Infol@voro 2.0: occasioni nel Vallo di Diano. Assunzioni nel Gruppo Calzedonia e in ospedale a Caserta

Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Ski.com cerca appassionati di viaggi interessati a testare le migliori località sciistiche in tutto il mondo. La nota azienda specializzata nella vendita di pacchetti completi per vacanze sugli sci ha aperto una selezione per assumere 12 Tester di viaggi. Le risorse selezionate potranno soggiornare in rinomate località sciistiche, godendo una vacanza gratis e percepiranno una retribuzione di ben 2.000 dollari. Si tratta di una vera e propria offerta di lavoro, in quanto i candidati selezionati che soggiorneranno per una settimana presso la località di destinazione percepiranno una retribuzione di 2.000 dollari, ovvero oltre 1.800 euro. Le spese di viaggio saranno coperte dalla United Airlines e i fortunati che potranno cogliere questa opportunità avranno anche accesso ad equipaggiamenti all’avanguardia offerti da varie aziende partner. L’opportunità di lavoro Ski.com è rivolta a persone maggiorenni, appassionate di montagna e di sci. Per candidarsi occorre essere disponibili a soggiornare per circa una settimana, da 4 a 6 notti, presso una delle località di riferimento durante l’inverno 2020. Le vacanze-lavoro avranno luogo in Canada, Francia, Stati Uniti o Giappone. Le risorse scelte saranno ospitate presso i resort Aspen Snowmass, Banff & Lake Louise, Big Sky Resort, Chamonix, Jackson Hole e Niseko. I soggiorni si svolgeranno, indicativamente, tra gennaio e marzo 2020, in settimane diverse per ciascuna struttura. Gli interessati per candidarsi devono scegliere per quale resort proporsi e creare un video della durata di 90 secondi o meno in cui spiegano perchè dovrebbero essere scelti per partecipare a questa esperienza e perchè hanno scelto quella destinazione. Quindi devono caricarlo su una piattaforma di hosting video quale YouTube, Vimeo o Instagram, visitare la pagina dedicata alla selezione aperta, raggiungibile dal portale del Gruppo, cliccando su “Dream Job” e compilare l’apposito form online, copiando l’url del video nel modulo di candidatura. E’ possibile candidarsi fino al 29 ottobre

– Nuove opportunità di lavoro con Calzedonia, Intimissimi, Tezenis, Falconeri, Atelier Eme e Signorvino. Il Gruppo Calzedonia seleziona personale per assunzioni nei negozi e in sede. Si ricercano numerose figure professionali. Le selezioni sono articolate, per tutti i marchi del brand, in colloqui individuali e di gruppo che possono prevedere anche la somministrazione di test attitudinali e di personalità. La società è sempre interessata ad incontrare giovani talenti e, ai fini del reclutamento di nuove risorse, considera requisiti preferenziali eventuali esperienze di studio e lavoro all’estero, mentre per l’inserimento in area retail dà importanza fondamentale alla disponibilità a trasferte e trasferimenti sia in Italia che all’estero. Per conoscere le posizioni aperte e candidarsi cliccare QUI

BANDI E CONCORSI

– L’Azienda Ospedaliera “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione di 29 Assistenti Amministrativi – Cat. C. Oltre ai titoli valutabili i partecipanti al concorso pubblico per collaboratore amministrativo dovranno superare delle prove d’esame. Per partecipare al concorso è necessario presentare la domanda tramite l’apposita procedura telematica, entro il 28 ottobre, previa registrazione al portale

– L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha indetto un concorso pubblico per 40 posti nel profilo di funzionario doganale esperto in analisi statistiche e matematiche. Le nuove risorse saranno assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in terza area, fascia retributiva F1 e lavoreranno presso le Strutture centrali di Roma (35 posti) o a Reggio Calabria presso la sede di Gioia Tauro (5 posti). Ai candidati è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Laurea triennale in Scienze dell’economia e della gestione aziendale, Scienze economiche, Scienze matematiche, Statistica; Laurea magistrale in Finanza, Scienze statistiche, Scienze statistiche attuariali e finanziarie, Matematica, Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria, Scienze dell’economia, Scienze economico-aziendali; Laurea specialistica equiparata alle suindicate classi di laurea magistrali, Diploma di laurea equiparato alle suindicate classi di laurea magistrali o diploma di laurea equipollente in base agli ordinamenti previgenti. La selezione dei candidati avverrà tramite esami. La partecipazione al concorso avviene esclusivamente mediante la compilazione di un modulo di domanda online. La scadenza è fissata per il 27 ottobre

VALLO DI DIANO

– Sa.gest Srl, azienda italiana leader nel settore delle manutenzioni impiantistiche, con oltre 20 anni di esperienza e forte spinta al miglioramento, cerca per commesse di primaria importanza su tutto il territorio Nazionale un Termoidraulico con provata esperienza da inserire nel proprio organico nell’ottica dell’accrescimento del business. Richiesta disponibilità immediata. Inviare curriculum vitae dettagliato all’indirizzo e-mail segreteria@sagest.org

– L’azienda Tostini Srl con sede a Teggiano, è alla ricerca di: una figura femminile per lavoro di back office, con esperienza nel settore della gestione magazzino, clienti, fornitori e contabilità; una figura maschile con esperienza nel settore rappresentanza e commercio. Età massima richiesta 35/40 anni. Per informazioni: sales@tostini.com – 0975/395134

– Azienda del Vallo di Diano offre lavoro per attività di ufficio Web Marketing e gestione social network. La figura dovrà gestire i contenuti del sito internet, svolgere attività di marketing e di ricerca di nuovi clienti, realizzare prodotti audiovisivi, caricare i prodotti per il profilo e-commerce, organizzare e promuovere eventi aziendali su tutto il territorio nazionale. E’ gradita la conoscenza della lingua inglese, oltre alla buona conoscenza dei sistemi informatici, alla predisposizione al lavoro ed al dialogo telefonico. Richiesta, inoltre, capacità relazionale. Gli interessati potranno inviare il curriculum all’indirizzo cercolavoro828@gmail.com

Azienda in forte espansione con sede nel Vallo di Diano ricerca una figura professionale da inserire nel proprio organico. A tale figura si richiede dinamismo, attitudine al problem solving, buona dialettica, ottima proprietà di scrittura e voglia di portare il proprio contributo in un team già esistente. Si richiede inoltre un buon livello di utilizzo e conoscenza dei seguenti programmi: pacchetto Office, nello specifico Excell e Powerpoint; conoscenza base di programmi per foto ritocco ed impaginazione locandine; ottima padronanza nell’utilizzo dei social media più comuni; predisposizione all’utilizzo di piattaforme web. Gli interessati/e potranno inviare il proprio curriculum vitae completo di foto dando autorizzazione al trattamento dei dati personali D.Lgs 196/03 al seguente indirizzo mail: aziendavallodidiano@gmail.com. La candidatura è aperta ad ambo i sessi.

