Infol@voro 2.0: occasioni nel Vallo di Diano. Assunzioni in Ferrero e Fiat

Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– FIAT, nota azienda automobilistica del Gruppo FCA, cerca varie figure per assunzioni e stage in Italia. Periodicamente il Gruppo seleziona personale per assunzioni presso le varie società che ne fanno parte. Le offerte di lavoro sono rivolte, generalmente, a candidati a vari livelli di carriera. Anche a giovani senza esperienza, per i quali sono disponibili opportunità di stage. In questo periodo sono ricercati: Motor Valley Fest 2020, Platform Controller, Active Chassis Component Specialist, Training Engineering Specialist, Fleet Compliance & Data Analysis Specialist, Electric Vehicle Specialist, Professionisti appartenenti alle Categorie Protette (l.68/99), Vehicle and Powertrain Automotive Engineer. Per gli studenti che stanno per concludere il corso di laurea FIAT attiva tirocini e project work curriculari. Invece, ai neolaureati offre l’opportunità di svolgere esperienze di stage e placement. Gli interessati possono visitare la pagina dedicata alle carriere del Gruppo FCA dalla quale è possibile prendere visione delle posizioni aperte e candidarsi online inviando il curriculum tramite l’apposito form

– La multinazionale Ferrero SpA offre opportunità di lavoro di vario genere e per vari profili professionali anche con possibilità di carriera sia in Italia che all’estero. Al momento è alla ricerca di operai da impiegare negli stabilimenti ma nelle prossime settimane ci sarà spazio anche per altri figure professionali. Sono previste oltre 150 assunzioni di personale per la sede di Alba, in provincia di Cuneo per i profili professionali seguenti: Performance Factors Development Support, Supply Chain Analyst, Investment Planning Specialist, Brand Manager Seasonal Kinder, Organization & Improvement Project Manager, Shift Operative Leader, Trade & Shopper Marketing Specialist, Manutentore Meccanico, Operai. Altre opportunità di lavoro in Ferrero riguardano altri sedi dislocate in Italia. Si cercano operai negli stabilimenti di Sant’Angelo dei Lombardi (Avellino), Pozzuolo Martesana (Milano), Balvano (Potenza); Manutentori meccanici e Maintenance Magazzino Automatico sono ricercati nello stabilimento di Pozzuolo Martesana (Milano); Senior Industrial Controller a Sant’Angelo dei Lombardi (Avellino); HCo Procurement Italy a Caprarola (Viterbo); Shift Operative Leader a Balvano. Sul portale della Ferrero accedendo al menù “Carriere e selezioni” si possono trovare le offerte di lavoro con relativa mansione, data di annuncio e località della sede dove il lavoro è richiesto. Sulla home del sito c’è la possibilità di proporre la propria candidatura inserendo il curriculum nella banca dati. La procedura di selezione della Ferrero SpA è divisa in quattro fasi. L’azienda provvede ad uno screening delle candidature per poi continuare con alcuni test attitudinali. I candidati che superano i primi due passi vengono ammessi al colloquio da svolgere con chi si occupa della selezione del personale. L’ultima fase consiste nell’assunzione

– Carrozza Group Assicurazioni, operante sul mercato delle Assicurazioni da oltre trent’anni in tutta la provincia di Salerno, con Agente Generale Gerardo Carrozza e con sedi a Capaccio Paestum, Salerno, Altavilla Silentina e Battipaglia, cerca Intermediari e Collaboratori da inserire nella propria rete commerciale. Chi è interessato a far parte del noto gruppo assicurativo può inviare il proprio curriculum a info@carrozzagroup.com oppure telefonare al numero 0828/724330

– Gruppo TECNOCASA affiliato nelle zone Centro Storico, Flaminio, Fleming, Prati, San Pietro, Aurelia, Boccea, Gregorio VII, Monteverde Vecchio, Parioli, Trieste, Talenti, Montesacro, Fidene e Tiburtina a Roma seleziona giovani ambosessi da inserire come COLLABORATORI nel ramo immobiliare. REQUISITI: diploma superiore, predisposizione a lavorare in team, ambizione e voglia di crescere, disponibilità al full- time. SI OFFRE: formazione istituzionale erogata direttamente dalla società franchising e in agenzia, accesso a strumenti dedicati, fisso mensile oltre a provvigioni. affiancamento operativo, esclusività di zona, percorso personalizzato di crescita professionale. Mentalità imprenditoriale, predisposizione all’applicazione del metodo operativo Tecnocasa, spirito collaborativo ed orientamento al cliente sono le caratteristiche dei giovani ricercati. E’ importante saper utilizzare il pc, internet e posta elettronica. Gli interessati possono inviare il curriculum all’indirizzo info@selezionetecnocasa.it. Per informazioni: 06/4182037

