Infol@voro 2.0: numerose occasioni nel Vallo di Diano. Si cercano meccanici, baristi, operai e ragionieri

Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Carrozza Group Assicurazioni, operante sul mercato delle Assicurazioni da oltre trent’anni in tutta la provincia di Salerno, con Agente Generale Gerardo Carrozza e con sedi a Capaccio Paestum, Salerno, Altavilla Silentina e Battipaglia, cerca Intermediari e Collaboratori da inserire nella propria rete commerciale. Chi è interessato a far parte del noto gruppo assicurativo può inviare il proprio curriculum a info@carrozzagroup.com oppure telefonare al numero 0828/724330

BANDI E CONCORSI

– L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Lazio ha pubblicato due bandi di concorso per la selezione di 12 Collaboratori Tecnici da impiegare in varie attività. Sono previste assunzioni a tempo determinato e pieno per laureati. . Le risorse saranno impiegate in diverse attività: 6 risorse nel ruolo di Collaboratore tecnico professionale (categoria D) per attività di cui alla Convenzione fra Ministero Ambiente e ARPA Liguria (capofila per il Mediterraneo occidentale) relativa alla strategia marina; 6 risorse nel ruolo di Collaboratore tecnico professionale (categoria D) per attività aggiuntive di monitoraggio e valutazione dello stato ecologico dei corpi idrici. Oltre alla valutazione dei titoli posseduti, i partecipanti ai concorsi pubblici saranno giudicati attraverso un colloquio vertente sulle materie elencate nei bandi. Le domande di partecipazione devono essere redatte utilizzando gli appositi moduli e presentate entro il 6 luglio esclusivamente tramite una casella di posta elettronica certificata personale all’indirizzo direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it

– L’Azienda Sanitaria Locale 1 di Roma ha pubblicato un bando di concorso per l’assunzione di 326 Collaboratori Amministrativi Professionali – Cat. D. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 28 giugno. Gli amministrativi saranno così assegnati: 204 posti ASL Roma 1; 80 posti ASL Roma 2; 16 posti Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini; 4 posti IRCCS IFO Istituti Fisioterapici Ospitalieri; 11 posti INMI Spallanzani; 8 posti ARES 118; 3 posti Policlinico Tor Vergata. Nel caso in cui dovesse pervenire un elevato numero di domande di partecipazione al concorso l’Azienda si riserva la facoltà di procedere ad una prova di preselezione. I partecipanti al concorso Amministrativi ASL Roma 1 dovranno sostenere, in seguito alla valutazione dei titoli, tre prove d’esame, una scritta, una pratica ed una orale. Per partecipare i candidati dovranno presentare la domanda esclusivamente tramite procedura online entro il 28 giugno

– L’Azienda Ospedaliera Universitaria “Luigi Vanvitelli” di Napoli ha indetto due bandi di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 26 collaboratori e assistenti amministrativi. Le due selezioni pubbliche sono finalizzate all’assunzione a tempo indeterminato delle seguenti risorse: n. 16 Assistenti Amministrativi – Cat. C; n. 10 Collaboratori Amministrativo Professionali – Cat. D. In caso di un numero elevato di domande ai concorsi il Policlinico si riserva di effettuare una preselezione. I partecipanti dovranno sostenere, in seguito alla valutazione dei titoli, tre prove d’esame, una scritta, una pratica ed una orale. Per partecipare al concorso i candidati dovranno presentare le domande esclusivamente tramite procedura online entro il 25 giugno

VALLO DI DIANO

– Pracal srl, azienda con sede a Polla operante nel settore degli avvolgibili, cerca la figura di un Capo Turno. Il/la candidato/a ideale ha maturato una buona esperienza in analogo ruolo presso aziende strutturate. Si chiede la disponibilità al lavoro su turni. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum agli indirizzi paolomurolo@pracal.com – pracal@pracal.com

– L’Officina Euromaster Marchesano Pneumatici di Atena Lucana è alla ricerca di un gommista e di un meccanico da inserire in organico. Le figure ricercate devono vantare una precedente esperienza nel settore. Per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 333/6688646

– Il Family, rinomata attività di ristorazione, cinema e bar con sede in località Sant’Antuono a Polla, ricerca una barista da inserire nel team di lavoro. La figura ricercata deve avere una precedente esperienza nel settore. Le persone interessate all’offerta di lavoro del Family possono contattare il numero 327/2129185

