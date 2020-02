Infol@voro 2.0: occasioni nel Vallo di Diano. Assunzioni con Dolce&Gabbana e Bartolini

Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Dolce&Gabbana recluta personale per assunzioni in Italia e all’estero. Al momento sono diverse le posizioni aperte per lavorare per il noto fashion brand italiano. Si cercano Sales assistant/addetti alle vendite: i candidati ideali hanno almeno un anno di esperienza nel settore della vendita al dettaglio di lusso, possiedono un’ottima conoscenza della lingua italiana e dell’inglese e spiccate doti relazionali e comunicative, hanno forte predisposizione al lavoro in team e conoscono le tecniche di vendita. Durante l’anno il Gruppo recluta personale anche a livello internazionale per la copertura di posti di lavoro all’estero. Attualmente sono diverse le ricerche di personale attive rivolte ad Addetti alle Vendite, Visual Merchandiser, Responsabili di Negozio, Stock Keeper, Client Advisor e altri profili. I candidati selezionati potranno lavorare presso varie sedi in Stati Uniti, Brasile, Regno Unito, Svizzera, Francia, Messico, Cina e Giappone. Tra le sedi di lavoro ci sono città quali Aspen, Zurigo, Londra, San Francisco, Parigi. Gli interessati possono visitare la pagina dedicata. Dalla stessa è possibile prendere visione delle posizioni aperte e candidarsi online, inviando il curriculum vitae tramite l’apposito form

– Bartolini apre le selezioni per numerosi profili da inserire presso diverse sedi in Italia. Le sue principali attività interessano il settore delle spedizioni, della movimentazione e distribuzione delle merci, con trasporto su gomma. In questo periodo l’azienda è alla ricerca di vari profili da inserire prevalentemente presso la sede centrale di Bologna. Inoltre, sono disponibili anche opportunità di lavoro presso altre sedi dal Nord al Centro-Sud Italia. I candidati ideali sono diplomati o laureati, a vari livelli di esperienza, a seconda dei ruoli, dotati della conoscenza dei principali strumenti informatici. BRT seleziona durante l’anno giovani candidati da inserire in un programma di formazione e lavoro che offre le conoscenze e le competenze necessarie per ricoprire ruoli di responsabilità in un periodo di 6-12 mesi dall’assunzione. Al termine del percorso formativo e di training on the job i giovani vengono assunti in ruoli nell’ambito Commerciale, Amministrativo, Gestione delle Risorse Umane o Area Tecnica Operativa. La selezione è rivolta a laureati, principalmente con Laurea di secondo livello, in Economia Aziendale, Ingegneria Gestionale o Ingegneria Civile indirizzo Trasporti. Servono flessibilità, dinamicità, spirito di adattamento e grande determinazione. disponibilità a trascorrere il periodo di training fuori dalla propria città di residenza. Gli interessati alle future assunzioni BRT e alle offerte di lavoro attive possono candidarsi dalla pagina dedicata

– Nuove opportunità di lavoro in Sky. La nota emittente televisiva seleziona personale per assunzioni in Italia. Si ricercano anche giovani da inserire in stage. La società utilizza, tra i principali canali di reclutamento del personale, la piattaforma web Sky Lavora con noi, che viene costantemente aggiornata con le posizioni aperte presso il Gruppo. Il servizio gratuito online permette ai candidati di visionare gli annunci di lavoro e stage attivi, di inserire il curriculum nel data base aziendale e di rispondere online a quelli di interesse. CLICCA QUI per conoscere le posizioni attive

– Per ampliamento organico “L’Araba Fenice Hotel & Resort” di Altavilla Silentina è alla ricerca di un pasticciere. Il/La candidato/a ideale ha un’esperienza pregressa, è autonomo/a nella preparazione della linea dolci concordata per Hotel, Bar, Restaurant e Banqueting, collabora strettamente con il personale di sala. Inoltre ha capacità di gestione diretta delle materie prime, competenza, professionalità, flessibilità e abilità nel lavoro di squadra, passione, personalità e capacità di pensare fuori dagli schemi, spiccato orientamento alla qualità del servizio, disponibilità a lavorare su turni dal lunedì alla domenica. Si prega di inviare il curriculum all’indirizzo reception@arabafenicespa.com

BANDI E CONCORSI

– Il Ministero della Giustizia avvia una selezione per l’assunzione di 109 conducenti di automezzi da reclutare a partire dagli iscritti nelle liste dei centri per l’impiego Area II, fascia economica F1. Le selezioni avverranno per le seguenti regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, Liguria, Puglia, Sicilia e Toscana. Tra le selezioni 3 posti sono destinati al Distretto di Salerno e 3 a quello di Potenza. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando, la Direzione generale personale e della formazione del Ministero della Giustizia invierà alle competenti amministrazioni regionali la richiesta di selezione di un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire. Le competenti Amministrazioni regionali (ovvero degli Enti di area vasta, laddove previsto dalla normativa regionale), entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, salvo eccezionale e motivato impedimento, procedono adavviare a selezione i lavoratori nel numero richiesto. L’idoneità dei lavoratori sarà appurata mediante due prove d’esame, un colloquio e una prova pratica, vertenti sui seguenti argomenti: mansioni proprie del profilo professionale di conducente di automezzi; conoscenza delle norme sulla circolazione stradale; verifica del possesso di capacità di guida adeguata rispetto alla natura del servizio e alle caratteristiche degli autoveicoli in dotazione al Ministero. CLICCA QUI per l’avviso di selezione

VALLO DI DIANO

– Azienda operante nel settore meccanico per veicoli industriali e commerciali con sede in Sala Consilina ricerca due figure professionali con le seguenti qualifiche da inserire nel proprio organico. Magazziniere con ottime conoscenze nel settore: metodo di controllo delle rimanenze, utilizzo software gestione magazzino, procedure di gestione delle merci, ottima conoscenza di parti di ricambio di veicoli industriali e commerciali. Impiegata amministrativa con diploma ragioneria, conoscenza del pacchetto office, buone capacità di gestione dei contatti e mailing, buona conoscenza dell’inglese. Inviare curriculum vitae all’indirizzo mail infolavorosalaconsilina@gmail.com

– Azienda con sede nel comune di Polla, nella Zona industriale, in località Sant’Antuono cerca un addetto/a alla contabilità con pregressa esperienza lavorativa. Per candidarsi inviare il proprio curriculum all’indirizzo mail: ricercapersonale.al@libero.it

– La VALPLASTIK snc sita a Teggiano, operante nel settore delle bioplastiche e degli imballaggi flessibili (buste, sacchetti e carta da banco), cerca agenti di commercio, mono e/o plurimandatari per le zone di Salerno, Vallo di Diano e Basilicata, per i seguenti settori merceologici: Horeca, Gdo, D.O.,ferramenta, macellerie, farmaceutico, industria. Si richiede anche la figura di un elettro-meccanico con esperienza su schede elettroniche. Per informazioni è possibile contattare il numero 0975/70440. Eventuali curricula andranno inviati al seguente indirizzo mail: valplastik@valplastik.com

