Infol@voro 2.0: occasioni nel Vallo di Diano. Assunzioni in Ferrari e per cuochi e camerieri in Austria

Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Siete appassionati di automobilismo e sognate di lavorare in Ferrari? Durante l’anno, la storica casa automobilistica di Maranello seleziona personale per assunzioni e stage. Gli interessati alle assunzioni Ferrari possono valutare le posizioni aperte in questo periodo. Ecco un breve excursus delle figure ricercate al momento: GT Engineering Academy 2019, GT Manufacturing Academy 2019, GT Marketing and Sales Academy 2019, Retail Planning Specialist, Junior Treasury, Manufacturing Engineer, Facilities Design Expert, GT Competitions Internship, Ferrari F1 Team / Senior CATIA Support Engineer, Ferrari F1 Team / Senior Composite Designer, Ferrari F1 Team / CFD Methodology Engineer, Ferrari F1 Team / Aerodynamicist, Ferrari F1 Team / Simulation Software Engineer, Ferrari F1 Team / Vehicle Dynamics Engineer, Engine Development Engineer, Program Manager, Component Design Engineer, Senior Project Functional Safety Engineer, Purchasing and Logistic Internships, Engineering Internships, Buyer. Periodicamente vengono aperte le candidature per svolgere tirocini presso il team di Formula 1, la squadra R&D o altri team di Maranello. Si tratta di stage della durata di 6 mesi, rivolti a giovani laureati da non più di 12 mesi o laureandi che potranno cogliere l’occasione del percorso di formazione e lavoro in Ferrari per preparare la propria tesi di laurea. Le lauree richieste sono, solitamente, Ingegneria Meccanica, Ingegneria del Veicolo, Ingegneria Industriale, Ingegneria Gestionale e Ingegneria dei Materiali. Gli interessati alle future assunzioni presso l’azienda automobilistica e alle offerte di lavoro attive possono candidarsi cliccando QUI

– Si selezionano, per la prossima stagione invernale, 250 risorse tra Cuochi, Pizzaioli e Camerieri per diversi alberghi e ristoranti con sede nello stato federale di Vorarlberg, in Austria. Si offrono vitto e alloggio gratuiti, stipendio di circa 2.000 euro, a seconda della mansione da ricoprire, e contratto a tempo determinato. Eures Calabria, rete internazionale per la ricerca del lavoro in Europa, attraverso il servizio pubblico di impiego AMS Austria, comunica la selezione del seguente numero di risorse del settore turistico/alberghiero, da impiegare per la prossima stagione invernale 2019/2020: 100 Cuochi e Pizzaioli; 100 Camerieri/e; 50 Camerieri ai piani. Le risorse lavoreranno presso alberghi e ristoranti dello stato federale di Vorarlberg, luogo di confine suddiviso tra i distretti amministrativi di Dornbirn, Bregenz, Feldkirch e Bludenz. I candidati selezionati lavoreranno da dicembre ad aprile 2020 con contratto a tempo determinato, per 6 giorni a settimana, e presteranno servizio per 48/54 ore settimanali. Le risorse godranno di vitto e alloggio gratuiti, mentre sarà loro disposto lo stipendio a seconda della mansione ricoperta: Cuochi e Pizzaioli lordo di 2.500 euro al mese (netto corrispondente di 1.800 euro); Camerieri/e lordo di 2.300 euro al mese (netto corrispondente di 1.650 euro); Cameriere ai piani lordo di 1.800 euro al mese (netto corrispondente di 1.400 euro). Per maggiori informazioni cliccare QUI

BANDI E CONCORSI

– L’Università di Padova ha indetto 14 concorsi pubblici per 24 assunzioni a tempo indeterminato in area tecnica, area biblioteche e area socio-sanitaria. Le risorse selezionate verranno inserite nelle seguenti aree dell’Ateneo: Cat. D posizione economica D1, area tecnica – n. 1 risorsa come Tecnico di laboratorio di mineralogia; n. 1 risorsa col Profilo di tecnico di laboratorio per le attività di facility “plants genome editing”; n. 1 risorsa come Tecnico di laboratorio specializzato nella simulazione didattica in medicina; n. 1 risorsa col Profilo di tecnico per la gestione del servizio di ittioteca scientifica multiutente (“Zebrafish Facility”); n. 1 risorsa come Tecnico di Laboratorio nelle aree della robotica cognitiva e della visione computazionale; n. 1 risorsa come Tecnico di Laboratorio di Idrologia forestale; n. 1 risorsa come Tecnico a supporto del Laboratorio di analisi economica delle imprese e del mercato dei prodotti vitivinicoli. Cat. C posizione economica C1, area tecnica – n. 1 risorsa come Tecnico di laboratorio nell’ambito dei rivelatori; n. 1 risorsa col Profilo Tecnico informatico a supporto della ricerca nelle attività che utilizzano infrastrutture complesse (“Cloud Veneto” o sistemi multi GPU); n. 10 risorse col Profilo tecnico informatico. Cat. D posizione economica D1, area biblioteche – n. 1 Bibliotecario.

Cat. C posizione economica C1, area biblioteche – n. 2 Bibliotecari. Cat. D posizione economica D1, area socio-sanitaria – n. 1 Tecnico di Neurofisiopatologia; n. 1 Profilo tecnico esperto in esecuzione ed analisi di esami ecocardiografici sia convenzionali che avanzati. Per partecipare è necessario presentare la domanda di partecipazione entro le ore 17.00 del 24 ottobre esclusivamente attraverso il form online

VALLO DI DIANO

– L’azienda Tostini Srl con sede a Teggiano, è alla ricerca di: una figura femminile per lavoro di back office, con esperienza nel settore della gestione magazzino, clienti, fornitori e contabilità; una figura maschile con esperienza nel settore rappresentanza e commercio. Età massima richiesta 35/40 anni. Per informazioni: sales@tostini.com – 0975/395134

– Sa.gest Srl, azienda italiana leader nel settore delle manutenzioni impiantistiche, con oltre 20 anni di esperienza e forte spinta al miglioramento, cerca per commesse di primaria importanza su tutto il territorio Nazionale un Termoidraulico con provata esperienza da inserire nel proprio organico nell’ottica dell’accrescimento del business. Richiesta disponibilità immediata. Inviare curriculum vitae dettagliato all’indirizzo e-mail segreteria@sagest.org

– Azienda del Vallo di Diano offre lavoro per attività di ufficio Web Marketing e gestione social network. La figura dovrà gestire i contenuti del sito internet, svolgere attività di marketing e di ricerca di nuovi clienti, realizzare prodotti audiovisivi, caricare i prodotti per il profilo e-commerce, organizzare e promuovere eventi aziendali su tutto il territorio nazionale. E’ gradita la conoscenza della lingua inglese, oltre alla buona conoscenza dei sistemi informatici, alla predisposizione al lavoro ed al dialogo telefonico. Richiesta, inoltre, capacità relazionale. Gli interessati potranno inviare il curriculum all’indirizzo cercolavoro828@gmail.com

– Azienda del Vallo di Diano, settore commercio e servizi, è alla ricerca di una figura professionale da inserire nel proprio organico per gestione sito web, e-commerce, vendita online e sviluppo rete. Il candidato deve avere età compresa tra i 21 e i 30 anni, deve essere in possesso della patente di guida e conoscere la lingua inglese. Inviare il proprio curriculum all’indirizzo emailinformazione.risorse@gmail.com

