AMBITO NAZIONALE

– Poste Italiane cerca risorse da inserire nel ruolo di impiegati front end da assumere con contratti a tempo indeterminato ad orario di lavoro part-time. Le nuove risorse nel ruolo di impiegati front end si occuperanno delle seguenti attività: promozione e vendita di prodotti/servizi di competenza, assicurando l’espletamento delle relative procedure operative e amministrative nel rispetto degli standard di qualità e normativa, fornire informazioni ai clienti in ottica di fidelizzazione e sviluppo. Le nuove risorse saranno assunte con contratto a tempo indeterminato ad orario part-time. E’ possibile candidarsi all’offerta di lavoro direttamente alla pagina dedicata, sull’apposita piattaforma di eRecruiting dell’azienda. La scadenza per l’invio delle domande è fissata per il 30 aprile

BANDI E CONCORSI

– Il Comune di Forio, in provincia di Napoli, ha pubblicato un concorso rivolto a diplomati. Il bando prevede l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 11 istruttori amministrativi – Cat. C, posizione economica C1. Il bando scade il 5 maggio. La selezione prevede la valutazione dei titoli dei candidati e il superamento di tre prove d’esame, una scritta, una teorico – pratica ed una orale. Le prove d’esame verteranno sugli argomenti indicati nel bando. Per partecipare al concorso è necessario inoltrare il modulo di domanda allegato al bando entro le 15.00 del 5 maggio, secondo una delle seguenti modalità: direttamente a mano all’ufficio protocollo negli orari di apertura al pubblico; a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Comune di Forio – Settore Ragioneria e Tributi – Via Giacomo Genovino, 8 – 80075 – Forio (NA)

– L’Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria N.1 di Perugia ha indetto un bando di concorso per la copertura a tempo indeterminato di 6 posti di Operatore Tecnico Specializzato Portiere Centralinista (cat. B livello economico super BS). Un posto è riservato al personale dipendente in possesso dei requisiti specifici previsti dal bando e un posto è riservato a favore di militari di truppa delle Forze Armate. La domanda di partecipazione al concorso pubblico deve essere redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando. Questa, insieme a tutta la documentazione richiesta, può essere consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo dell’ASL di Perugia, spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite posta elettronica certificata entro il giorno 5 maggio

– Il Comune di San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli, ha bandito cinque concorsi pubblici per la selezione di 19 risorse da assumere a tempo indeterminato in ambito tecnico, amministrativo e sociale. I bandi di concorso scadono il 5 maggio. Questi i ruoli professionali: 2 assistenti sociali Cat. D; 8 istruttori amministrativi Cat. C, con riserva di due posti per i volontari delle Forze Armate; 7 istruttori tecnici geometra Cat. C, da assumere a tempo parziale con riserva di due posti per i volontari delle Forze Armate; 1 istruttore direttivo area legale Cat. D, da destinare al servizio avvocatura; 1 funzionario contabile Cat. D3. Per partecipare gli interessati dovranno compilare gli appositi moduli di domanda allegati ai bandi, e presentarli, entro il 5 maggio secondo una delle seguenti modalità: a mezzo raccomandata come avviso di ricevimento indirizzata al Comune di San Giuseppe Vesuviano Piazza E. D’Aosta, 1 80047 San Giuseppe Vesuviano (Na); mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune; tramite una casella di posta elettronica certificata all’indirizzo protocollocomunesangiuseppevesuviano@postecert.it

– Nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato in Emilia Romagna. Unione delle Terre d’Argine ha indetto un concorso per l’assunzione di 7 Educatori d’Infanzia Cat. C da assegnare all’area servizi educativi scolastici. La procedura selettiva prevede l’espletamento di due prove scritte e una orale. Per partecipare al bando c’è tempo fino al 7 maggio. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le 12.30 del 7 maggio secondo una delle seguenti modalità: consegna diretta allo Sportello dipendenti del Settore Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane dell’Unione delle Terre d’Argine, C.so A. Pio, 91, 41012 Carpi (MO), negli orari d’apertura al pubblico; a mezzo servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Unione delle Terre d’Argine – Ufficio Protocollo, C.so A. Pio, 91, 41012 Carpi (MO); a mezzo posta elettronica certificata proveniente da indirizzo di posta elettronica mittente anch’essa certificata (PEC), all’indirizzo risorse.umane@pec.terredargine.it trasmettendo scansione della domanda firmata e degli allegati; via fax allo 059/649662

VALLO DI DIANO

– Avviata e rinomata attività commerciale del Vallo di Diano è alla ricerca di personale qualificato nel settore Caffetteria e Lounge Bar per progetti futuri. Chiunque sia interessato può rivolgersi al numero 347/6671751

