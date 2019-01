Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Trenord apre a nuove assunzioni per 200 Capitreno e Macchinisti. La società di trasporti lombarda è alla ricerca di candidati da inserire in appositi percorsi di formazione finalizzati a nuove assunzioni di personale. Fino al 1° febbraio è quindi possibile candidarsi alle selezioni per i nuovi percorsi formativi. Le selezioni in Trenord prevedono lo svolgimento di una prova scritta preselettiva con test a risposta multipla di tipo attitudinale e colloqui orali per la verifica delle conoscenze dei candidati. Tutti gli interessati alle opportunità di formazione e lavoro in Trenord possono inviare il proprio curriculum all’azienda di trasporti compilando l’apposito form online presente QUI

– TECNOCASA – Affiliato in zona Parioli, Prati, Gregorio VII, San Pietro, Centro Storico, Flaminio, Fleming, Nomentana e Tiburtina ricerca a Roma giovani ambosessi, preferibilmente dai 20 ai 30 anni, da avviare alla professione di Agente Immobil iare con l’obiettivo di crescita professionale ed apertura nuovi uffici. Richiesto diploma di maturità, non necessaria esperienza nel settore. Mentalità imprenditoriale, predisposizione all’applicazione del metodo operativo Tecnocasa, spirito collaborativo ed orientamento al cliente sono le caratteristiche dei giovani ricercati. E’ importante saper utilizzare il pc, internet e posta elettronica. Offerta formazione presso la scuola Tecnocasa e in agenzia, affiancamento costante, fisso mensile e provvigioni. Inviare il curriculum a info@selezionetecnocasa.it – INFO: 06.4182037/8

BANDI E CONCORSI

– E’ stato aperto un concorso per l’ammissione al 9° corso triennale per gli anni 2019-2022 di 536 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente online entro il 4 febbraio. Il concorso prevede le seguenti prove: prova preliminare che avrà luogo presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei carabinieri di Roma, prove di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici per la verifica dell’idoneità psico-fisica, prova scritta per accertare il grado di conoscenza della lingua italiana che avrà luogo presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei carabinieri di Roma il 17 aprile, accertamenti attitudinali che inizieranno a partire dal 17 giugno, prova orale e prova facoltativa di lingua straniera. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente online seguendo la procedura disponibile nell’area concorsi del sito ufficiale dell’Arma dei Carabinieri

– Il Comune di Polignano a Mare, in provincia di Bari, ha indetto 4 concorsi pubblici per la selezione di 10 risorse da impiegare come Istruttori Direttivi Tecnici, Istruttori di Polizia Locale, Istruttori Direttivi Contabili e Istruttori Direttivi Amministrativi. I candidati selezionati saranno assunti con contratto di formazione e lavoro. I partecipanti ai concorsi pubblici saranno valutati dalla Commissione sulla base del punteggio ottenuto dalle prove scritte e prove orali previste, sulle materie elencate sui bandi. Per il concorso di Istruttore di Polizia Municipale, oltre a una prova scritta e una prova orale, è prevista una prova psico-attitudinale, le cui modalità di svolgimento sono spiegate nell’apposito bando. Per partecipare ai concorsi per assunzioni del Comune di Polignano a Mare, è necessario compilare gli appositi moduli di domanda e presentarli, entro il 4 febbraio, secondo una delle seguenti modalità: a mano, direttamente all’Ufficio Protocollo di Viale delle Rimembranze 21 negli orari di apertura al pubblico dalle ore 9:00 alle ore 12: 30 dal lunedì al venerdì; a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Comune di Polignano a Mare – Viale delle Rimembranze 21 – 70044 Polignano a Mare (BA); tramite una casella di posta elettronica certificata personale all’indirizzo PEC comune.polignano@anutel.it

– La Città Metropolitana di Bologna ha reso pubblico un bando di concorso per l’assunzione a tempo determinato (un anno) e pieno di tre Amministrativi Contabili – Cat. D. Le risorse saranno assegnate presso l’Area Sviluppo economico. Sarà possibile candidarsi al bando fino al 4 febbraio. Prevista retribuzione base annua lorda per 22.135,44 euro. Sono inoltre previste l’indennità di comparto per 622,80 euro, la tredicesima mensilità per 1.844,62 euro e l’elemento perequativo di 190 euro. Nel caso le domande ricevute fossero in numero pari o superiore a 70, l’Amministrazione si riserva la facoltà di fare precedere alle prove d’esame una preselezione. Le procedure selettive si espleteranno attraverso la valutazione dei titoli ed il superamento di tre prove d’esame, due scritte ed una orale. Le domande di partecipazione al concorso per amministrativi dovranno essere presentate entro le ore 17.00 del 4 febbraio

VALLO DI DIANO

– Casa Surace cerca attori e comparse nel Vallo di Diano. Se hai da 0 a 100 anni e ti interessa prendere parte ai video di Casa Surace invia una mail all’indirizzo casting@casasurace.com. Bisogna specificare in oggetto il tipo di candidatura (ATTORE O COMPARSA), nel testo il comune di provenienza e un recapito telefonico, allegare due foto e, se possibile, anche un video in cui viene mostrato cosa si sa fare

– Azienda di Atena Lucana operante nel settore Food cerca collaboratori di vendita automuniti, anche prima occupazione, da inserire nel proprio organico. I candidati devono avere massimo 40 anni di età. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum all’indirizzo di posta elettronica salluzzi.sas@tiscali.it

– L’azienda “Tostini Caffè” ricerca personale qualificato e con esperienza da inserire nel proprio organico. In particolare si cercano persone per la segreteria, contabilità e marketing (in questo caso con ottima conoscenza di lingua inglese). Per candidarsi occorre inviare il proprio curriculum all’indirizzo sales@tostini.com oppure chiedere informazioni al numero telefonico 0975/395134

– Azienda del Vallo di Diano specializzata nel settore della produzione abbigliamento ricerca cucitrici/sarte macchiniste qualificate da inserire nel proprio organico. La figura ricercata deve essere in possesso dei seguenti requisiti: consolidata esperienza su macchine per cucire industriali, abilità manuale, precisione e pazienza, versatilità in più fasi di lavorazione di un capo di abbigliamento (colli, polsi, tasche), comprovata attitudine a lavorare in autonomia e in gruppo. L’assunzione sarà preceduta da un incontro conoscitivo e da un limitato periodo di prova. Per candidarsi inviare il curriculum all’indirizzo sartamacchinista@gmail.com oppure chiamare ai seguenti numeri telefonici 333/9634656 – 328/3274289

– Per ampliamento organico, azienda di trasporto merci con sede a Teggiano, ricerca autista professionista residente nel Vallo di Diano. La figura professionale deve essere in possesso della patente di guida E e CQC, con comprovata esperienza di guida nel settore dei mezzi autoarticolati. E’ richiesta flessibilità e disponibilità a viaggiare su lunghe tratte nazionali. Per informazioni e per l’invio del curriculum è possibile inviare un’e-mail a trasportimadesrl@tiscali.it

– L’azienda Sidel s.r.l. di Buonabitacolo, leader nel settore delle porte e dei serramenti, ricerca 3 figure commerciali per ampliamento del personale. Nello specifico, i candidati dovranno avere un’età massima di 35 anni ed una formazione tecnico-informatica. E’ richiesta, inoltre, una buona propensione al contatto con il pubblico. Tra i principali requisiti è richiesta disponibilità a trasferte e partecipazione a fiere e corsi di settore. Gli interessati possono inviare il curriculum a segreteria@sidelsrl.it

– redazione –