Infol@voro 2.0: occasioni nel Vallo di Diano. Assunzioni in Lidl ed Eataly in Italia e all’estero

Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Eataly, importante catena di punti vendita specializzati nella distribuzione di generi alimentari italiani, ha necessità di assumere circa 250 dipendenti. L’azienda è alla ricerca di circa 70 persone da impiegare nei ristoranti presenti sul territorio italiano, mentre ben 190 posti sono per coloro che vorrebbero fare un’esperienza all’estero. In questo momento Eataly ha necessità di assumere 181 persone tra Stati Uniti e Canada, altre 6 persone in Germania. Le posizioni aperte sono: barista, cuoco, addetto alla ristorazione, wine specialist, macellaio, panettiere, addetto alla pescheria, addetto a formaggi e salumi, cameriere. Per candidarsi cliccare QUI

– Lidl annuncia un piano d’espansione che prevede almeno 2.000 assunzioni in Italia nei prossimi mesi. La compagnia ha fatto sapere di essere alla ricerca di 20 Area Manager, figure che si occuperanno di gestire diversi punti vendita sul territorio italiano e ha evidenziato la preferenza per candidati donne e under 35, pronti a prendere in carico ruoli di responsabilità. Oltre a un curriculum di studi in ambito economico, il candidato deve aver già avuto esperienze nella gestione di risorse in ambiti aziendali. Per candidarsi cliccare QUI

BANDI E CONCORSI

– Il Comune di Rimini ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo pieno di 11 Educatori Asilo Nido Cat. C posizione economica C1. Previsto stipendio iniziale pari a 20.344,08 euro annui. La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata esclusivamente online entro il 10 dicembre. Le procedure selettive si espleteranno attraverso il superamento di tre prove d’esame, due scritte ed una orale. La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata esclusivamente online

– Nuovo concorso pubblico ACI (Automobile club d’Italia) per 305 assunzioni con contratto a tempo indeterminato, 242 in posizione amministrativa per laureati e 63 per diplomati. Per quanto riguarda i profili C e C1, per chi è in possesso del diploma di laurea, i posti a concorso sono 242, divisi come segue: 200 in area amministrativa; 10 in analisi e organizzazione delle procedure amministrative; 8 in area contrattualistica pubblica; 8 in controllo gestione e reporting; 5 in contabilità pubblica; 4 in area web comunication e social media; 3 in politiche del turismo. I posti riservati all’area B e B1, invece, sono 63 e basta il diploma di scuola superiore. Chi vuole partecipare deve inoltrare la propria candidatura esclusivamente in via telematica seguendo le istruzioni indicate sul sito ufficiale. Il termine ultimo per presentare la candidatura è fino al 5 dicembre per il profilo di area C e C1 (riservato a laureati); dall’11 dicembre al 10 gennaio 2020 per il profilo B (per diplomati)

– Il Comune di Scansano, in provincia di Grosseto, ha indetto due concorsi per assunzioni di operai a tempo indeterminato e pieno. Previsto trattamento economico annuo lordo pari ad un importo di 30.049 euro oltre alla tredicesima mensilità e alle altre indennità e benefici di legge e contrattuali, se ed in quanto dovuti. I due concorsi pubblici sono finalizzati alla selezione delle seguenti figure: 1 Operaio Specializzato Elettricista Cat. B, posizione economica B3. Si segnala che il posto è riservato prioritariamente a volontari delle Forze Armate; 1 Operaio Specializzato da assegnare all’Area Tecnica Cat. B, posizione economica B3. Solo per l’Operaio Specializzato, nel caso in cui i candidati fossero in numero superiore a 50, la Commissione giudicatrice si riserva la facoltà di effettuare una prova preselettiva a quiz. Le procedure selettive si espleteranno attraverso la valutazione dei titoli ed il superamento di tre prove d’esame una scritta, una pratica ed una orale. Per partecipare i candidati dovranno presentare le domande al Comune di Scansano Ufficio Personale Via XX Settembre, 34 58054 Scansano (GR), entro il 28 novembre tramite una delle seguenti modalità: direttamente mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 17,00 del giorno di scadenza del bando; a mezzo servizio postale, mediante Raccomandata con avviso di ricevimento; a mezzo PEC all’indirizzo comune.scansano@postacert.toscana.it

VALLO DI DIANO

– Azienda del Vallo di Diano ricerca per nuova apertura diverse figure da inserire nel proprio organico nel settore alimentare. Il candidato selezionato verrà inserito in una realtà strutturata e in forte espansione. Varie sono e figure ricercate: cuoco/aiuto cuoco, barista, cassiera e repartista, salumiere/a e addetto al reparto salumeria, macellaio e addetto al reparto macelleria oppure ortofrutta. Il candidato deve avere un minimo di esperienza in una delle figure ricercate: in sede di valutazione costituirà titolo preferenziale l’aver maturato un’esperienza lavorativa precedente. Il profilo ricercato deve avere facoltà di apprendimento, flessibilità, capacità di lavorare in team, dinamicità e attitudine al problem solving. Deve inoltre essere automunito. La sede di lavoro di trova del Vallo di Diano. Inviare curriculum compreso di foto alla mail 19lavoraconnoi19@gmail.com

– L’azienda Sidel s.r.l. di Buonabitacolo, leader nel settore delle porte e dei serramenti, ricerca figure da inserire nel settore produzioni. Nello specifico i candidati, residenti nel Vallo di Diano, dovranno necessariamente possedere un diploma tecnico. Gli interessati possono inviare il curriculum all’indirizzo segreteria@sidelsrl.it

– Azienda del Vallo di Diano offre lavoro per attività di ufficio Web Marketing e gestione social network. La figura dovrà gestire i contenuti del sito internet, svolgere attività di marketing e di ricerca di nuovi clienti, realizzare prodotti audiovisivi, caricare i prodotti per il profilo e-commerce, organizzare e promuovere eventi aziendali su tutto il territorio nazionale. E’ gradita la conoscenza della lingua inglese, oltre alla buona conoscenza dei sistemi informatici, alla predisposizione al lavoro ed al dialogo telefonico. Richiesta, inoltre, capacità relazionale. Gli interessati potranno inviare il curriculum all’indirizzo cercolavoro828@gmail.com

