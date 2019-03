Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– CIR Food, azienda operante nel settore della ristorazione, cerca nuovo personale sia per gli uffici che per l’area operativa, con profili sia junior che senior, da inserire nella sede centrale di Reggio Emilia e in altre zone d’Italia. CIR Food promuove anche un progetto di formazione continua a favore dei dipendenti, al fine di migliorare le competenze tecnico-specialistiche delle persone, nonché favorire lo sviluppo di capacità manageriali e abilità interpersonali determinanti per poter svolgere al meglio il proprio ruolo organizzativo. Per questo motivo, è stata creata anche una struttura formativa interna d’eccellenza, denominata Accademia, che realizza corsi interni di formazione e aggiornamento nei vari settori in l’azienda opera. Per conoscere tutte le posizioni aperte e candidarsi cliccare QUI

– TECNOCASA – Affiliato in zona Parioli, Prati, Gregorio VII, San Pietro, Centro Storico, Flaminio, Fleming, Nomentana e Tiburtina ricerca a Roma giovani ambosessi, preferibilmente dai 20 ai 30 anni, da avviare alla professione di Agente Immobiliare con l’obiettivo di crescita professionale ed apertura nuovi uffici. RichieSTo diploma di maturità, non necessaria esperienza nel settore. Mentalità imprenditoriale, predisposizione all’applicazione del metodo operativo Tecnocasa, spirito collaborativo ed orientamento al cliente sono le caratteristiche dei giovani ricercati. E’ importante saper utilizzare il pc, internet e posta elettronica. Offerta formazione presso la scuola Tecnocasa e in agenzia, affiancamento costante, fisso mensile e provvigioni. Inviare il curriculum a info@selezionetecnocasa.it – INFO: 06.4182037/8

BANDI E CONCORSI

– E’ stato indetto un concorso pubblico per 754 posti di allievo agente del Corpo di Polizia Penitenziaria maschile e femminile. L’accertamento dell’idoneità per lo svolgimento del servizio per la Polizia Penitenziaria avverrà durante il concorso. Prima dei test fisici e di quelli attitudinali bisognerà superare la prova d’esame scritta, con test a risposta multipla su argomenti di cultura generale e materie oggetto dei programmi della scuola dell’obbligo. Il calendario della prova sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2019. In base alle necessità dell’amministrazione i candidati che avranno ottenuto i punteggi più alti alla prova scritta dovranno affrontare i test di idoneità. Al termine delle prove verrà redatta poi una graduatoria finale, sulla quale influisce anche il punteggio assegnato ai titoli in possesso del candidato. La domanda per prendere parte al concorso per la Polizia Penitenziaria può essere redatta ed inviata esclusivamente con modalità telematiche compilando l’apposito form entro il 4 aprile

– Nuove assunzioni in diversi ambiti professionali in Basilicata. Il Comune di Policoro, in provincia di Matera, ha indetto 4 concorsi pubblici per la selezione di 32 risorse da impiegare come Amministrativi in categoria C1 e D1, Assistenti Sociali e Psicologi. Previste assunzioni a tempo determinato. I 4 bandi di concorso sono finalizzati al reclutamento di 32 unità di personale da impiegare nei seguenti ruoli: 2 Amministrativi, in categoria C1, per 36 ore settimanali, 2 Amministrativi, in categoria D1, per 36 ore settimanali, 22 Assistenti Sociali, in categoria D1, per 18 ore settimanali, 6 Psicologi, in categoria D1, per 18 settimanali. Le assunzioni sono a tempo determinato, nell’ambito del Progetto PON Inclusione, con durata fino al 31 dicembre. Oltre alla valutazione dei titoli, i partecipanti ai concorsi assunzioni nel PON Inclusione del Comune di Policoro saranno chiamati a un colloquio sulle materie elencate sui rispettivi bandi, oggetto dei programmi d’esame. Per partecipare ai concorsi è necessario compilare gli appositi moduli di domanda e presentarli entro le ore 14.00 del 21 marzo secondo una delle seguenti modalità: presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Policoro o tramite una casella di posta elettronica certificata personale all’indirizzo protocollo@pec.policoro.gov.it

– L’EPSO – l’Ufficio europeo di selezione del personale ha pubblicato un bando di concorso generale per la selezione di 80 nuovi amministratori nell’ambito della ricerca scientifica in diversi settori. Le nuove risorse lavoreranno in una delle varie sedi del Centro comune di ricerca della Commissione europea, ovvero a Siviglia, in Spagna, Petten, nei Paesi Bassi, Ispra, in Italia, Geel, in Belgio, e Karlsruhe, in Germania. I candidati devono conoscere almeno due lingue ufficiali dell’UE: lingua 1, che verrà utilizzata per i test a scelta multipla su computer, deve essere conosciuta almeno al livello C1 (conoscenza approfondita); lingua 2, che verrà utilizzata per la selezione in base ai titoli (Talent Screener), l’Assessment center e nelle comunicazioni tra l’EPSO e i candidati e deve essere conosciuta almeno al livello B2 (conoscenza soddisfacente) ed essere obbligatoriamente scelta tra il francese, l’inglese, il tedesco, l’italiano e lo spagnolo. Per partecipare alle selezioni è necessario iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO entro le ore 12 del 26 marzo

VALLO DI DIANO

– L’azienda Sidel s.r.l. di Buonabitacolo, leader nel settore delle porte e dei serramenti, ricerca una figura addetta alla gestione dei clienti dell’Ufficio Commerciale Estero. Nello specifico, i candidati dovranno essere in possesso di un diploma o laurea. E’ necessaria un’ottima conoscenza della lingua inglese e disponibilità a viaggiare. Gli interessati possono inviare il curriculum all’indirizzo segreteria@sidelsrl.it

– Azienda del Vallo di Diano ricerca laureati in Ingegneria civile o industriale (preferita) oppure in ambito meccanico e elettrico. Necessarie la disponibilità a viaggi e trasferte e la dimestichezza con la progettazione e la realizzazione di opere nel campo dei lavori stradali in genere. È richiesta la conoscenza, anche minima, delle procedure tecnico-amministrative del Codice degli appalti. Inoltre è richiesta l’ottima conoscenza degli strumenti informatici, CAD, Photoshop e fogli di calcolo. È premiata la conoscenza di software di settore, ma non obbligatoria. Si richiede una persona dinamica, predisposta all’apprendimento, versata alla multidisciplinarità e capace di lavorare in squadra. Inviare il curriculum all’indirizzo recruiting.iv19@gmail.com

– Azienda di Atena Lucana operante nel settore Food cerca collaboratori di vendita automuniti, anche prima occupazione, da inserire nel proprio organico. I candidati devono avere massimo 40 anni di età. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum all’indirizzo di posta elettronica salluzzi.sas@tiscali.it

– L’azienda “Tostini Caffè” ricerca personale qualificato e con esperienza da inserire nel proprio organico. In particolare si cercano persone per la segreteria, contabilità e marketing (in questo caso con ottima conoscenza di lingua inglese). Per candidarsi occorre inviare il proprio curriculum all’indirizzo sales@tostini.com oppure chiedere informazioni al numero telefonico 0975/395134

– redazione –