AMBITO NAZIONALE

– Poltronesofà, marchio leader in Italia nella produzione e vendita di divani e poltrone, ricerca risorse da inserire nei numerosi punti vendita presenti in tutta Italia e nella sede centrale a Villanova di Forlì (FC). Si cercano: Arredatori / Venditori in tutta Italia, Referenti responsabili punti vendita, Area Manager. Per consultare tutte le candidature aperte e candidarsi cliccare QUI

– Lindt, tra i più conosciuti brand di cioccolato al mondo, offre opportunità di lavoro non solo per operai addetti alla produzioni del cioccolato e di altre specialità dolciarie, ma anche per altre figure tecniche, impiegatizie e commerciali. Si cercano: Addetta vendite nella sede di Induno Olona (VA) per occuparsi di assistenza alla vendita e gestione del magazzino, Facility Specialist, Manutentore elettronico, Operaio addetto alla produzione all’interno dello stabilimento di Induno Olona (VA), E-Commerce & Digital Specialist all’interno del team Marketing/Comunicazione. Per candidarsi cliccare QUI

– Chi cerca un impiego nel settore alberghiero può valutare le nuove opportunità di lavoro Best Western in Italia e anche all’estero. La nota catena alberghiera statunitense seleziona personale da inserire presso gli Hotel del gruppo. Il Gruppo seleziona personale per diverse strutture presenti nel nostro Paese, in vista di assunzioni e stage negli alberghi e in sede. Gli interessati a lavorare in Best Western Italia possono valutare le ricerche in corso cliccando QUI

BANDI E CONCORSI

– La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 27 assistenti ai servizi amministrativi e di supporto (categoria C). E’ prevista una preselezione, qualora le domande di partecipazione alla selezione fossero superiore a 135, consistente nella soluzione di quesiti a risposta multipla su argomenti di cultura generale. La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta secondo il modello allegato al bando e corredata dal curriculum formativo e professionale del candidato. La documentazione va presentata entro l’11 luglio attraverso posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata A.R. Tutte le informazioni sono presenti sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Roma

– Nuovo bando di concorso Polizia di Stato 2019. Il Ministero dell’Interno ha indetto un concorso pubblico per il reclutamento di 1.515 allievi agenti della Polizia di Stato. Il bando è riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale. Il processo di selezione dei candidati prevede le seguenti fasi: prova scritta d’esame, accertamento dell’efficienza fisica, accertamenti psico-fisici, accertamenti attitudinali, valutazione dei titoli. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata e trasmessa utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile alla pagina “concorsi online” della Polizia di Stato. La scadenza per l’invio delle domande è fissata per il 4 luglio

VALLO DI DIANO

– Azienda del Vallo di Diano ricerca un meccanico con diploma. Sono richieste capacità comunicative e di problem solving, intraprendenza e voglia di crescere, capacità di lavorare in team, determinazione nel raggiungimento di obiettivi. I candidati dovranno avere un’età compresa tra i 25 ed i 40 anni. Inviare il curriculum vitae all’indirizzo lavorovallo@libero.it

– Azienda leader del Vallo di Diano, specializzata nella commercializzazione all’ingrosso di materiali, ricerca figura professionale specializzata da inserire nel proprio organico. La figura dovrà corrispondere a questi requisiti: utilizzo dei carrelli elevatori orizzontali e verticali (retrattili), capacità comunicative e di problem solving, intraprendenza e voglia di crescere, capacità di lavorare in team, disponibilità a lavorare con turnazione, età compresa tra i 25 ed i 35 anni, determinazione nel raggiungimento di obiettivi. Gli interessati/e potranno inviare il proprio curriculum vitae completo di foto dando autorizzazione al trattamento dei dati personali D.Lgs 196/03 al seguente indirizzo mail: logisticavallodiano@gmail.com. La candidatura è aperta ad ambo i sessi

– Struttura alberghiera di Atena Lucana cerca figura professionale da inserire nel proprio organico. Si richiede disponibilità immediata, massima serietà, disponibilità a turni notturni e massima flessibilità. Per ulteriori informazioni e colloqui chiamare allo 0975/779016 oppure al 327/3604618

– Avviata e rinomata attività commerciale del Vallo di Diano è alla ricerca di personale qualificato nel settore Caffetteria e Lounge Bar per prossima apertura di un nuovo punto Bar, Caffetteria e Rosticceria. Si ricercano baristi professionisti e banconisti da inserire nello staff. Chiunque sia interessato può rivolgersi al numero 347/6671751

– La Petracca Infissi srl con sede a Padula Scalo cerca esperto/a contabile da inserire in organico. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum all’indirizzo petraccadesign@libero.it oppure telefonare al numero 334/1597544

– L’azienda Phaenomena S.r.l. di Montesano sulla Marcellana ricerca un ingegnere elettronico da inserire nel proprio organico. La figura deve essere in possesso di una Laurea Magistrale di 5 anni e aver maturato precedente esperienza. Per candidarsi è necessario inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo info@phaenomena.it. Per maggiori informazioni telefonare allo 0975/863406

– Lo Studio Garone con sede a Sala Consilina seleziona per conto della propria clientela addetti contabili con maturata esperienza nel settore. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum alla mail michelegarone@virgilio.it o contattare il numero 335/8373553

