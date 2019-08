Infol@voro 2.0: occasioni nel Vallo di Diano. Assunzioni in Mondadori, Starbucks e Deliveroo

Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Il Gruppo Mondadori, editore leader in Italia e tra i maggiori in Europa, cerca personale per gli uffici di Milano, Roma, Torino o presso le altre sedi del gruppo, ma anche per i bookshop. Il processo di selezione si svolge prevalentemente attraverso colloqui di lavoro individuali che si focalizzano sulla valutazione delle caratteristiche personali, motivazionali e tecnico-specialistiche in funzione delle diverse posizioni da ricoprire. Al momento, l’azienda ha 4 ricerche in corso: Product Manager Segrate (MI), Web Marketing Specialist E-Commerce Segrate (MI). Per candidarsi cliccare QUI

– Starbucks, la nota catena di caffetterie, è in espansione in Italia e cerca personale per assunzioni nei punti vendita. Le selezioni sono aperte per inserimenti nei negozi già operativi e in vista di nuove aperture. Al momento si cercano baristi, Assistant store manager (shift supervisor) e Store manager. Per candidarsi cliccare QUI

– Nuove offerte di lavoro da Deliveroo che è alla ricerca di nuovi corrieri da inserire nell’organico presente su tutto il territorio nazionale per la consegna di cibo a domicilio. L’azienda, leader nel food delivery (consegna di cibo a domicilio), sta ampliando la portata del suo servizio in Italia e di conseguenza assume fattorini. La società, proprietaria di una deLLE più grandi piattaforme online che si occupa di consegne a domicilio di cibo, opera nella consegna di pasti a domicilio in queste città e aree limitrofe: Alessandria – Arezzo – Asti – Bari – Bergamo – Bologna – Bolzano – Brescia – Brindisi – Busto Arsizio – Cagliari – Carpi – Cesena – Como – Ferrara – Firenze – Foggia – Forlì – Gallarate – Genova – Imola – Imperia – Jesolo – L’Aquila – La Spezia – Latina – Lecce – Lecco – Livorno – Lucca – Messina – Mestre – Milano – Modena – Monza – Napoli – Novara – Padova – Palermo – Parma – Pavia – Perugia – Pesaro – Pescara – Piacenza – Pisa – Pistoia – Prato – Ravenna – Reggio Calabria – Roma – Salerno – San Benedetto del Tronto – Sarzana – Sassari – Sassuolo – Savona – Seregno – Siracusa – Taranto – Terni – Torino – Trento – Treviso – Trieste – Udine – Varese – Verona – Viareggio – Vicenza – Viterbo. I requisiti per lavorare con Deliveroo sono: possesso di uno scooter o di una bicicletta; poter lavorare in Italia; avere uno smartphone con iOs 10 o successivo o Android 5.0 o successivo). Per candidarsi cliccare QUI

BANDI E CONCORSI

– Il Ministero della Giustizia ha indetto un concorso pubblico per la selezione di 15 nuovi atleti da inserire nel Gruppo sportivo Fiamme Azzurre, 9 posti nel ruolo maschile e 6 posti nel ruolo femminile. La selezione dei candidati avverrà per soli titoli e i vincitori saranno nominati agenti del Corpo di Polizia penitenziaria. I 15 posti messi a concorso sono così ripartiti: Ruolo maschile (Atletica leggera: 1 posto per 400 metri e Staffetta; Nuoto: 1 posto per 50 e 100 metri rana, Staffetta Mista 4×50 e 4×100 metri”; Scherma: 1 posto per Sciabola individuale; Scherma: 1 posto per Spada individuale; Sport invernali: 1 posto per Sci Alpino – Slalom, Slalom Gigante, Super G, Discesa Libera e Combinata Alpina; Sport rotellistici: 1 posto per Skateboard – Park; Tiro a volo: 2 posti per Fossa Olimpica; Triathlon: 1 posto per Triathlon Sprint e Triathlon Mixed Relay) – Ruolo femminile (Canoa: 1 posto per K1 500 metri; Judo: 1 posto per Categoria 63kg; Sport del ghiaccio: 2 posti per Short Track – 500,1000, 1500 metri e Staffetta 3000m; Sport invernali: 1 posto per Sci Alpino – Slalom, Slalom Gigante, Super G, Discesa Libera e Combinata Alpina; Triathlon: 1 posto per Triathlon Sprint e Triathlon Mixed, Relay, Duathlon Sprint e Duathlon Mixed Relay). La domanda di partecipazione al concorso va inviata entro il 23 agosto

VALLO DI DIANO

– Le Autolinee Curcio di Polla selezionano dieci figure professionali da assumere. La figura richiesta è quella di autista in possesso di patente D+CQC con età anagrafica compresa dai 30 ai 45 anni e con domicilio nel Golfo di Policastro e Basso Cilento. I candidati dovranno avere già esperienza nella conduzione di autobus superiori a 9 metri. Gli interessati potranno inviare il proprio curriculum alla mail info@autolineecurcio.it. Non saranno accettate candidature a mezzo telefono o con consegna diretta in azienda. Coloro che invieranno entro il 31 agosto il proprio curriculum saranno contattati per la selezione

– Azienda del Vallo di Diano cerca venditori da inserire nel proprio organico per la vendita di gelati e surgelati. Chiunque fosse interessato può inviare il proprio Curriculum all’indirizzo email salluzzi.sas@tiscali.it

– Azienda del Vallo di Diano ricerca diverse figure da inserire nel proprio organico nel settore alimentare. Il candidato selezionato verrà inserito in una realtà strutturata e in forte espansione. Varie sono e figure ricercate: cuoco/aiuto cuoco, barista, cassiera e repartista, salumiere/a e addetto al reparto salumeria, macellaio e addetto al reparto macelleria oppure ortofrutta. Il candidato deve avere un minimo di esperienza in una delle figure ricercate: in sede di valutazione costituirà titolo preferenziale l’aver maturato un’esperienza lavorativa precedente. Il profilo ricercato deve avere facoltà di apprendimento, flessibilità, capacità di lavorare in team, dinamicità e attitudine al problem solving. Deve inoltre essere automunito. La sede di lavoro di trova del Vallo di Diano. Inviare curriculum compreso di foto alla mail 19lavoraconnoi19@gmail.com

– Azienda leader del Vallo di Diano, specializzata nella commercializzazione all’ingrosso di materiali, ricerca figura professionale specializzata da inserire nel proprio organico. La figura dovrà corrispondere a questi requisiti: utilizzo dei carrelli elevatori orizzontali e verticali (retrattili), capacità comunicative e di problem solving, intraprendenza e voglia di crescere, capacità di lavorare in team, disponibilità a lavorare con turnazione, età compresa tra i 25 ed i 35 anni, determinazione nel raggiungimento di obiettivi. Gli interessati/e potranno inviare il proprio curriculum vitae completo di foto dando autorizzazione al trattamento dei dati personali D.Lgs 196/03 al seguente indirizzo mail: logisticavallodiano@gmail.com. La candidatura è aperta ad ambo i sessi

