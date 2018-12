Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Pirelli, l’azienda tra i principali produttori mondiali di pneumatici, è alla ricerca di giovani profili da inserire nello staff aziendale con contratti di stage, ma offre anche numerose opportunità di inserimento a tempo indeterminato per profili senior. Pirelli offre periodicamente ai neolaureati opportunità di inserimento in azienda. E’ infatti lo stage in una delle diverse funzioni aziendali che spesso rappresenta il primo passo per entrare a far parte di Pirelli. Le assunzioni avverranno con contratto di lavoro a tempo indeterminato e full-time. QUI è possibile consultare tutte le opportunità di lavoro e stage. Previa registrazione si può inviare la candidatura per uno dei ruoli ricercati

– Importante investimento da parte di Aeroviaggi per l’apertura del nuovo Himera Beach Club a pochi chilometri da Cefalù. Lo scorso luglio la catena Aeroviaggi ha infatti acquistato e ristrutturato con un investimento di circa 12 milioni di euro la struttura siciliana che sorge a pochi passi dalla spiaggia di Campofelice di Roccella. L’apertura dell’Himera Beach Club porterà all’assunzione di circa 60 lavoratori che copriranno tutte le mansioni necessarie per il corretto funzionamento della struttura. Spazio quindi ad animatori, receptionist, addetti alle pulizie, camerieri, cuochi e tanti altri profili che verranno selezionati nei prossimi mesi. E’ possibile inviare il proprio curriculum QUI

– NTV ovvero Nuovo Trasporto Viaggiatori, l’azienda operante nel settore trasporti ferroviari ad alta velocità, cerca personale per la propria sede centrale. Italo Treno cerca personale a Roma per l’area Revenue Management, IT, Amministrazione – Finanza Pianificazione e Controllo. Si cercano: IFRS Specialist, Junior Accountant IFRS in stage, IT Security Manager. E’ possibile candidarsi cliccando QUI

– La Doria, azienda italiana leader nella produzione di polpa, pelati, legumi conservati, sughi pronti e succhi di frutta, ricerca personale da inserire nei propri stabilimenti produttivi situati in varie regione d’Italia. Si cercano un manutentore meccanico e un elettrostrumentista a Parma. Coloro che sono interessati a lavorare in La Doria possono consultare le opportunità di lavoro cliccando QUI. Per candidarsi ad una delle offerte disponibili è necessario registrarsi, compilare l’apposito form con i dati personali ed allegare il curriculum

BANDI E CONCORSI

– Aperto un nuovo concorso in Guardia di Finanza. Il bando prevede il reclutamento di 10 tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di Finanza. Un posto è riservato agli ufficiali in ferma prefissata, con almeno diciotto mesi di servizio nel Corpo. (posto assegnato alla specialità amministrazione), 9 posti sono destinati a cittadini italiani e sono ripartiti tra le seguenti specialità: 1 per amministrazione, 1 per telematica, 1 per infrastrutture, 2 per sanità, 1 per veterinaria, 3 per psicologia. Lo svolgimento del concorso comprende le seguenti prove e valutazioni: una eventuale prova preliminare, una prova scritta, valutazione dei titoli di merito, accertamento dell’idoneità psico-fisica, dell’idoneità attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di Finanza, una prova orale, una prova facoltativa di una lingua straniera, visita medica di incorporamento. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito della Guardia di Finanza entro il 4 gennaio

VALLO DI DIANO

– Per ampliamento organico, azienda di trasporto merci con sede a Teggiano, ricerca autista professionista residente nel Vallo di Diano. La figura professionale deve essere in possesso della patente di guida E e CQC, con comprovata esperienza di guida nel settore dei mezzi autoarticolati. E’ richiesta flessibilità e disponibilità a viaggiare su lunghe tratte nazionali. Per informazioni e per l’invio del curriculum è possibile inviare una mail a trasportimadesrl@tiscali.it

– Il Joker 2.0, lounge bar di Polla, ricerca una barista da inserire nel proprio staff. La candidata ideale deve avere una precedente esperienza nel settore bar e caffetteria. Per maggiori informazioni rivolgersi tramite SMS o WhatsApp ai numeri 320/1887279 – 345/7746901

– Per ampliamento organico, agenzia di viaggi con sede nel Vallo di Diano ricerca collaboratrice. Si richiede la capacità di lavorare in team, disponibilità, automunita e propensione all’ascolto, ottimo utilizzo del pc e di internet. Completano il profilo flessibilità, dinamismo, senso dell’organizzazione, precisione, bella presenza e ottima dialettica. Luogo di lavoro: Sala Consilina. Le interessate possono inviare la propria candidatura all’indirizzo email valloagenzia@gmail.com rilasciando specifico consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679

– L’azienda “Tostini Caffè” è alla ricerca di agenti commerciali, di età compresa tra i 25 e i 35 anni, da inserire nel proprio staff. Per candidarsi occorre inviare il proprio curriculum all’indirizzo sales@tostini.com oppure chiedere informazioni al numero telefonico 0975/395134

