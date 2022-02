Infol@voro 2.0: occasioni nel Vallo di Diano. Assunzioni in Italia con Tod’s e Tecnocasa

Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Gruppo TECNOCASA affiliato nelle zone Centro Storico, Flaminio, Fleming, Prati, San Pietro, Aurelia, Boccea, Gregorio VII, Monteverde Vecchio, Parioli, Trieste, Talenti, Montesacro, Fidene e Tiburtina a Roma seleziona giovani ambosessi da inserire come COLLABORATORI nel ramo immobiliare. REQUISITI: diploma superiore, predisposizione a lavorare in team, ambizione e voglia di crescere, disponibilità al full- time. SI OFFRE: formazione istituzionale erogata direttamente dalla società franchising e in agenzia, accesso a strumenti dedicati, fisso mensile di 1050 euro oltre a provvigioni. affiancamento operativo, esclusività di zona, percorso personalizzato di crescita professionale. Mentalità imprenditoriale, predisposizione all’applicazione del metodo operativo Tecnocasa, spirito collaborativo ed orientamento al cliente sono le caratteristiche dei giovani ricercati. E’ importante saper utilizzare il pc, internet e posta elettronica. Gli interessati possono inviare il curriculum all’indirizzo info@selezionetecnocasa.it. Per informazioni: 06/4182037. Sempre più giovani, soprattutto dal Vallo di Diano, richiedono di lavorare con il Gruppo TECNOCASA a Roma che per i primi tre mesi sosterrà i nuovi collaboratori pagandogli il fitto dell’alloggio

– Il Gruppo Carrozza Assicurazioni, per incremento della rete commerciale, è alla ricerca di sub-agenti nel territorio di Salerno e provincia. Gli interessati all’offerta di lavoro possono candidarsi inviando il proprio curriculum a info@carrozzagroup.com

– Tod’s, Gruppo che produce e vende calzature e accessori per il settore luxury, cerca personale per assunzioni e stage. Le offerte sono rivolte a candidati a vari livelli di carriera, anche a giovani interessati a svolgere tirocini presso l’azienda. Il Gruppo ha annunciato una maxi campagna di recruiting per assumere 100 nuove risorse negli stabilimenti produttivi situati nelle Marche. Al momento si cercano: Addetti al montaggio di calzature – Marche; Ispettore Controllo Qualità Abbigliamento – Sant’Elpidio a Mare (Fermo); Corporate Jr Merchandising – Sant’Elpidio a Mare (Fermo); Clienteling & Customer Engagement Specialist – Milano; Operaio calzaturiero – Sant’Elpidio a Mare (Fermo); CRM Associate Internship – Milano; Auditor Interno Senior – Sant’Elpidio a Mare (Fermo); E-commerce CRM Specialist – Milano; Junior Brand Controller – Milano; Store Manager – Serravalle Scrivia. Gli interessati possono candidarsi online selezionando la voce “Candidati ora” presente negli annunci. Per farlo occorre essere registrati sulla piattaforma. La registrazione è totalmente gratuita e consente di rispondere a tutte le posizioni aperte di interesse, una volta effettuato il login. Il Gruppo mette a disposizione dei candidati anche una pagina web per inserire il curriculum nel database aziendale

BANDI E CONCORSI

– Concorso per amministrativi indetto dal Comune di Fabrica di Roma, situato in provincia di Viterbo. La selezione pubblica si rivolge a maggiorenni e si prevede l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di tre istruttori amministrativi – categoria C1. Sarà possibile candidarsi fino al 10 marzo. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di sottoporre i candidati a una prova preselettiva, qualora le domande presentate dai candidati superino il numero di 60. Le procedure selettive si espleteranno attraverso il superamento di due prove d’esame, una scritta ed una orale. Le domande di ammissione dovranno essere presentate all’Ufficio del Personale del Comune di Fabrica di Roma – Via A. Cencelli, 20 – 01034 – Fabrica di Roma (VT), entro il 10 marzo tramite una delle seguenti modalità: in busta chiusa all’indirizzo sopra indicato; tramite piattaforma digitale che sarà messa a disposizione dall’Amministrazione, con registrazione e autenticazione attraverso SPID; tramite PEC, da una casella di posta elettronica certificata personale all’indirizzo PEC comunedifabricadiroma@legalmail.it