– L’azienda Garone Habitat di Polla, per il potenziamento della propria struttura, ricerca una Figura Tecnica e un Tecnico Commerciale. La Figura Tecnica si occuperà dello sviluppo delle distinte base, utilizzando software CAD e simili. Il profilo ideale è un/a candidato/a con il diploma di tecnico (anche laurea), preferibilmente con esperienza nella medesima posizione o in ruoli analoghi, acquisita nel settore serramenti o in settori affini (arredamento e studi tecnici). Ha un’ottima conoscenza degli applicativi Autocad e Office. Inoltre, dovrà avere una buona capacità di relazionarsi con i clienti e che con i reparti produttivi dell’azienda. Il candidato deve avere preferibilmente esperienza nel settore infissi e arredo interno, conoscenza degli strumenti informatici di base e di software CAD e simili. Il Tecnico Commerciale prescelto, invece, si occuperà, oltre che dell’assistenza e del mantenimento della clientela, della visita e dell’acquisizione di nuovi clienti. La risorsa sarà quindi in contatto costante con i clienti e, con una buona capacità di ascolto e presentazione tecnica dei prodotti, cercherà di siglare i contratti e ricevere nuovi ordini. Il candidato si occuperà anche della ricezione delle commesse, dell’inserimento degli ordini nel gestionale interno e sarà responsabile di tali commesse fino alla sua evasione totale. La figura dovrà avere una buona capacità di relazionarsi commercialmente, per i vari aspetti tecnico-produttivi, sia con i clienti che con i reparti tecnici dell’azienda per tutte le attività legate alla presentazione dei prodotti ed alla evasione degli ordini. Disponibilità a trasferte fuori sede per visite commerciali, rilievi presso i clienti e verifiche dell’andamento dei montaggi presso i cantieri. Il candidato deve preferibilmente avere esperienza in ambito commerciale e conoscenza degli strumenti informatici di base. Per entrambe le candidature inviare il curriculum vitae all’indirizzo email comunicazione@garonehabitat.com

– La Società Sphera, leader nel settore di prodotti per la casa, cerca Agenti di vendita. La risorsa selezionata verrà inserita in una realtà strutturata e in forte espansione e si occuperà di pubblicizzare i sistemi creati dalla società per migliorare la qualità della vita. La società offre un periodo di formazione, kit di lavoro, ampio portafoglio clienti mediante database, in modo da garantire ai funzionari commerciali continuità lavorativa e reddito medio netto mensile. L’offerta economica e la tipologia di inquadramenti fiscali saranno valutati con modalità personalizzata durante i colloqui di selezione, esistendo in azienda la possibilità di applicare varie formule, tra le quali elevata base fissa mensile (con target di riferimento), scatti di livello incentivanti e bonus premianti. La contrattualizzazione offerta può essere con o senza partita IVA e/o ENASARCO. I candidati interessati possono inviare il curriculum a info@spheracasa.it oppure telefonare al 340/5369812

– Nota azienda del settore alimentare con sede nel Vallo di Diano ricerca un impiegato per controllo qualità da inserire in organico full time. Il ruolo richiede di verificare gli standard di qualità dei prodotti e le procedure norme ISO, di curare i rapporti con l’ente certificatore e di effettuare verifiche ispettive interne. Sono richiesti laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari, Laurea Magistrale Chimico – Biologico – Ambientale, Master in indirizzo Chimico – Biologico – Ambientale, competenze in sicurezza, qualità e redazione del manuale procedure Qualità. Requisito preferenziale consiste nell’aver seguito un corso sul sistema qualità. Inviare il curriculum vitae all’indirizzo c.v.foodjob@gmail.com

– L’azienda Sidel s.r.l. di Buonabitacolo, leader nel settore delle porte e dei serramenti, ricerca una figura addetta alla gestione dei clienti dell’Ufficio Commerciale Estero. Nello specifico i candidati, residenti nel Vallo di Diano, dovranno essere in possesso di un diploma o laurea. E’ necessaria un’ottima conoscenza della lingua inglese e disponibilità a viaggiare. Gli interessati possono inviare il curriculum all’indirizzo segreteria@sidelsrl.it

– Azienda del Vallo di Diano ricerca laureati in Ingegneria civile o industriale (preferita) oppure in ambito meccanico e elettrico. Necessarie la disponibilità a viaggi e trasferte e la dimestichezza con la progettazione e la realizzazione di opere nel campo dei lavori stradali in genere. È richiesta la conoscenza, anche minima, delle procedure tecnico-amministrative del Codice degli appalti. Inoltre è richiesta l’ottima conoscenza degli strumenti informatici, CAD, Photoshop e fogli di calcolo. È premiata la conoscenza di software di settore, ma non obbligatoria. Si richiede una persona dinamica, predisposta all’apprendimento, versata alla multidisciplinarità e capace di lavorare in squadra. Inviare il curriculum all’indirizzo recruiting.iv19@gmail.com

