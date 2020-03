Infol@voro 2.0: numerose opportunità nel Vallo di Diano. Assunzioni in Fiat e Calzedonia

Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Fiat, nota azienda del Gruppo FCA, cerca varie figure per assunzioni e stage in Italia. Il Gruppo seleziona personale per assunzioni presso le varie società che ne fanno parte. Le offerte di lavoro Fiat sono rivolte, generalmente, a candidati a vari livelli di carriera. Anche a giovani senza esperienza, per i quali sono disponibili opportunità di stage. Al momento sono disponibili diverse offerte di lavoro in Emilia Romagna e Piemonte. I candidati selezionati potranno lavorare nei settori R&D, Human Resources, Aftersales, Powertrain, Engineering e Finance. Gli interessati possono visitare la pagina dedicata e prendere visione delle posizioni aperte e candidarsi online, inviando il curriculum tramite l’apposito form

– Nuove opportunità di lavoro con Calzedonia, Intimissimi, Tezenis, Falconeri, Atelier Eme, Signorvino e Hotel Veronesi La Torre. Il Gruppo Calzedonia seleziona personale per assunzioni nei negozi e in sede. Inoltre offre interessanti opportunità di impiego nelle enoteche e nel settore alberghiero. Il Gruppo è al momento alla ricerca di diversi profili per assunzioni presso i propri marchi e nell’headquarter in Veneto. Sono numerose, infatti, le opportunità di lavoro e stage Calzedonia attive per i vari brand del Gruppo e in sede. Sono disponibili opportunità di impiego nei negozi e negli stabilimenti produttivi e presso gli uffici di Dossobuono. Per scoprire tutte le posizioni aperte è possibile visitare la pagina dedicata

– Sono in corso diverse selezioni di personale in vista di nuove assunzioni a Milano e provincia. Numerose le offerte di lavoro segnalate dai Centri per l’Impiego della Provincia di Milano che offrono servizi relativi ai settori lavoro, orientamento, formazione, integrazione europea e sociale. Al momento si ricercano numerose figure, candidati con e senza esperienza, per assunzioni prevalentemente a tempo determinato, in apprendistato e in stage. Gli interessati a lavorare in Lombardia possono valutare le ricerche in corso in questo periodo e le opportunità di lavoro gestite dai Centri per l’Impiego di Milano e provincia visitando la pagina dedicata alle offerte sul portale Sintesi e registrando il curriculum vitae nell’apposito form

– Per ampliamento organico “L’Araba Fenice Hotel & Resort” di Altavilla Silentina è alla ricerca di un pasticciere. Il/La candidato/a ideale ha un’esperienza pregressa, è autonomo/a nella preparazione della linea dolci concordata per Hotel, Bar, Restaurant e Banqueting, collabora strettamente con il personale di sala. Inoltre ha capacità di gestione diretta delle materie prime, competenza, professionalità, flessibilità e abilità nel lavoro di squadra, passione, personalità e capacità di pensare fuori dagli schemi, spiccato orientamento alla qualità del servizio, disponibilità a lavorare su turni dal lunedì alla domenica. Si prega di inviare il curriculum all’indirizzo reception@arabafenicespa.com

BANDI E CONCORSI

– La Regione Toscana ha indetto due concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di 173 Amministrativi. Qualora il numero delle domande sia superiore a 500 l’Amministrazione può procedere alla preselezione dei concorrenti. Le risorse saranno assegnate così: 89 Funzionari Amministrativi – Cat. D, posizione economica D1 (10 posti sono prioritariamente riservati alle categorie protette e 24 posti sono riservati ai Volontari delle FF.AA.) e 84 Assistenti Amministrativi – Cat. C, posizione economica C1 (4 posti sono riservati alle categorie protette). Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso sia superiore a 500, l’Amministrazione può procedere, tramite la Commissione esaminatrice nominata per lo svolgimento dei concorsi, alla preselezione dei concorrenti. La selezione dei candidati idonei a partecipare ai concorsi avverrà tramite il superamento di due prove d’esame, una scritta e una orale. I partecipanti ai concorsi indetti dalla Regione Toscana dovranno presentare le domande esclusivamente online, entro le 12.00 del 6 marzo (bando Funzionari) e del 20 marzo (bando Assistenti)

– Il Ministero della Giustizia ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 7 Funzionari Giudiziari – Area funzionale terza, posizione economica F1. La scadenza del bando è fissata per il 5 marzo. Le risorse saranno assunte a tempo indeterminato e saranno impiegate presso gli uffici giudiziari aventi sede nella Regione autonoma della Valle d’Aosta (Tribunale di Aosta e Procura della Repubblica presso il Tribunale di Aosta). La procedura selettiva si espleterà mediante la valutazione dei titoli e il superamento di due prove d’esame – una scritta ed una orale – sulle materie indicate nel bando. La domanda di partecipazione al concorso, redatta esclusivamente sull’apposito modulo che sarà pubblicato tempestivamente sul sito del Ministero, pena la nullità della domanda, e completa degli allegati richiesti dal bando, deve essere presentata entro il 5 marzo tramite raccomandata a.r. all’indirizzo Ministero della giustizia – Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi – Direzione generale del personale e della formazione – Ufficio III concorsi e inquadramenti – via A enula n. 70 – 00186 Roma

VALLO DI DIANO

– L’azienda Sidel s.r.l. di Buonabitacolo, leader nel settore delle porte e dei serramenti, ricerca una figura per l’Ufficio commerciale estero. I candidati devono avere una buona conoscenza della lingua inglese. Gli interessati possono inviare il curriculum all’indirizzo segreteria@sidelsrl.it

– Azienda del Vallo di Diano operante nel settore della Grande Distribuzione Alimentare cerca personale da adibire alla vendita nei vari punti commerciali. Inviare curriculum e recapiti telefonici ed elettronici al seguente indirizzo e-mail: lavorovallo@gmail.com

– Azienda operante nel settore meccanico per veicoli industriali e commerciali con sede in Sala Consilina ricerca due figure professionali con le seguenti qualifiche da inserire nel proprio organico. Magazziniere con ottime conoscenze nel settore: metodo di controllo delle rimanenze, utilizzo software gestione magazzino, procedure di gestione delle merci, ottima conoscenza di parti di ricambio di veicoli industriali e commerciali. Impiegata amministrativa: diploma ragioneria, conoscenza del pacchetto office, buone capacità di gestione dei contatti e mailing, buona conoscenza dell’inglese. Inviare curriculum vitae all’indirizzo mail infolavorosalaconsilina@gmail.com

– Azienda con sede nel comune di Polla, nella Zona industriale, in località Sant’Antuono cerca un addetto/a alla contabilità con pregressa esperienza lavorativa. Per candidarsi inviare il proprio curriculum all’indirizzo mail: ricercapersonale.al@libero.it