VALLO DI DIANO

– Famiglia di Sala Consilina cerca un’educatrice esperta e qualificata per impiego part time. L’educatrice deve essere disponibile in più momenti della giornata per dedicarsi ai bambini e accudirli sia nelle faccende quotidiane, come la pappa, il bagnetto e i cambi di abbigliamento, che in attività ludiche, ricreative e di apprendimento. All’occorrenza, è richiesta disponibilità anche per l’intera giornata, i weekend ed eventuali vacanze. Sono prerequisiti essenziali: la conoscenza perfetta della lingua italiana; l’essere automuniti. Sono invece considerati plus: il possesso di diploma di scuola superiore; il possesso di laurea in materie pedagogiche o umanistiche; la conoscenza, anche parziale, della lingua inglese; la conoscenza, anche parziale, di altre lingue straniere. La propria candidatura, accompagnata da lettera motivazionale e comprovabili referenze, va inoltrata all’indirizzo email: carla.contini03@gmail.com

– La Padulfer srl, rinomata azienda con sede nella Zona Industriale di Polla, è alla ricerca di un esperto contabile da inserire in organico. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum all’indirizzo padulfersrl@gmail.com

– L’azienda Manzolillo Cono G. s.r.l. con sede tra Teggiano e Sassano ricerca un geometra ed un carpentiere con esperienza. E’ possibile inviare la propria candidatura alla mail contabile.mansider@libero.it

– La Padulfer, rinomata azienda con sede nella Zona Industriale di Polla, cerca 3 figure da inserire in organico. Le mansioni da svolgere saranno quelle legate alla sagomatura del ferro e alla saldatura. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum all’indirizzo padulfersrl@hotmail.com

– La Concessionaria AutoHaus cerca con estrema urgenza un Responsabile Contabile diplomato, preferibilmente laureato, da inserire in organico nella sede principale in via Ponte Filo ad Atena Lucana. Requisiti essenziali: immediata disponibilità, essere residenti in zone vicine ad Atena Lucana, aver svolto per almeno 2 anni mansioni di contabilità, conoscenza base di un programma di contabilità, spirito di iniziativa, ottime capacità di lavorare in team. Requisiti preferibili ma non essenziali: esperienze pregresse in ambito Automotive, proattività, Problem Solving. Gli interessati possono inviare il curriculum aggiornato a vendite@autohaussrl.it o telefonare allo 0975/521421

– La Sidel srl, azienda leader del settore serramenti, ricerca figure maschili con formazione tecnica da inserire in ufficio e nel settore produzione. Gli interessati potranno inviare il curriculum alla mail segreteria@sidelsrl.it

– Concessionaria del Vallo di Diano ricerca risorsa da inserire nel proprio team vendite che risponda ai seguenti requisiti: Ottime doti relazionali/spiccate capacità comunicative, forte orientamento all’obiettivo, conoscenza avanzata del pacchetto Office, ottime abilità in ambito digitale, residenza nel Vallo di Diano o comuni limitrofi, è gradita la provenienza dai settori immobiliare/finanziario/assicurativo. Titolo di studio minimo: diploma di maturità. Si prega di inviare la propria candidatura, allegando curriculum vitae con foto e dando l’autorizzazione al trattamento dei dati D.lgs 196/03, all’indirizzo selezionipersonale2021@gmail.com

– Nuova attività nel settore Food ricerca riders da inserire in organico, zona Vallo di Diano. Requisiti: max 35 anni – patente B – conoscenza base lingua inglese – diploma di maturità Per candidarsi è possibile inviare il proprio curriculum alla mail: cercoriders@gmail.com. Info al 334/6224960

– La E.G.A Ferro srl, azienda leader nella lavorazione del ferro con sede in via Codaglioni nella Zona Industriale a Teggiano, ricerca operai da inserire nell’organico aziendale. Per candidarsi e inviare il proprio curriculum è possibile scrivere alla mail egaferro@libero.it

