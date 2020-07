Infol@voro 2.0: numerose occasioni nel Vallo di Diano. Poste Italiane ricerca Portalettere

Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Gruppo TECNOCASA affiliato nelle zone Centro Storico, Flaminio, Fleming, Prati, San Pietro, Aurelia, Boccea, Gregorio VII, Monteverde Vecchio, Parioli, Trieste, Talenti, Montesacro, Fidene e Tiburtina a Roma seleziona giovani ambosessi da inserire come COLLABORATORI nel ramo immobiliare. REQUISITI: diploma superiore, predisposizione a lavorare in team, ambizione e voglia di crescere, disponibilità al full- time. SI OFFRE: formazione istituzionale erogata direttamente dalla società franchising e in agenzia, accesso a strumenti dedicati, fisso mensile oltre a provvigioni. affiancamento operativo, esclusività di zona, percorso personalizzato di crescita professionale. Mentalità imprenditoriale, predisposizione all’applicazione del metodo operativo Tecnocasa, spirito collaborativo ed orientamento al cliente sono le caratteristiche dei giovani ricercati. E’ importante saper utilizzare il pc, internet e posta elettronica. Gli interessati possono inviare il curriculum all’indirizzo info@selezionetecnocasa.it. Per informazioni: 06/4182037

– Carrozza Group Assicurazioni, operante sul mercato delle Assicurazioni da oltre trent’anni in tutta la provincia di Salerno, con Agente Generale Gerardo Carrozza e con sedi a Capaccio Paestum, Salerno, Altavilla Silentina e Battipaglia, cerca Intermediari e Collaboratori da inserire nella propria rete commerciale. Chi è interessato a far parte del noto gruppo assicurativo può inviare il proprio curriculum a info@carrozzagroup.com oppure telefonare al numero 0828/724330

– Cotral è alla ricerca di 100 nuovi autisti da assumere nel proprio organico. Il bando è stato pubblicato lo scorso 16 giugno e sarà possibile candidarsi entro il 16 luglio alle ore 23.59. I nuovi assunti prenderanno servizio già alla fine dell’estate, probabilmente ad ottobre. La candidatura può essere effettuata esclusivamente online collegandosi all’apposito form fornito da Cotral. Per inoltrarla sarà necessario disporre di un indirizzo di posta elettronica, della scansione fronte-retro di un documento d’identità salvata in PDF, del codice fiscale, dei dati anagrafici e della Carta di Qualificazione del Conducente. Saranno richiesti, per coloro che li detengono, anche i dati relativi allo stato di disoccupazione o inoccupazione e l’attestato di conoscenza della lingua inglese (livelli QERC)

– Aperto un nuovo recruiting Poste Italiane per assumere Postini che lavoreranno durante l’estate. Le assunzioni vengono effettuate con contratto di lavoro a tempo determinato, per le esigenze legate alla copertura del personale assente, ai picchi di stagione, alle necessità di risorse umane per specifici uffici e zone. Si tratta di un lavoro temporaneo (non a tempo indeterminato) a carattere stagionale e, generalmente, il contratto ha una durata di 3 o 4 mesi. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae tramite la sezione Poste Italiane “lavora con noi” del sito web aziendale, dove vengono segnalate le posizioni aperte. Possono inviare le candidature anche coloro che hanno aderito ad un precedente annuncio senza essere stati contattati

BANDI E CONCORSI

– Banditi nuovi concorsi per assunzioni presso l’ARPA Basilicata. L’Agenzia Regionale per la protezione dell’Ambiente ha pubblicato 2 bandi di concorso per reclutare 80 risorse da impiegare come tecnici e amministrativi. I concorsi sono rivolti alle seguenti figure: 58 unità con profilo professionale di Collaboratori Tecnici/Amministrativi da inquadrare nella cat. D. Titolo di studio: laurea in Ingegneria Civile e Ambientale, Industriale, Chimica, Ambiente e Territorio, Civile, Elettrica, Elettronica, Meccanica o della Sicurezza, Scienze e tecnologie chimiche, Scienze chimiche, Scienze e tecnologie della chimica industriale, Scienze e tecnologie fisiche, Fisica, Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria, Scienze Geologiche, Scienze e tecnologie geologiche, Scienza geofisica, Scienze biologiche, Biologia, Scienze e Tecnologie Informatiche, Informatica, Sicurezza Informatica, Ingegneria informatica, Scienze e tecnologie agrarie e forestali, Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura, Scienze e tecnologie agrarie, Scienze e tecnologie per l’ambiente e territorio, Scienze e tecnologie forestali e ambientali, Scienze della natura, Scienze economiche, Scienze dei servizi giuridici, Giurisprudenza, Scienza dell’Economia, Scienze economico-aziendali, Scienze economiche per l’ambiente e la cultura; 22 unità con profilo professionale di Assistente Tecnico da inquadrare nella cat. C. Titolo di studio: diploma di liceo tecnologico a indirizzo Chimico e Materiali o Produzioni biologiche e biotecnologie alimentari. I concorsi sono per titoli ed esami. E’ previsto l’espletamento di una prova scritta e di un esame orale per ciascuna procedura concorsuale. In base al numero di partecipanti potrà essere espletata anche una preselezione. Per partecipare è necessario inviare apposita domanda online, tramite procedura telematica presente sul portale dell’Agenzia nella sezione amministrazione trasparente – bandi di concorso o sul portale della Regione Basilicata. Le domande devono essere presentate entro il quindicesimo giorno decorrente dal 24 giugno, compresi i giorni festivi

