sarte macchiniste qualificate da inserire nel proprio organico. La figura ricercata deve essere in possesso dei seguenti requisiti: consolidata esperienza su macchine per cucire industriali, abilità manuale, precisione e pazienza, versatilità in più fasi di lavorazione di un capo di abbigliamento (colli, polsi, tasche), comprovata attitudine a lavorare in autonomia e in gruppo. L’assunzione sarà preceduta da un incontro conoscitivo e da un limitato periodo di prova. Per candidarsi inviare il curriculum all’indirizzo sartamacchinista@gmail.com oppure chiamare ai seguenti numeri telefonici 333/9634656 – 328/3274289

– redazione –