– L’azienda Petracca Design di Padula, leader nella produzione di serramenti e di arredamento su misura, è alla ricerca di un giovane laureato in Economia e Commercio. Requisiti essenziali per potersi candidare: Laurea in Economia e Commercio ed età massima di 35 anni. Si ricercano giovani con o senza esperienza precedente. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum all’indirizzo jobspetraccadesign@libero.it

– La DFL, azienda leader del Gruppo Lamura operante nel settore della grande distribuzione commerciale, ricerca la figura di Buyer. Riportando al responsabile del team acquisti, la risorsa avrà responsabilità in particolare sulle attività di: Principali competenze: gestione in autonomia del processo di acquisto per il pacchetto fornitori e per le categorie di acquisto assegnate, scouting e qualifica di nuovi fornitori, analizzare le performance dei fornitori al fine di individuare quelli maggiormente strategici, redigere report periodici dedicati al rispetto degli obiettivi del business, preparare le richieste e analisi delle offerte, condurre trattative commerciali, svolgere visite periodiche presso fornitori nazionali ed esteri. Requisiti minimi richiesti: pregressa esperienza di almeno 5 anni nella medesima funzione in contesti strutturati e con logiche di distribuzione, esperienze di gestione supply chain, spiccate doti negoziali ed organizzative, approccio metodologico ed analitico, capacità di ottenere risultati, buona conoscenza della lingua inglese, conoscenza avanzata del pacchetto Microsoft Office (in particolare Excel), utilizzo di software gestionali. Completano il profilo: pianificazione e forte orientamento al risultato, precisione ed attenzione ai dettagli oltre che un’abitudine nel lavorare per obiettivi e scadenze. Rappresenterà un plus la provenienza dal settore brico-ferramenta. Contratto, inquadramento e pacchetto retributivo saranno commisurati all’esperienza. Luogo di lavoro: Sala Consilina (SA) – 84036 Se interessati alla proposta lavorativa e rispondenti ai requisiti richiesti dall’azienda, si prega di inviare il curriculum all’indirizzo mail candidature@gruppolamura.it specificando nell’oggetto “Buyer”. Gli interessati sono invitati a fornire autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 e art. 7 del GDPR 679/2016

– La Addesso Living, per la sede di Polla, è alla ricerca di collaboratori per l’ampliamento della rete di vendita (settore edilizia) che saranno adibiti alle seguenti mansioni: redazione di preventivi, gestione dei rapporti con la clientela, ricerca nuovi materiali/soluzioni nel settore edile. Requisiti minimi richiesti: conoscenza di Excel oltre che di applicativi informatici dedicati, familiarità con le problematiche e attitudini commerciali, elevata capacità di autogestione, capacità di lavorare in team, spiccate capacità comunicative, diploma di maturità tecnica. La selezione sarà curata direttamente dall’azienda in tutte le fasi. E’ gradita la provenienza da settori similari e/o esperienza in ambito commerciale. Si richiede disponibilità immediata. Il presente annuncio è rivolto ad ambo i sessi e non presenta limiti di età. Si prega di inviare la candidatura all’indirizzo email job@addessoliving.it allegando curriculum con foto e concedendo l’autorizzazione al trattamento dei dati D.lgs 193/03

– La Comunità Montana Vallo di Diano invita alla manifestazione di interesse per il conferimento di un incarico tecnico amministrativo presso la sua sede. I destinatari dell’avviso pubblico sono i dipendenti pubblici che svolgano funzioni tecniche o amministrative presso gli enti di appartenenza in materia di appalti. La tipologia di incarico riguarda lo svolgimento di attività tecniche ed amministrative da espletarsi, fuori dall’orario di servizio, presso l’Ufficio della Centrale Unica di Committenza a Padula. La manifestazione di interesse può essere inoltrata all’ufficio protocollo della Comunità Montana attraverso consegna a mano oppure attraverso invio a mezzo pec all’indirizzo posta@pec.montvaldiano.it, entro il termine di 10 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale dell’Ente. La domanda dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da una copia del documento di riconoscimento, dall’autocertificazione resa ai sensi ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, che attesta il titolo di studio posseduto, l’Amministrazione di appartenenza, l’inquadramento giuridico e le mansioni espletate. Inoltre la domanda dovrà contenere il nullaosta rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza