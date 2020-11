Infol@voro 2.0: numerose occasioni nel Vallo di Diano. Concorso per Allievi Agenti della Polizia Penitenziaria

Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Carrozza Group Assicurazioni, operante sul mercato delle Assicurazioni da oltre trent’anni in tutta la provincia di Salerno, con Agente Generale Gerardo Carrozza e con sedi a Capaccio Paestum, Salerno, Altavilla Silentina e Battipaglia, cerca Intermediari e Collaboratori da inserire nella propria rete commerciale. Chi è interessato a far parte del noto gruppo assicurativo può inviare il proprio curriculum a info@carrozzagroup.com oppure telefonare al numero 0828/724330

– Game Stop, nota catena di punti vendita di videogiochi, seleziona personale per assunzioni e stage negli store e in sede. Si cercano Addetti alle vendite (contratto a chiamata), Stagisti addetti alla vendita, Addetto/a ricerca e selezione del personale, Stagista area hr, Impiegato/a hr nella sede di Milano. Gli interessati possono visitare la pagina dedicata alle ricerche in corso (Lavora con noi) da cui è possibile prendere visione delle offerte di impiego e candidarsi online a quelle di interesse, registrando il curriculum nell’apposito form

– Gruppo TECNOCASA affiliato nelle zone Centro Storico, Flaminio, Fleming, Prati, San Pietro, Aurelia, Boccea, Gregorio VII, Monteverde Vecchio, Parioli, Trieste, Talenti, Montesacro, Fidene e Tiburtina a Roma seleziona giovani ambosessi da inserire come COLLABORATORI nel ramo immobiliare. REQUISITI: diploma superiore, predisposizione a lavorare in team, ambizione e voglia di crescere, disponibilità al full- time. SI OFFRE: formazione istituzionale erogata direttamente dalla società franchising e in agenzia, accesso a strumenti dedicati, fisso mensile oltre a provvigioni. affiancamento operativo, esclusività di zona, percorso personalizzato di crescita professionale. Mentalità imprenditoriale, predisposizione all’applicazione del metodo operativo Tecnocasa, spirito collaborativo ed orientamento al cliente sono le caratteristiche dei giovani ricercati. E’ importante saper utilizzare il pc, internet e posta elettronica. Gli interessati possono inviare il curriculum all’indirizzo info@selezionetecnocasa.it. Per informazioni: 06/4182037

– Piazza Italia cerca diverse figure professionali da assumere nei negozi in Italia e in sede. Si cercano Addetti vendita, Magazzinieri, Capo Reparto, Store Manager e Allievi Direttori. Gli interessati possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle posizioni aperte del Gruppo, raggiungibile da questa sezione

BANDI E CONCORSI

– Aperto il bando per reclutare 976 Allievi Agenti della Polizia Penitenziaria. Il Ministero della Giustizia ha indetto una selezione pubblica per un totale di 732 Allievi e 244 Allieve. Per partecipare al concorso c’è tempo fino al 12 novembre. I posti messi a concorso sono riservati: a coloro che sono in servizio, da almeno sei mesi alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso, come volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) o in rafferma annuale; a volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio o in congedo; a coloro (due uomini, una donna), subordinatamente al possesso degli altri requisiti, che sono in possesso dell’attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca). I concorsi si svolgono mediante la valutazione dei titoli e il superamento di prove e accertamenti così articolati: prova scritta vertente su domande a risposta sintetica o a scelta multipla relative ad argomenti di cultura generale e a materie oggetto dei programmi della scuola dell’obbligo; accertamenti psico-fisici; accertamenti attitudinali. Le domande di partecipazione devono essere presentate attraverso l’apposita procedura online, entro il 12 novembre. Una volta inviata la domanda online, il sistema genererà in automatico una ricevuta di avvenuta acquisizione della stessa che dovrà essere stampata e conservata dai candidati per essere presentata il giorno della prova scritta d’esame

VALLO DI DIANO

– La Casalmotor Srl di Sala Consilina per ampliamento della rete di vendita esterna ricerca una risorsa che risponda ai seguenti requisiti: età massima 35 anni; conoscenza del pacchetto office/internet; ottime doti relazionali; spiccate capacità comunicative; forte orientamento all’obiettivo. Si prega d’inviare la propria candidatura, allegando il curriculum vitae aggiornato e dando l’autorizzazione al trattamento dei dati D.lgs 196/03, a comunicazione@gruppocasale.it oppure sul sito del Gruppo Casale

– Azienda Dolciaria di Atena Lucana offre opportunità di lavoro ad Agente di commercio. Gli interessati possono telefonare al numero 0975 511454 dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00

– Imparato Group srl di Sala Consilina ricerca una segretaria per ampliamento dello staff. Sono richieste conoscenze informatiche e del pacchetto Office. Per info contattare il numero 329/6291378

– Addesso Living, azienda attiva nel commercio di materiali per l’edilizia, ceramiche e arredo bagno, con sedi operative a Polla e Salerno, cerca: un addetto/a alla contabilità con pregressa esperienza da inserire nell’ufficio amministrativo di Polla; un addetto/a all’area vendite con competenze tecniche di ingegnere edile o geometra. Per candidarsi inviare C.V. all’indirizzo mail info@addessoliving.it

– L’azienda DFL s.r.l. (Gruppo Lamura) di Sala Consilina, seleziona la seguente risorsa professionale: Esperto contabile. La risorsa ideale dovrà corrispondere ai seguenti requisiti ed essere in grado di svolgere le seguenti mansioni: Laurea in Economia, almeno triennale, Età compresa tra i 25 ed i 38 anni, Tenuta della Contabilità Fornitori e Generale, Redazione, Riclassificazione e Analisi del Bilancio, Elaborazione e calcolo degli indici di bilancio, Utilizzo scritture di assestamento, Registrazioni Operazioni Contabili, Adempimenti Fiscali Periodici, Elaborazione di resoconti periodici sulla situazione fiscale aziendale, Controllo Estratti Bancari, Preferibile esperienza lavorativa analoga, Conoscenza del pacchetto office, Conoscenza sistemi gestionali ERP, Capacità comunicative e di problem solving, Capacità di lavorare in team, Proattività. Si prega d’inviare la propria candidatura, allegando il curriculum vitae aggiornato e dando l’autorizzazione al trattamento dei dati D.lgs 196/03, a job@gruppolamura.it

– Azienda leader nel settore dei serramenti cerca per zona Vallo di Diano posatori di infissi e porte, con pluriennale esperienza. Per partecipare alla selezione occorre inviare un curriculum aggiornato e il numero di cellulare al seguente indirizzo e-mail: selezioneinfissi@gmail.com

– Studio di ingegneria con sede nel Vallo di Diano, specializzato nella progettazione di strutture e di opere geotecniche in sotterraneo, ricerca un ingegnere strutturista per collaborazione full-time. Si richiede Laurea Magistrale o Specialistica in Ingegneria Civile con specializzazione in strutture, una minima esperienza professionale in campo lavorativo presso strutture analoghe, conoscenza dei principali software di calcolo (preferibilmente Midas GEN, Midas GTS NX, Plaxis, SAP2000, FataNext, 3DMacro, 3Muri), di CAD (Autocad) e di BIM (Revit). Gli interessati potranno inviare il proprio curriculum al seguente indirizzo e-mail: selezione.disegnatore.cadbim@gmail.com

– Imparato Group srl di Sala Consilina ricerca una figura per ampliamento dello staff. Il ruolo da ricoprire è quello di lavaggista. E’ richiesta esperienza, buona volontà e residenza dei dintorni. Per info contattare il numero 329/6291378

– Sportissimo Bloisi, negozio leader nella vendita di articoli sportivi con sede a Padula, ricerca commessa da inserire nel team. Le interessate potranno recarsi presso la sede di Sportissimo Blosi in via Nazionale a Padula Scalo (adiacente al piazzale Eurospin)

– L’Officina Euromaster Marchesano Pneumatici di Atena Lucana è alla ricerca di un gommista da inserire in organico. La figura ricercata deve vantare una precedente esperienza nel settore. Per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 333/6688646

– Nota concessionaria del Vallo di Diano ricerca un Meccanico o Meccatronico da inserire nel proprio organico. La persona ricercata per ricoprire il ruolo può essere anche alla sua prima esperienza lavorativa. Ottima retribuzione mensile. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum all’indirizzo e-mail ricercapersonale020@gmail.com

– Peugeot Lapelosa srl con sede ad Atena Lucana seleziona 2 figure professionali da inserire nel proprio organico: 1 MECCATRONICO (diplomato da formare); 1 LAVAGGISTA. Età richiesta: 18/25 anni max. Per il ruolo di meccatronico il candidato ideale dovrà avere una formazione (elettronica/meccanica) e disponibile a trasferte fuori sede per corsi formativi. I candidati potranno inviare il loro curriculum alla mail amministrazione@lapelosasrl.it

– Per il tuo futuro professionale scegli la solidità di un grande gruppo industriale. Pracal srl, azienda con sede a Polla, ricerca personale per tutti i suoi reparti: produzione, amministrazione e commerciale. Non perdere l’opportunità di far parte di una squadra vincente. Invia ora la tua candidatura a pracal@pracal.com

– redazione –