– Nota concessionaria del Vallo di Diano ricerca un Meccanico o Meccatronico da inserire nel proprio organico. La persona ricercata per ricoprire il ruolo può essere anche alla sua prima esperienza lavorativa. Ottima retribuzione mensile. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum all’indirizzo e-mail ricercapersonale020@gmail.com

– Azienda del Vallo di Diano operante nel settore della Distribuzione Alimentare ricerca personale da inserire in organico. Il ruolo da ricoprire è quello di cassiere. La candidatura è riservata a donne e uomini di età compresa tra i 20 e i 40 anni, con diploma. Le persone interessate possono inviare il curriculum all’indirizzo ricercarisorseumane.61@gmail.com

– La Spolzino Termosanitari Srl, azienda leader nel settore termo sanitario sita in Sala Consilina è alla ricerca di un sistemista da inserire nel suo organico. La risorsa dovrà avere approfondite conoscenze inerenti al funzionamento delle architetture informatiche applicate ai principali ambiti di intervento: sistemi operativi, software, hardware, reti di comunicazione e principali protocolli (routing – switching – firewalling – vpn). Inoltre le sue conoscenze dovranno essere tali da intervenire anche su problematiche di natura complessa con infrastrutture server composte da numerosi nodi e con esigenze di sicurezza. Requisiti: laurea in discipline informatiche; conoscenza approfondita di architetture hardware dei computer e delle reti, configurazione dei sistemi operativi, funzionamento delle reti informatiche); conoscenza dei principali linguaggi di programmazione (Sql, Linux, Visual Basic etc..). Nel caso di trasferta l’azienda è disposta ad offrire alloggio. Inviare il curriculum a: info@spolzino.it – Info: 0975.45575

– La SAGEST SRL, con sede a Caggiano, ricerca un ragioniere con esperienza pluriennale in piccole/medie imprese, e/o laureato in discipline economiche con esperienza almeno biennale. La figura ricercata: Addetto ai servizi amministrativi, contabili e fiscali dell’azienda. Competenze necessarie: principi di contabilità generale e bilancio d’esercizio; scritture contabili; partita doppia; liquidazione IVA, gestione contabile del ciclo attivo e passivo della fatturazione; gestione dei cespiti e degli ammortamenti; registrazione e gestione paghe e tributi. Buone opportunità di carriera, possibilità di contratto a tempo indeterminato. La mail a cui inviare il curriculum è info@sagest.org

– Azienda operante nel settore della segnaletica stradale su tutto il territorio nazionale seleziona operaio, figura idonea alla realizzazione di scavi, opere e segnaletica per la sicurezza stradale. Requisiti richiesti: Patente C; Disponibilità ad effettuare trasferte su tutto il territorio nazionale; Età max 45 anni. Si prega di inviare il proprio curriculum vitae a recruiting.iv19@gmail.com dando autorizzazione al trattamento dei dati personali D.LGS 196/03

– Azienda leader del Vallo di Diano, specializzata nella commercializzazione all’ingrosso di materiali, ricerca figura professionale specializzata da inserire nel proprio organico. La figura dovrà corrispondere ai sotto citati requisiti: utilizzo dei carrelli elevatori del tipo: commissionatori (orizzontali e verticali) e retrattili; capacità comunicative e di problem solving; intraprendenza e voglia di crescere; capacità di lavorare in team; disponibilità a lavorare con turnazione; età compresa tra i 25 ed i 35/40 anni; determinazione nel raggiungimento di obiettivi. Gli interessati/e potranno inviare il proprio curriculum vitae completo di foto dando autorizzazione al trattamento dei dati personali D.Lgs 196/03 al seguente indirizzo mail: logisticavallodiano@gmail.com. La candidatura è aperta ad ambo i sessi

– Azienda operante nel settore della segnaletica stradale su tutto il territorio nazionale, seleziona le seguenti figure professionali da inserire nel proprio organico. OPERAIO QUALIFICATO – Requisiti richiesti: patente C; disponibilità ad effettuare frequenti trasferte su tutto il territorio nazionale; escavatorista; età massima 40 anni. INGEGNERE con esperienza, possibilmente, in gestione e direzione “CANTIERI STRADALI”. Requisiti richiesti: massima disponibilità ad effettuare trasferte; età max 40 anni; conoscenza utilizzo software Primus, Autocad, Team System CPM; altamente motivato e disposto ad affrontare nuove sfide. Per candidarsi inviare il proprio Curriculum Vitae recruiting.iv19@gmail.com dando autorizzazione al trattamento dei dati personali D.LGS 196/03

– redazione –