Infol@voro 2.0: occasioni nel Vallo di Diano. Assunzioni e stage in Ferrari e Viva Hotels

AMBITO NAZIONALE

– Ferrari SpA, l’azienda automobilistica italiana che produce autovetture sportive d’alta fascia e da gara e gestisce una delle più importanti squadre sportive attive nel campionato di Formula 1, assume personale per lavoro e stage. Le offerte di lavoro sono rivolte, generalmente, a candidati con esperienza variabile, a seconda del ruolo. Oltre che a neolaureati, studenti e giovani anche senza esperienza, per i quali sono disponibili, per lo più, stage. Per tutte le posizioni aperte si richiedono la conoscenza della lingua inglese e adeguate competenze informatiche. Inoltre periodicamente vengono aperte le candidature per svolgere tirocini presso il team di Formula 1, la squadra R&D o altri team di Maranello. Si tratta di stage della durata di 6 mesi, rivolti a giovani laureati da non più di 12 mesi, o laureandi, che potranno cogliere l’occasione del percorso di formazione e lavoro in Ferrari per preparare la propria tesi di laurea. Le lauree richieste sono Ingegneria Meccanica, Ingegneria del Veicolo, Ingegneria Industriale, Ingegneria Gestionale e Ingegneria dei Materiali. Gli interessati possono candidarsi visitando la pagina dedicata del gruppo. Da qui è necessario selezionare “opportunità di carriera” per visionare l’elenco di annunci attivi. Cliccando su quello di proprio interesse è possibile candidarsi registrando il curriculum nell’apposito form

– Disponibili nuovi posti di lavoro in Spagna nell’ambito dell’animazione turistica per la stagione estiva 2020. La catena alberghiera Viva Hotels ricerca animatori turistici per le sue strutture a Maiorca. Previsti stipendi a partire da 1.642 euro al mese. Le candidature devono essere presentate entro il 29 febbraio. I candidati che avranno superato la selezione avranno la possibilità di frequentare un corso gratuito di formazione per animatori che si terrà a Maiorca. Il corso non sarà remunerato, ma comprende pasti, bevande e alloggio gratuito. Le risorse saranno assunte con un contratto di subordinazione con assicurazione inclusa, che prevede una retribuzione mensile di 1.642,06 euro. Saranno a carico delle aziende le spese di vitto, alloggio e viaggio. Per le spese dei biglietti aerei con destinazione Maiorca è previsto un rimborso (fino a 400 euro) che sarà effettuato solo se il lavoratore sarà arrivato a termine del periodo contrattuale stabilito. Gli interessati devono inoltrare il curriculum corredato di foto a figura intera e lettera di presentazione, entrambi in inglese, all’indirizzo e-mail martinbreevaart@hotelsviva.com e in copia conoscenza a eures@afolmet.it

– Per ampliamento organico “L’Araba Fenice Hotel & Resort” di Altavilla Silentina è alla ricerca di un pasticciere. Il/La candidato/a ideale ha un’esperienza pregressa, è autonomo/a nella preparazione della linea dolci concordata per Hotel, Bar, Restaurant e Banqueting, collabora strettamente con il personale di sala. Inoltre ha capacità di gestione diretta delle materie prime, competenza, professionalità, flessibilità e abilità nel lavoro di squadra, passione, personalità e capacità di pensare fuori dagli schemi, spiccato orientamento alla qualità del servizio, disponibilità a lavorare su turni dal lunedì alla domenica. Si prega di inviare il curriculum all’indirizzo reception@arabafenicespa.com

