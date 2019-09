Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– MediaMarket, nota catena di punti vendita di elettrodomestici ed elettronica, seleziona personale in vista di assunzioni. Per lo più si ricercano Commessi e altre figure da assumere nei punti vendita del brand, sia di nuova apertura che già operativi sul territorio, ma anche personale da assumere presso l’headquarter del Gruppo. Gli inserimenti vengono effettuati, solitamente, mediante contratti di lavoro tempo determinato, con orario full e part time e tirocini retribuiti con rimborso spese della durata di 6 mesi. In questo periodo sono diverse le opportunità di lavoro MediaWorld attive, tra cui Addetti vendite, Addetti vendita, casse e servizi, Capi settore, HR Business partner retail, Seo & web analytics specialist, User experience specialist. Gli interessati possono candidarsi cliccando QUI

– Poste Italiane ha aperto una nuova selezione di postini per tutto il territorio italiano. La scadenza per inviare la propria candidatura è fissata per il 1° ottobre. Per diventare postini per Poste Italiane non bisogna avere competenze specialistiche, né dimostrare una particolare esperienza nel settore. È sufficiente, infatti, soddisfare alcuni requisiti basilari, quali: possesso del diploma di scuola media superiore con votazione minima di 70/100; in alternativa va bene un diploma di laurea (anche triennale) con votazione minima di 102/110; patentino di bilinguismo (ma solo per chi si candida nella provincia di Bolzano); idoneità generica al lavoro documentata – solo in caso di assunzione – dal certificato medico rilasciato dalla ASL/USL di appartenenza o da un medico curante. Infine, vista la specificità del ruolo che si andrà a ricoprire, è richiesta la patente di guida in corso di validità per la guida del motomezzo aziendale. Al momento dell’invio della candidatura potrete indicare anche una sola area territoriale di preferenza, così da non dover poi rifiutare un’opportunità di lavoro in una regione differente da quella di vostra residenza. L’invio della candidatura è molto semplice: basta andare sul sito di Poste Italiane e cliccare il tasto “candidati”. Ai fini dell’invio della stessa è necessario che l’utente sia registrato al sito e che abbia pubblicato un curriculum. Una volta inviato il curriculum non dovete far altro che attendere la scadenza quando avrà ufficialmente inizio l’iter selettivo che partirà con una telefonata delle Risorse Umane Territoriali di Poste Italiane. A questo punto il candidato dovrà sostenere un test di ragionamento logico. Potrà farlo in due differenti modi: presentandosi ad una sede dell’azienda (se convocato espressamente); rispondendo da casa cliccando sul link allegato ad una mail inviata da Poste Italiane. I candidati che risulteranno migliori al test attitudinale saranno poi convocati per una selezione in sede che si compone di due differenti prove: un colloquio e la prova d’idoneità alla guida del motomezzo che sarà effettuata su un motomezzo 125 cc a pieno carico di posta

BANDI E CONCORSI

– E’ in pubblicazione il nuovo bando per la selezione di 39.646 candidati da impegnare nel 2019-2020 nei 3.797 progetti di Servizio Civile Universale (SCU). I partecipanti riceveranno un assegno mensile di 439,50 euro per tutta la durata del progetto. Il Servizio Civile consente ai giovani di impegnarsi in un progetto finalizzato alla difesa, non armata e non violenta, della patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, con azioni per le comunità e per il territorio. I progetti hanno una durata tra 8 e 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali. Gli aspiranti volontari dovranno produrre domanda di partecipazione indirizzata direttamente all’Ente che realizza il progetto prescelto esclusivamente attraverso la piattaforma DOL. È possibile inviare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede, da scegliere tra i progetti elencati negli allegati al bando e riportati nella suddetta piattaforma. Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente online entro le ore 14.00 del 10 ottobre

– La RAI – Radiotelevisione Italiana SpA ha indetto un concorso per la selezione di 90 giornalisti, da assegnare alle redazioni giornalistiche delle sedi ubicate nelle regioni e province autonome italiane. Le assunzioni sono a tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Possono partecipare al concorso RAI per giornalisti i candidati in possesso dei seguenti requisiti: iscrizione all’Albo dei Giornalisti elenco Professionisti; cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Paese dell’UE o cittadinanza di Paesi non appartenenti all’UE, purché regolarmente soggiornanti in Italia; non essere stati licenziati dalla RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. o da un’altra Società del Gruppo per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo; non aver presentato la propria candidatura per due o più regioni o province autonome. Il processo di selezione prevede la valutazione dei titoli e la somministrazione di prove d’esame. La domanda di partecipazione al bando RAI per giornalisti deve essere presentata esclusivamente online entro le ore 12.00 del 28 ottobre

VALLO DI DIANO

– Sa.gest Srl, azienda italiana leader nel settore delle manutenzioni impiantistiche, con oltre 20 anni di esperienza e forte spinta al miglioramento, cerca per commesse di primaria importanza su tutto il territorio Nazionale un Termoidraulico con provata esperienza da inserire nel proprio organico nell’ottica dell’accrescimento del business. Richiesta disponibilità immediata. Inviare curriculum vitae dettagliato all’indirizzo e-mail segreteria@sagest.org

– Noto marchio della GDO (grande distribuzione organizzata), ricerca personale da inserire nei propri supermercati del Vallo di Diano. Il candidato potrà essere destinato ai vari reparti presenti nelle diverse sedi. Gli interessati potranno inviare il proprio curriculum alla mail cercolavorogdo@gmail.com

– Azienda del Vallo di Diano ricerca per nuova apertura diverse figure da inserire nel proprio organico nel settore alimentare. Il candidato selezionato verrà inserito in una realtà strutturata e in forte espansione. Varie sono e figure ricercate: cuoco/aiuto cuoco, barista, cassiera e repartista, salumiere/a e addetto al reparto salumeria, macellaio e addetto al reparto macelleria oppure ortofrutta. Il candidato deve avere un minimo di esperienza in una delle figure ricercate: in sede di valutazione costituirà titolo preferenziale l’aver maturato un’esperienza lavorativa precedente. Il profilo ricercato deve avere facoltà di apprendimento, flessibilità, capacità di lavorare in team, dinamicità e attitudine al problem solving. Deve inoltre essere automunito. La sede di lavoro di trova del Vallo di Diano. Inviare curriculum compreso di foto alla mail 19lavoraconnoi19@gmail.com

– Azienda del Vallo di Diano, settore commercio e servizi, è alla ricerca di una figura professionale da inserire nel proprio organico per gestione sito web, e-commerce, vendita online e sviluppo rete. Il candidato deve avere età compresa tra i 21 e i 30 anni, deve essere in possesso della patente di guida e conoscere la lingua inglese. Inviare il proprio curriculum all’indirizzo email informazione.risorse@gmail.com

– Lo store “Piazza Italia”, azienda operativa nel settore dell’abbigliamento cerca addetti alla vendita da inserire presso il Centro Commerciale Diano di Atena Lucana. Gli interessati possono inviare il curriculum a ccdianolavoro@gmail.com

– redazione –