Infol@voro 2.0: occasioni nel Vallo di Diano. Assunzioni nelle sedi Amazon italiane

Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Amazon, il colosso del commercio elettronico, è alla ricerca di diverse figure, junior e senior, da inserire nelle sedi italiane. Al momento la maggior parte delle posizioni aperte in Amazon si trova a Milano, ma non mancano offerte in Piemonte, Emilia-Romagna e Lazio. Quasi tutte le posizioni, dato l’ambito specifico in cui vertono, richiederanno ai candidati adeguate conoscenze in ambito informatico e della lingua inglese, quasi sempre obbligatoria. Per consultare tutte le opportunità di lavoro Amazon attualmente attive e candidarsi basta andare sul sito dedicato

– Sono state aperte le selezioni del Ministero dell’Innovazione per la copertura di diversi posti di lavoro nel Dipartimento per la Trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I candidati selezionati potranno percepire una retribuzione fino a 100mila euro l’anno. Il Dipartimento per la Trasformazione digitale è un organo della Presidenza del Consiglio dei Ministri che si occupa di realizzare il Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione. Svolge diverse attività che hanno lo scopo di offrire ai cittadini, alla Pubblica Amministrazione e alle imprese dei servizi digitali sempre più efficienti e semplici da usare, che rispondano ai bisogni reali degli stessi. Le opportunità sono rivolte a candidati con pregressa esperienza in ambito ingegneria, informatica, big data, matematica, statistica, machine learning, software open source, sicurezza, product design e user experience, sviluppo applicazioni mobile, software architecture e relazioni sviluppatori. Devono aver ottenuto successi nel proprio settore, dimostrabili, e avere esperienza operativa, non solo di consulenza. I candidati ideali sanno lavorare anche sotto pressione e gestire positivamente situazioni complesse, sono dotati di entusiasmo e determinazione e sanno imparare dai propri errori. Le risorse selezionate saranno assunte per un periodo della durata massima di 3 anni, nel ruolo di Esperto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per la maggior parte delle posizioni è previsto un compenso tra i 60mila e i 100mila euro annui. Gli interessati possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle posizioni aperte, selezionando l’offerta di lavoro di interesse e inviando il curriculum tramite l’apposito form online

– Per ampliamento organico, L’Araba Fenice Hotel & Resort di Altavilla Silentina è alla ricerca di una figura professionale come Receptionist Hotel. Il/La candidato/a si occuperà principalmente di accoglienza, assistenza e gestione della clientela individuale e di gruppo (Check-In / Check-Out), gestione organizzativa ed esecutiva del lavoro del settore Hotel e Banqueting, lavoro di Front-Office e Back-Office. Requisiti richiesti: disponibilità a lavorare su turni infra-settimanali e nei weekend, è gradita esperienza pregressa in ruolo analogo, ma anche Laurea in Lingue/Gestione del Turismo o Percorso di studi nel settore turistico, conoscenza della lingua Inglese sia scritta che parlata e di un’altra lingua, capacità di lavoro in team e di gestione dello stress, buona conoscenza informatica (Office, Gestione Extranet OTA). Si prega di inviare curriculum personale a reception@arabafenicespa.com

BANDI E CONCORSI

– La Regione Emilia Romagna ha bandito un concorso unico regionale per il reclutamento nella Polizia Locale di 138 agenti (di cui 27 posti riservati ai volontari delle forze armate). Il nuovo concorso interessa coloro che non hanno ancora compiuto i 35 anni di età; tale limite massimo di età viene elevato a 38 anni per i candidati che nei due anni precedenti la data di scadenza del bando siano stati assunti come addetti di Polizia Locale a tempo determinato, per almeno 60 giorni complessivi (anche non continuativi). E’ necessario il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e delle patenti di guida di categoria B e categoria A2. Per inviare la domanda c’è tempo fino alle ore 13 del 20 gennaio con l’inoltro dell’istanza da effettuare tramite il servizio telematico

VALLO DI DIANO

– La VALPLASTIK snc sita a Teggiano, operante nel settore delle bioplastiche e degli imballaggi flessibili (buste, sacchetti e carta da banco), cerca agenti di commercio, mono e/o plurimandatari per le zone di Salerno, Vallo di Diano e Basilicata, per i seguenti settori merceologici: Horeca, Gdo, D.O.,ferramenta, macellerie, farmaceutico, industria. Si richiede anche la figura di un elettro-meccanico con esperienza su schede elettroniche. Per informazioni è possibile contattare il numero 0975/70440. Eventuali curricula andranno inviati al seguente indirizzo mail: valplastik@valplastik.com

– L’azienda Sidel s.r.l. di Buonabitacolo, leader nel settore delle porte e dei serramenti, ricerca figure da inserire nel settore produzioni. Nello specifico i candidati, residenti nel Vallo di Diano, dovranno necessariamente possedere un diploma tecnico. Gli interessati possono inviare il curriculum all’indirizzo segreteria@sidelsrl.it

– Il Caseificio Lupo, nota azienda di Caggiano, ricerca un operaio addetto alla produzione. Per candidarsi chiamare al numero 0975/393189, dalle ore 8.30 alle 12.00

– Petracca Infissi, nota azienda di Padula da anni dedita alla progettazione e produzione dell’arredamento su misura, dei dettagli d’interno e d’esterno, ricerca diverse figure da inserire in organico. Tra queste l’azienda cerca un geometra, un ragioniere o un laureato in Economia aziendale oppure Economia e commercio. E’ possibile inviare il curriculum all’indirizzo petraccadesign@libero.it. Per informazioni rivolgersi al numero 338/2552696

– redazione –