VALLO DI DIANO

– La Petracca Design, nota azienda di Padula Scalo consolidata nel settore della produzione di serramenti e arredamento, ricerca un perito elettrotecnico o un diplomato con esperienza nel settore elettromeccanico da inserire in organico alla gestione di macchine a controllo numerico. Requisiti richiesti al candidato: avere familiarità con l’elettronica e l’informatica. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo info@petraccadesign.it

– Azienda leader del Vallo di Diano, specializzata nella commercializzazione all’ingrosso di materiali, ricerca figura professionale specializzata da inserire nel proprio organico. La figura dovrà corrispondere ai sotto citati requisiti: utilizzo dei carrelli elevatori del tipo: commissionatori (orizzontali e verticali) e retrattili; capacità comunicative e di problem solving; intraprendenza e voglia di crescere; capacità di lavorare in team; disponibilità a lavorare con turnazione; età compresa tra i 25 ed i 35/40 anni; determinazione nel raggiungimento di obiettivi. Gli interessati/e potranno inviare il proprio curriculum vitae completo di foto dando autorizzazione al trattamento dei dati personali D.Lgs 196/03 al seguente indirizzo mail: logisticavallodiano@gmail.com. La candidatura è aperta ad ambo i sessi

– Pracal srl, azienda con sede a Polla operante nel settore degli avvolgibili, cerca la figura di un Capo Turno. Il/la candidato/a ideale ha maturato una buona esperienza in analogo ruolo presso aziende strutturate. Si chiede la disponibilità al lavoro su turni. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum agli indirizzi paolomurolo@pracal.com – pracal@pracal.com

– Nota concessionaria del Vallo di Diano ricerca un Meccanico o Meccatronico da inserire nel proprio organico. La persona ricercata per ricoprire il ruolo può essere anche alla sua prima esperienza lavorativa. Ottima retribuzione mensile. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum all’indirizzo e-mail ricercapersonale020@gmail.com

– La Spolzino Termosanitari Srl, azienda leader nel settore termo sanitario sita in Sala Consilina è alla ricerca di un sistemista da inserire nel suo organico. La risorsa dovrà avere approfondite conoscenze inerenti al funzionamento delle architetture informatiche applicate ai principali ambiti di intervento: sistemi operativi, software, hardware, reti di comunicazione e principali protocolli (routing – switching – firewalling – vpn). Inoltre le sue conoscenze dovranno essere tali da intervenire anche su problematiche di natura complessa con infrastrutture server composte da numerosi nodi e con esigenze di sicurezza. Requisiti: laurea in discipline informatiche; conoscenza approfondita di architetture hardware dei computer e delle reti, configurazione dei sistemi operativi, funzionamento delle reti informatiche); conoscenza dei principali linguaggi di programmazione (Sql, Linux, Visual Basic etc..). Nel caso di trasferta l’azienda è disposta ad offrire alloggio. Inviare il curriculum a: info@spolzino.it – Info: 0975.45575

– La SAGEST SRL, con sede a Caggiano, ricerca un ragioniere con esperienza pluriennale in piccole/medie imprese, e/o laureato in discipline economiche con esperienza almeno biennale. La figura ricercata: Addetto ai servizi amministrativi, contabili e fiscali dell’azienda. Competenze necessarie: principi di contabilità generale e bilancio d’esercizio; scritture contabili; partita doppia; liquidazione IVA, gestione contabile del ciclo attivo e passivo della fatturazione; gestione dei cespiti e degli ammortamenti; registrazione e gestione paghe e tributi. Buone opportunità di carriera, possibilità di contratto a tempo indeterminato. La mail a cui inviare il curriculum è info@sagest.org

– L’Officina Euromaster Marchesano Pneumatici di Atena Lucana è alla ricerca di un gommista e di un meccanico da inserire in organico. Le figure ricercate devono vantare una precedente esperienza nel settore. Per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 333/6688646

– Il Family, rinomata attività di ristorazione, cinema e bar con sede in località Sant’Antuono a Polla, ricerca una barista da inserire nel team di lavoro. La figura ricercata deve avere una precedente esperienza nel settore. Le persone interessate all’offerta di lavoro del Family possono contattare il numero 327/2129185

