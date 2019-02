Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Poste Italiane anticiperà il piano assunzioni in programma per il 2020 di un anno, reclutando e stabilizzando così circa 7500 dipendenti già nel 2019. Le nuove assunzioni in Poste Italiane, infatti, saranno rese possibili dai cospicui investimenti previsti nella prossima Legge di Bilancio nonché dalla riforma delle pensioni che, con l’introduzione di Quota 100, porterà molti dipendenti di Poste al pensionamento anticipato. Per candidarsi è possibile visitare il sito web dell’azienda e registrarsi al portale. Una volta registrati all’area dedicata e compilato il curriculum in ogni sua parte sarà possibile candidarsi a qualsiasi offerta di lavoro

– De Longhi, azienda italiana leader nel settore elettrodomestici, ricerca personale per le varie sedi italiane e brand del Gruppo. Si cercano: Analista Programmatore SAP a Silea (Treviso), Attrezzista Reparto Stampaggio a Mignagola di Carbonera (Treviso), Team Leader a Mignagola di Carbonera (Treviso), National Account Manager a Treviso/Milano, Laboratory technician (coffee area) a Treviso. Per candidarsi e consultare tutte le offerte di lavoro cliccare QUI

– Il Centro Commerciale GranRoma, moderno Shopping Center in fase di costruzione nell’area est di Roma, creerà oltre 500 posti di lavoro. L’apertura è prevista entro la fine del mese di marzo. Gli interessati ad una delle offerte di lavoro potranno inviare il curriculum vitae QUI. I curricula raccolti saranno trasmessi ai gestori delle attività presenti all’interno del Centro Commerciale

BANDI E CONCORSI

– Pubblicati dei bandi di concorso EPSO – l’Ufficio europeo di selezione del personale – per l’assunzione di 122 nuovi funzionari amministratori e assistenti in ambito Sicurezza, ovvero per agenti di sicurezza e assistenti in materia di sicurezza. Concorso amministratori – agenti di sicurezza: Settore 1. Operazioni di sicurezza, posti disponibili 16; Settore 2. Sicurezza tecnica, posti disponibili 5; Settore 3. Sicurezza delle informazioni e dei documenti, posti disponibili 17. Concorso Assistenti in materia di sicurezza: Settore 1. Operazioni di sicurezza, posti disponibili 37; Settore 2. Sicurezza tecnica, 28; Settore 3. Sicurezza delle informazioni e dei documenti, 19. Per partecipare alle selezioni è necessario iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO entro le ore 12.00 del 26 febbraio

– L’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie ha pubblicato 4 bandi di concorso per la selezione di 37 risorse da impiegare come Collaboratori tecnici, Funzionari tecnici, Ingegneri professionisti e Dirigenti. Le domande di partecipazione ai concorsi pubblici devono essere inviate entro il 21 febbraio. Si partecipa ai concorsi per: 11 posti per Collaboratore di area tecnica, 18 posti per Funzionario di area tecnica, 6 posti per Ingegnere professionista di I qualifica professionale, 2 posti per Dirigente di II fascia, settori tecnici. I partecipanti saranno chiamati al superamento di tre prove d’esame: due prove scritte e una prova orale. Qualora il numero delle domande risulti superiore a quello espresso dalla Commissione, sarà espletata una prova preselettiva per ogni concorso, finalizzata alla riduzione del numero dei candidati. E’ necessario presentare istanza di partecipazione, entro il 21 febbraio, esclusivamente attraverso l’apposita procedura online. Al termine della compilazione del form, i candidati riceveranno un messaggio di posta contenente una copia della domanda compilata e protocollata

VALLO DI DIANO

– L’azienda Sidel s.r.l. di Buonabitacolo, leader nel settore delle porte e dei serramenti, ricerca una figura addetta alla contabilità per ampliamento del personale. Nello specifico, i candidati dovranno avere un’età massima di 30 anni ed essere in possesso di un diploma o laurea. È gradita conoscenza del programma passepartout. Gli interessati possono inviare il curriculumall’indirizzo segreteria@sidelsrl.it

– Si ricerca personale presso gli “Studi Medici Di Santi“, nuova struttura polispecialistica del Vallo di Diano, situata in Atena Lucana. La struttura si occuperà in toto della salute dei pazienti a partire dalla bocca, dando particolare importanza alla branca dell’Odontoiatria. La figura di interesse è quella di assistente alla poltrona. I candidati dovranno avere le seguenti caratteristiche: essere automuniti; essere in possesso dell’attestato ASO; avere un’esperienza alla poltrona di almeno 5 anni; avere capacità gestionali, organizzative e praticità con i principali software al pc; si richiede puntualità, disponibilità e serietà. Se interessati inviare Curriculum alla mail studimedicidisanti@gmail.com e chiamare ai numeri 345-7984439 – 328/0131569 – 348/3883568 per fissare un appuntamento

– Azienda di Atena Lucana operante nel settore Food cerca collaboratori di vendita automuniti, anche prima occupazione, da inserire nel proprio organico. I candidati devono avere massimo 40 anni di età. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum all’indirizzo di posta elettronica salluzzi.sas@tiscali.it

– L’azienda “Tostini Caffè” ricerca personale qualificato e con esperienza da inserire nel proprio organico. In particolare si cercano persone per la segreteria, contabilità e marketing (in questo caso con ottima conoscenza di lingua inglese). Per candidarsi occorre inviare il proprio curriculum all’indirizzo sales@tostini.com oppure chiedere informazioni al numero telefonico 0975/395134

– Azienda del Vallo di Diano specializzata nel settore della produzione abbigliamento ricerca cucitrici/sarte macchiniste qualificate da inserire nel proprio organico. La figura ricercata deve essere in possesso dei seguenti requisiti: consolidata esperienza su macchine per cucire industriali, abilità manuale, precisione e pazienza, versatilità in più fasi di lavorazione di un capo di abbigliamento (colli, polsi, tasche), comprovata attitudine a lavorare in autonomia e in gruppo. L’assunzione sarà preceduta da un incontro conoscitivo e da un limitato periodo di prova. Per candidarsi inviare il curriculum all’indirizzo sartamacchinista@gmail.com oppure chiamare ai seguenti numeri telefonici 333/9634656 – 328/3274289

– Per ampliamento organico, azienda di trasporto merci con sede a Teggiano, ricerca autista professionista residente nel Vallo di Diano. La figura professionale deve essere in possesso della patente di guida E e CQC, con comprovata esperienza di guida nel settore dei mezzi autoarticolati. E’ richiesta flessibilità e disponibilità a viaggiare su lunghe tratte nazionali. Per informazioni e per l’invio del curriculum è possibile inviare un’e-mail a trasportimadesrl@tiscali.it

– redazione –