Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Cir Food, la Cooperativa Italiana di Ristorazione seleziona personale per nuove assunzioni. Cir Food – Cooperativa Italiana di Ristorazione è un’azienda italiana che opera nel settore della ristorazione collettiva e commerciale. Il Gruppo opera in 17 regioni italiane, dove è presente in 72 province, ed è attivo anche all’estero, in Olanda e Belgio. Per conoscere le posizioni aperte attualmente e presentare la propria candidatura cliccare QUI

– Cinecitta World, primo parco a tema cinematografico attivo in Italia, seleziona personale per assunzioni e tirocini. Le ricerche sono rivolte a varie figure da inserire nelle aree dedicate ad attrazioni ed intrattenimento e nello staff. Le assunzioni sono rivolte ai seguenti profili: Senior Sales Account; Addetti alla Ristorazione (Cuochi, Camerieri, Barman / Barlady, Banchisti, Addetti al lavaggio, Addetti ai carretti itineranti – Street Food); Addetti alle Biglietterie; Operatori alle Attrazioni; Steward addetti alla sicurezza; Assistenti Bagnanti; Addetti alle Vendite nei negozi, Fotografi, Truccatrici; Manutentori Elettrici e Meccanici, Giardinieri, Addetti alle Pulizie; Tutor Percorsi Didattici (Animatori Culturali per laboratori creativi e didattici su Cinema, Televisione, Scienza e Storia); Cast artistico (Attori, Cantanti, Ballerini, Animatori); Tutor per i Percorsi Didattici; Operatori Marketing e Telemarketing per attività di vendita telefonica, centralino e customer care; Addetti ICT e Tecnici Audio/Video/Luci; Addetti Risorse Umane; Addetti Amministrazione e Finanza; Addetti Acquisti e Magazzino. Gli interessati alle future assunzioni IN Cinecittà World e alle offerte di lavoro attive presso il parco tematico dedicato al cinema possono candidarsi cliccando QUI

BANDI E CONCORSI

– Al via una maxi assunzione presso i Centri per l’Impiego della Regione Lazio. Sono stati banditi 7 concorsi per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 355 nuove risorse per il potenziamento. Queste le figure ricercate: 200 posti profilo professionale di Esperto mercato e servizi per il lavoro, 60 posti profilo professionale di Assistente mercato e servizi per il lavoro, 10 posti profilo professionale di Esperto service designer, 25 posti profilo professionale di Esperto valutazione della performance e analisi e valutazione delle politiche pubbliche, 20 posti profilo professionale di Esperto comunicazione e relazioni istituzionali, 20 posti profilo professionale di Esperto statistico, 20 posti profilo professionale di Esperto Area informatica. Le selezioni, per tutti i concorsi, avverranno tramite esami. E’ prevista una preselezione consistente in test a valenza psicoattitudinale e sulle materie di cultura generale e su quelle specifiche per ogni profilo. Le prove d’esame vere e proprie consistono in due prove scritte, una delle quali può essere a contenuto teorico-pratico, e in una prova orale. Le materie oggetto d’esame sono elencate nei bandi e specifiche per ogni profilo messo a concorso. La domanda di partecipazione deve essere redatta utilizzando esclusivamente l’apposito modulo allegato a ciascun bando e presentata per via telematica entro il 25 luglio

VALLO DI DIANO

– Azienda del Vallo di Diano ricerca diverse figure da inserire nel proprio organico nel settore alimentare. Il candidato selezionato verrà inserito in una realtà strutturata e in forte espansione. Varie sono e figure ricercate: cuoco/aiuto cuoco, barista, cassiera e repartista, salumiere/a e addetto al reparto salumeria, macellaio e addetto al reparto macelleria oppure ortofrutta. Il candidato deve avere un minimo di esperienza in una delle figure ricercate: in sede di valutazione costituirà titolo preferenziale l’aver maturato un’esperienza lavorativa precedente. Il profilo ricercato deve avere facoltà di apprendimento, flessibilità, capacità di lavorare in team, dinamicità e attitudine al problem solving. Deve inoltre essere automunito. La sede di lavoro di trova del Vallo di Diano. Inviare curriculum compreso di foto alla mail 19lavoraconnoi19@gmail.com

– Lo store “Piazza Italia”, azienda operativa nel settore dell’abbigliamento cerca addetti alla vendita da inserire presso il Centro Commerciale Diano di Atena Lucana. Gli interessati possono inviare il curriculum accdianolavoro@gmail.com

– Sportissimo Bloisi, negozio leader nella vendita di articoli sportivi con sede a Padula, ricerca due commessi nel Vallo di Diano per ampliamento del personale. La ricerca è rivolta a candidati ambosessi. Gli interessati potranno recarsi presso la sede di Sportissimo Blosi in via Nazionale a Padula Scalo (adiacente al piazzale Eurospin)

– L’azienda Sidel s.r.l. di Buonabitacolo, leader nel settore delle porte e dei serramenti, ricerca una figura da inserire nel settore Commerciale. Nello specifico i candidati, residenti nel Vallo di Diano, dovranno necessariamente possedere un’ottima conoscenza della lingua inglese. Gli interessati possono inviare il curriculum all’indirizzo segreteria@sidelsrl.it

– Azienda del Vallo di Diano ricerca un meccanico con diploma. Sono richieste capacità comunicative e di problem solving, intraprendenza e voglia di crescere, capacità di lavorare in team, determinazione nel raggiungimento di obiettivi. I candidati dovranno avere un’età compresa tra i 25 ed i 40 anni. Inviare il curriculum vitae all’indirizzo lavorovallo@libero.it

– Azienda leader del Vallo di Diano, specializzata nella commercializzazione all’ingrosso di materiali, ricerca figura professionale specializzata da inserire nel proprio organico. La figura dovrà corrispondere a questi requisiti: utilizzo dei carrelli elevatori orizzontali e verticali (retrattili), capacità comunicative e di problem solving, intraprendenza e voglia di crescere, capacità di lavorare in team, disponibilità a lavorare con turnazione, età compresa tra i 25 ed i 35 anni, determinazione nel raggiungimento di obiettivi. Gli interessati/e potranno inviare il proprio curriculum vitae completo di foto dando autorizzazione al trattamento dei dati personali D.Lgs 196/03 al seguente indirizzo mail: logisticavallodiano@gmail.com. La candidatura è aperta ad ambo i sessi

– Struttura alberghiera di Atena Lucana cerca figura professionale da inserire nel proprio organico. Si richiede disponibilità immediata, massima serietà, disponibilità a turni notturni e massima flessibilità. Per ulteriori informazioni e colloqui chiamare allo 0975/779016 oppure al 327/3604618

– Avviata e rinomata attività commerciale del Vallo di Diano è alla ricerca di personale qualificato nel settore Caffetteria e Lounge Bar per prossima apertura di un nuovo punto Bar, Caffetteria e Rosticceria. Si ricercano baristi professionisti e banconisti da inserire nello staff. Chiunque sia interessato può rivolgersi al numero 347/6671751

– Chiara Di Miele –