Infol@voro 2.0: occasioni nel Vallo di Diano. Assunzioni con Apple e Decathlon

AMBITO NAZIONALE

– Apple annuncia il nuovo maxi-store al centro di Roma con 120 assunzioni in arrivo. Si chiamerà Apple Via del Corso e l’apertura è confermata per la primavera prossima. Gli interessati possono inviare la loro candidatura dalla sezione del gruppo dedicata alle offerte di lavoro

– Decathlon, la nota catena di punti vendita di articoli sportivi, cerca personale da assumere nei propri store anche in vista di nuove aperture. Inoltre, durante l’anno, apre le selezioni per la copertura di posti di lavoro in sede. Diverse sono le posizioni aperte in tutti gli store d’Italia. I candidati ideali hanno una reale passione per lo sport, sono orientati al raggiungimento degli obiettivi e predisposti al lavoro di squadra, conoscono la lingua inglese. Per ciascun profilo sono richieste competenze tecniche relative alla disciplina sportiva di riferimento. Le selezioni Decathlon iniziano con la pubblicazione dell’annuncio relativo alla posizione da coprire e lo screening dei curricula pervenuti online. I candidati in possesso dei requisiti idonei per il ruolo vengono contattati per una prima intervista telefonica, alla quale può seguire un colloquio individuale o di gruppo. Gli interessati possono visitare la pagina dedicata alle selezioni

– Per ampliamento organico, L’Araba Fenice Hotel & Resort di Altavilla Silentina è alla ricerca di una figura professionale come Receptionist Hotel. Il/La candidato/a si occuperà principalmente di accoglienza, assistenza e gestione della clientela individuale e di gruppo (Check-In / Check-Out), gestione organizzativa ed esecutiva del lavoro del settore Hotel e Banqueting, lavoro di Front-Office e Back-Office. Requisiti richiesti: disponibilità a lavorare su turni infra-settimanali e nei weekend, è gradita esperienza pregressa in ruolo analogo, ma anche Laurea in Lingue/Gestione del Turismo o Percorso di studi nel settore turistico, conoscenza della lingua Inglese sia scritta che parlata e di un’altra lingua, capacità di lavoro in team e di gestione dello stress, buona conoscenza informatica (Office, Gestione Extranet OTA). Si prega di inviare curriculum personale a reception@arabafenicespa.com

BANDI E CONCORSI

– Il bando per i concorsi per la selezione degli Allievi Ufficiali 2020-2021 è stato pubblicato dal Ministero della Difesa, 397 posti per entrare nelle Forze Armate. I concorsi sono riservati a coloro che desiderano entrare al primo anno delle Accademie delle Forze Armate e in particolare per Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri. I concorsi sono finalizzati all’inserimento di giovani che vogliano conseguire la formazione base nelle diverse Accademie Militare, Navale, Aeronautica e dei Carabinieri. I bandi per i diversi concorsi nei vari corpi delle Forze Armate prevedono che i 397 posti siano così suddivisi: concorso Accademia Militare per 140 allievi, concorso Accademia Navale per 114 Allievi, concorso Aeronautica per 83 allievi, concorso Carabinieri per 60 allievi. Per candidarsi è necessario inviare le domande entro il 31 gennaio. Gli aspiranti allievi dovranno accedere alla pagina concorsi del Ministero della Difesa, effettuare il login con le proprie credenziali dopo aver effettuato la registrazione al portale, selezionare “Concorso per l’ammissione di 140 Allievi al primo anno del 202° corso dell’Accademia Militare – 2020”, selezionare “Partecipa”, compilare la domanda di partecipazione per l’Accademia di interesse allegando il materiale se previsto dal bando. La domanda rimane in bozza qualora si decidesse di modificarla successivamente, ma sempre entro e non oltre il termine perentorio del 31 gennaio

VALLO DI DIANO

– Azienda con sede nel comune di Polla, nella Zona industriale, in località Sant’Antuono cerca un addetto/a alla contabilità con pregressa esperienza lavorativa. Per candidarsi inviare il proprio curriculum all’indirizzo mail: ricercapersonale.al@libero.it

– Il Caseificio Lupo, nota azienda di Caggiano, ricerca un operaio addetto alla produzione. Per candidarsi chiamare al numero 0975/393189, dalle ore 8.30 alle 12.00

– Petracca Infissi, nota azienda di Padula da anni dedita alla progettazione e produzione dell’arredamento su misura, dei dettagli d’interno e d’esterno, ricerca diverse figure da inserire in organico. Tra queste l’azienda cerca un geometra, un ragioniere o un laureato in Economia aziendale oppure Economia e commercio. E’ possibile inviare il curriculum all’indirizzo petraccadesign@libero.it. Per informazioni rivolgersi al numero 338/2552696

– La VALPLASTIK snc sita a Teggiano, operante nel settore delle bioplastiche e degli imballaggi flessibili (buste, sacchetti e carta da banco), cerca agenti di commercio, mono e/o plurimandatari per le zone di Salerno, Vallo di Diano e Basilicata, per i seguenti settori merceologici: Horeca, Gdo, D.O.,ferramenta, macellerie, farmaceutico, industria. Si richiede anche la figura di un elettro-meccanico con esperienza su schede elettroniche. Per informazioni è possibile contattare il numero 0975/70440. Eventuali curricula andranno inviati al seguente indirizzo mail: valplastik@valplastik.com

– L’azienda Sidel s.r.l. di Buonabitacolo, leader nel settore delle porte e dei serramenti, ricerca figure da inserire nel settore produzioni. Nello specifico i candidati, residenti nel Vallo di Diano, dovranno necessariamente possedere un diploma tecnico. Gli interessati possono inviare il curriculum all’indirizzo segreteria@sidelsrl.it