BANDI E CONCORSI

– Dall’ospedale Niguarda di Milano arriva un concorso pubblico per 26 assunzioni di amministrativi – Cat. C. Sarà possibile candidarsi al concorso fino al 10 febbraio. I posti messi a concorso saranno assegnati come di seguito: n. 11 posti anno 2020; n. 8 posti anno 2021; n. 7 posti anno 2022. Nel caso il numero di iscritti fosse superiore a 400, l’azienda si riserva di effettuare una preselezione. Le procedure selettive si espleteranno attraverso la valutazione dei titoli ed il superamento di tre prove d’esame, una scritta, una pratica ed una orale, che verteranno sugli argomenti indicati nel bando. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente online entro il 10 febbraio. Solo dopo aver effettuato l’iscrizione online, i candidati sono tenuti a presentare la documentazione, dettagliatamente elencata nel bando, tramite una delle seguenti modalità: consegna diretta, a cura e responsabilità dell’interessato, presso l’Ufficio Protocollo sito al piano rialzato dell’Area Sud – Padiglione 6 dell’ ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 15,30); a mezzo del servizio postale, con plico indirizzato al Direttore Generale dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda – P.zza Ospedale Maggiore, 3 – 20162 – Milano (MI); invio della domanda e dei relativi allegati tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata tradizionale (PEC), esclusivamente all’indirizzo postacertificata@pec.ospedaleniguarda.it

– Il Comune di Pistoia ha indetto un concorso pubblico finalizzato a 24 assunzioni di Diplomati nel ruolo di Assistente Amministrativo – Cat. C, posizione economica C1. Sarà possibile candidarsi al bando fino al 10 febbraio. Le risorse saranno così assegnate: n. 19 per il Comune di Pistoia (con riserva di 5 unità Legge 68/1999 e di 4 unità d.lgs. 66/2010); n. 5 per il Comune di Montemurlo (con riserva di 1 unità d.lgs. 66/2010). L’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati a prova preselettiva qualora il numero delle domande di concorso presentate risulti superiore a 400. Le procedure selettive si espleteranno attraverso il superamento di tre prove d’esame, due scritte ed una orale. Per l’ammissione al concorso gli interessati dovranno presentare domanda indirizzandola al Servizio Personale e Politiche di Inclusione Sociale del Comune di Pistoia Piazza Duomo, 1 51100 Pistoia (PT), entro il 10 febbraio tramite una delle seguenti modalità: consegna diretta al Protocollo del Comune dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00; raccomandata con avviso di ricevimento; tramite PEC a comune.pistoia@postacert.toscana.it

VALLO DI DIANO

– Azienda operante nel settore meccanico per veicoli industriali e commerciali con sede in Sala Consilina ricerca due figure professionali con le seguenti qualifiche da inserire nel proprio organico: Magazziniere con ottime conoscenze nel settore: metodo di controllo delle rimanenze, utilizzo software gestione magazzino, procedure di gestione delle merci, ottima conoscenza di parti di ricambio di veicoli industriali e commerciali; Impiegata amministrativa con diploma ragioneria, conoscenza del pacchetto office, buone capacità di gestione dei contatti e mailing, buona conoscenza dell’inglese. Inviare curriculum vitae all’indirizzo mail infolavorosalaconsilina@gmail.com

– Azienda con sede nel comune di Polla, nella Zona industriale, in località Sant’Antuono cerca un addetto/a alla contabilità con pregressa esperienza lavorativa. Per candidarsi inviare il proprio curriculum all’indirizzo mail: ricercapersonale.al@libero.it

– Il Caseificio Lupo, nota azienda di Caggiano, ricerca un operaio addetto alla produzione. Per candidarsi chiamare al numero 0975/393189, dalle ore 8.30 alle 12.00

– La VALPLASTIK snc sita a Teggiano, operante nel settore delle bioplastiche e degli imballaggi flessibili (buste, sacchetti e carta da banco),cerca agenti di commercio, mono e/o plurimandatari per le zone di Salerno, Vallo di Diano e Basilicata, per i seguenti settori merceologici: Horeca, Gdo, D.O.,ferramenta, macellerie, farmaceutico, industria. Si richiede anche la figura di un elettro-meccanico con esperienza su schede elettroniche. Per informazioni è possibile contattare il numero 0975/70440. Eventuali curricula andranno inviati al seguente indirizzo mail: valplastik@valplastik.com

