AMBITO NAZIONALE

– Mondo Convenienza, azienda tra i leader in Italia nella Grande Distribuzione Organizzata del Mobile, ricerca personale per la rete dei punti vendita ma anche per gli uffici centrali e i depositi logistici. Le ricerche in corso in Mondo Convenienza si dividono in offerte di lavoro nel settore vendite-negozi. Si cercano: Arredatore/Visual, Impiegato Amministrazione di magazzino, Operatore logistico, Responsabile Impianto Logistico. Per inviare la propria candidatura cliccare QUI

– Nuove assunzioni nei supermercati MD. Le figure ricercate sono, al momento, gli Addetti alle Vendite per i vari reparti, ma ci sono posizioni aperte anche per Vice Store Manager, figure che ricoprono un ruolo direttivo e di gestione. La selezione avviene attraverso colloqui individuali ed approfonditi. I tratti richiesti ai candidati sono dinamicità, flessibilità e voglia di migliorare. I fattori vincenti per un percorso di carriera interno sono volontà, costanza ed impegno, oltre a spirito d’iniziativa e capacità di adattarsi. L’inserimento di giovani prevede un programma di formazione e apprendistato con la supervisione di un collaboratore esperto. Per candidarsi ad una delle offerte attive nei supermercati MD cliccare QUI

– Kasanova, azienda italiana leader da oltre 50 anni nel settore del casalingo, ricerca personale da inserire nei punti vendita su tutto il territorio italiano e negli uffici della sede di Arcore (MI). Si cercano: Visual merchandiser, Store manager, Magazziniere, Addetto/a vendite. Per candidarsi alle offerte di lavoro Kasanova cliccare QUI

BANDI E CONCORSI

– Aperto un nuovo bando di concorso Carabinieri per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri. Il bando è rivolto a coloro che si trovano in ferma prefissata di 1 anno (VFP1) o quadriennale (VFP4). I 3700 posti sono così suddivisi: A 2529 posti riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4), in servizio; B 1139 posti riservati a coloro che non abbiano superato 26 anni di età (limite d’età elevato a 28 anni per coloro che abbiano già prestato servizio militare); C 32 posti riservati ai concorrenti in possesso dell’attestato di bilinguismo. Lo svolgimento del concorso prevede: prova scritta di selezione, prove di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici ed attitudinali, accertamenti della conoscenza della lingua straniera (prova facoltativa), valutazione dei titoli posseduti. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente on-line seguendo la procedura disponibile nell’area concorsi del sito ufficiale dell’Arma dei Carabinieri. La scadenza è fissata per il 21 aprile

– Il Comune di Viterbo ha pubblicato 8 bandi di concorso per la selezione di 39 risorse da impiegare in vari profili professionali. Le selezioni sono rivolte a diplomati e laureati. Le domande di partecipazione vanno presentate entro il 18 aprile. Le 39 unità di personale saranno impiegate nei seguenti ruoli professionali: 3 unità nel ruolo di Istruttore Direttivo Contabile (categoria D), 1 unità nel ruolo di Istruttore Direttivo Assistente Sociale (categoria D), 4 unità nel ruolo di Istruttore Direttivo Amministrativo (categoria D), 3 unità nel ruolo di Istruttore Contabile (categoria C), 9 unità nel ruolo di Istruttore Amministrativo (categoria C), 7 unità nel ruolo di Istruttore Tecnico Geometra (categoria C), 10 unità nel ruolo di Agente di Polizia Locale (categoria C), 2 unità nel ruolo di Istruttore Direttivo di Polizia Locale (categoria D). I candidati saranno sottoposti a prove scritte, prove pratiche e prove orali a seconda della mansione per cui effettuano la selezione. Qualora il numero delle domande sia superiore a quello previsto dall’Amministrazione, si riterrà necessario effettuare una prova preselettiva, volta a ridurre il numero dei partecipanti. Per partecipare è necessario redigere la domanda di ammissione alle selezioni esclusivamente per via telematica, entro il 18 aprile, usufruendo dell’apposita piattaforma online e seguendo le indicazioni descritte sui bandi

VALLO DI DIANO

-La Società Sphera, leader nel settore di prodotti per la casa, cerca Agenti di vendita. La risorsa selezionata verrà inserita in una realtà strutturata e in forte espansione e si occuperà di pubblicizzare i sistemi creati dalla società per migliorare la qualità della vita. La società offre un periodo di formazione, kit di lavoro, ampio portafoglio clienti mediante database, in modo da garantire ai funzionari commerciali continuità lavorativa e reddito medio netto mensile. L’offerta economica e la tipologia di inquadramenti fiscali saranno valutati con modalità personalizzata durante i colloqui di selezione, esistendo in azienda la possibilità di applicare varie formule, tra le quali elevata base fissa mensile (con target di riferimento), scatti di livello incentivanti e bonus premianti. La contrattualizzazione offerta può essere con o senza partita IVA e/o ENASARCO. I candidati interessati possono inviare il curriculum a info@spheracasa.it oppure telefonare al 340/5369812

– Nota azienda del settore alimentare con sede nel Vallo di Diano ricerca un impiegato per controllo qualità da inserire in organico full time. Il ruolo richiede di verificare gli standard di qualità dei prodotti e le procedure norme ISO, di curare i rapporti con l’ente certificatore e di effettuare verifiche ispettive interne. Sono richiesti laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari, Laurea Magistrale Chimico – Biologico – Ambientale, Master in indirizzo Chimico – Biologico – Ambientale, competenze in sicurezza, qualità e redazione del manuale procedure Qualità. Requisito preferenziale consiste nell’aver seguito un corso sul sistema qualità. Inviare il curriculum vitae all’indirizzo c.v.foodjob@gmail.com

– L’azienda “Tostini Caffè” ricerca ragazza con esperienza nel settore della contabilità e della segreteria. Per candidarsi occorre inviare il proprio curriculum all’indirizzo sales@tostini.com oppure chiedere informazioni al numero telefonico 0975/395134