BANDI E CONCORSI

– Interessante opportunità per fare un’esperienza di stage nelle Istituzioni Europee grazie ai tirocini retribuiti della Corte di Giustizia europea che propone ogni anno stage retribuiti della durata massima di cinque mesi. E’ possibile candidarsi ai prossimi tirocini fino al 15 settembre. Sono rivolti a laureati in Giurisprudenza o Scienze politiche (ad indirizzo prevalentemente giuridico). Gli stage legati alla Direzione dell’interpretazione sono rivolti a giovani diplomati in interpretazione di conferenza, i quali potranno perfezionare le loro capacità di interpretazione, in particolare giuridica, che comporta la preparazione dei fascicoli, un lavoro di ricerca terminologica ed esercitazioni pratiche in cabina muta. Si richiede la conoscenza del francese letto. Sono previsti due periodi di tirocinio: dal 1° marzo al 31 luglio (candidature dal 1° luglio al 15 settembre); dal 1° ottobre al 28 febbraio (candidature dal 1° febbraio al 15 aprile). Questo significa che per i tirocini retribuiti che inizieranno a marzo 2021 è necessario inviare la candidatura entro il 15 settembre 2020. La retribuzione ha un importo che ammonta a 1.177 euro netti al mese. Inoltre viene versato un contributo alle spese di viaggio di 150 euro ai tirocinanti retribuiti il cui luogo di residenza è situato a una distanza geografica di 200 km o più dalla sede della Corte. Gli interessati possono candidarsi, entro i termini di scadenza previsti per ciascun periodo di stage, attraverso l’apposita procedura online effettuando la registrazione gratuita e inviando il curriculum per l’offerta di interesse

VALLO DI DIANO

– Selezioniamo per azienda con sede nel Vallo di Diano un/una addetto/a alla contabilità clienti. Il candidato ideale dovrà corrispondere ai seguenti requisiti ed essere in grado di svolgere le seguenti mansioni:

esperienza nell’ambito amministrativo/contabile

contabilizzazione incassi, emissione note credito, controllo estratti conto, ecc.

monitoraggio e recupero crediti

conoscenza Pacchetto Office

ottima capacità di comunicazione orale e scritta

capacità di gestire le proprie emozioni in situazioni di stress

predisposizione al lavoro di gruppo

capacità di pianificazione e assumersi le responsabilità

Completano il profilo un forte orientamento al problem solving, nonché una accurata attenzione nella gestione di un pacchetto clienti, una personalità dinamica e proattiva con ottime capacità di analizzare le procedure ed avere spirito critico. Gli interessati/e potranno inviare il proprio curriculum vitae completo di foto dando autorizzazione al trattamento dei dati personali D.Lgs 196/03 al seguente indirizzo mail selezionepersonalevallo@gmail.com, la candidatura è aperta ad ambo i sessi

– Laboratorio di Analisi del Vallo di Diano ricerca infermieri da inserire nel proprio organico. E’ possibile inviare il curriculum alla mail offertalavorocentroanalisi@gmail.com

– Per il tuo futuro professionale scegli la solidità di un grande gruppo industriale. Pracal srl, azienda con sede a Polla, ricerca personale per tutti i suoi reparti: produzione, amministrazione e commerciale. Non perdere l’opportunità di far parte di una squadra vincente. Invia ora la tua candidatura a pracal@pracal.com

– Azienda leader del Vallo di Diano, specializzata nella commercializzazione all’ingrosso di materiali, ricerca figura professionale specializzata da inserire nel proprio organico. La figura dovrà corrispondere ai sotto citati requisiti: utilizzo dei carrelli elevatori del tipo: commissionatori (orizzontali e verticali) e retrattili; capacità comunicative e di problem solving; intraprendenza e voglia di crescere; capacità di lavorare in team; disponibilità a lavorare con turnazione; età compresa tra i 25 ed i 35/40 anni; determinazione nel raggiungimento di obiettivi. Gli interessati/e potranno inviare il proprio curriculum vitae completo di foto dando autorizzazione al trattamento dei dati personali D.Lgs 196/03 al seguente indirizzo mail: logisticavallodiano@gmail.com. La candidatura è aperta ad ambo i sessi

– Il Family, rinomata attività di ristorazione, cinema e bar con sede in località Sant’Antuono a Polla, ricerca un barista o un cameriere da inserire nel team di lavoro. Le persone interessate all’offerta di lavoro del Family possono contattare il numero 327/2129185

– L’Officina Euromaster Marchesano Pneumatici di Atena Lucana è alla ricerca di un gommista e di un meccanico da inserire in organico. Le figure ricercate devono vantare una precedente esperienza nel settore. Per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 333/6688646

– redazione –