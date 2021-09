Infol@voro 2.0: numerose occasioni nel Vallo di Diano. Concorsi per amministrativi e bibliotecari

Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Con Penny Market sono disponibili numerose opportunità di lavoro per addetti alla vendita. La catena di supermercati seleziona 75 risorse da assumere nei negozi presenti in diverse città d’Italia. Le assunzioni sono rivolte a persone interessate a lavorare all’interno dei supermercati del Gruppo con uno dei seguenti ruoli: addetto alle vendite e addetto alle vendite e al banco gastronomia. Nel complesso, sono 75 i posti di lavoro disponibili nei discount. Le selezioni sono attive nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Campania e Sicilia. Gli interessati possono visitare la sezione dedicata alle carriere (Lavora con noi) presente sul sito sito web del Gruppo. Selezionando la voce “Addetto / a alla vendita” o “Addetto alla vendita e al banco gastronomia” del menù di ricerca “Ruolo”, è possibile conoscere tutte le posizioni aperte presso i negozi del marchio. Cliccando sull’offerta di lavoro di interesse e poi sul tasto “Apply Now” è possibile candidarsi online compilando l’apposito modulo con i dati richiesti e inoltrate il curriculum all’azienda

– Carrozza Group Assicurazioni, operante sul mercato delle Assicurazioni da oltre trent’anni in tutta la provincia di Salerno, con Agente Generale Gerardo Carrozza e con sedi a Capaccio Paestum, Salerno, Altavilla Silentina e Battipaglia, cerca Intermediari e Collaboratori da inserire nella propria rete commerciale. Chi è interessato a far parte del noto gruppo assicurativo può inviare il proprio curriculum a info@carrozzagroup.com oppure telefonare al numero 0828/724330

– Gruppo TECNOCASA affiliato nelle zone Centro Storico, Flaminio, Fleming, Prati, San Pietro, Aurelia, Boccea, Gregorio VII, Monteverde Vecchio, Parioli, Trieste, Talenti, Montesacro, Fidene e Tiburtina a Roma seleziona giovani ambosessi da inserire come Collaboratori nel ramo immobiliare. Requisiti: diploma superiore, predisposizione a lavorare in team, ambizione e voglia di crescere, disponibilità al full- time. Si offre: formazione istituzionale erogata direttamente dalla società franchising e in agenzia, accesso a strumenti dedicati, fisso mensile oltre a provvigioni. affiancamento operativo, esclusività di zona, percorso personalizzato di crescita professionale. Mentalità imprenditoriale, predisposizione all’applicazione del metodo operativo Tecnocasa, spirito collaborativo ed orientamento al cliente sono le caratteristiche dei giovani ricercati. E’ importante saper utilizzare il pc, internet e posta elettronica. Gli interessati possono inviare il curriculum all’indirizzo info@selezionetecnocasa.it. Per informazioni: 06/4182037

BANDI E CONCORSI

– Nuovi posti di lavoro in Emilia Romagna grazie ai concorsi per amministrativo e bibliotecari del Comune di Ravenna. Le selezioni sono rivolte a maggiorenni e sono previste assunzioni a tempo indeterminato e determinato. Il termine per presentare la domanda di partecipazione ai concorsi scade il 27 settembre. I nuovi concorsi sono finalizzati alla copertura di 3 posti di lavoro in qualità di istruttori amministrativi e bibliotecari. I posti a concorso sono disposti come segue: 2 istruttori ambito bibliotecario, con contratto a tempo indeterminato, da assegnare all’Istituzione Bibliotecaria Classense; 1 istruttore direttivo amministrativo contabile, con contratto a tempo determinato (24 mesi), da assegnare al Coordinamento, Controllo Economico – Finanziario e Partecipazioni – Servizio Finanziario. Per iscriversi è necessario usufruire dell’apposita procedura telematica da completare entro il 27 settembre (Bando: Bibliotecario – Amministrativo Domanda: Bibliotecario – Amministrativo)

– Nuove opportunità di lavoro in Abruzzo grazie al concorso per istruttori di vigilanza del Comune di Scafa, in provincia di Pescara. La selezione pubblica prevede la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato in questo profilo professionale – categoria C – posizione economica C1. La procedura selettiva per la formazione della graduatoria si espleterà unicamente tramite la valutazione dei titoli. La domanda di ammissione dovrà essere presentata entro il termine del 23 settembre esclusivamente con procedura telematica

VALLO DI DIANO

– La Ditta Stabile Antonio di Stabile Nicola, con sede a San Pietro al Tanagro, ricerca le figure di lattoniere, saldatore e fabbro, anche apprendista. L’azienda si trova in via Mattinelle, nella zona industriale. Per informazioni è possibile contattare il seguente numero: 0975/396319 oppure mandare il proprio curriculum alla mail stabile.nicola@libero.it

– Per azienda operante nella produzione di prodotti alimentari si ricercano n° 2 figure di rappresentanza per il settore Horeca e/o Normal Trade: una figura per la zona del Vallo di Diano e provincia di Salerno; una figura per la costa tirrenica calabrese e provincia di Cosenza. A diretto rapporto con la Direzione Aziendale, il candidato collaborerà allo sviluppo della rete commerciale e del portafoglio clienti, consolidando i rapporti esistenti e creandone di nuovi nel territorio di riferimento. Il candidato ideale ha già esperienza di vendita nel settore food, deve essere iscritto Enasarco e plurimandatario, avere Partita Iva ed essere automunito. L’azienda offre mandato di rappresentanza, portafoglio clienti, retribuzione a provvigione. Gli interessati potranno inviare il curriculum all’indirizzo pinorappresentanza@gmail.com Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91 e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03

– Studio Radiologico del Vallo di Diano accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale ricerca le seguenti figure professionali: Medico Radiologo da assumere a tempo indeterminato; Tecnico Sanitario di Radiologia Medica da assumere a tempo indeterminato. Per informazioni contattare i numeri 0975/390901 – 329/4733525 – orario di ufficio

– Agenzia di Assicurazioni del Vallo di Diano ricerca e seleziona le seguenti figure professionali da inserire nel proprio organico. PROFILO A: SUBAGENTI PROFESSIONISTI iscritti nella sezione E del registro degli intermediari assicurativi professionisti tenuto dall’IVASS, già operanti nel settore; PROFILO B: DIPLOMATI/LAUREATI da inserire in un percorso di formazione della durata di 60 ore per l’ottenimento dei requisiti necessari per lo svolgimento della professione di intermediario assicurativo professionista di secondo livello, con rilascio attestato di qualifica dei requisiti. REQUISITI MINIMI PER PRESENTARE CANDIDATURA: Requisiti personali di cui artt. 22 e 23 del Reg. IVASS n. 40/2018; Curiosità ed interesse per il mercato finanziario assicurativo; Capacità relazionali e comunicative; Patente cat. B, Auto-munito; Titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore; Portafoglio clienti consolidato (Esclusivamente per il profilo A). OFFERTA LAVORATIVA: Percorso formativo gratuito che consente di effettuare l’esame per l’iscrizione alla sezione E del Registro Unico degli intermediari assicurativi (Esclusivamente per il Profilo B); Formazione e Aggiornamento professionale continua e costante; Supporto di un Tutor ed affiancamento sul campo; Opportunità di sviluppo strategico commerciale; Opportunità di fare una brillante carriera che si articola in più fasi di crescita professionale ed economica; Compensi commisurati all’attività prodotta (provvigioni + incentivi + premi di produzione). Saranno prese in considerazione le sole candidature che rispecchieranno i requisiti richiesti per le posizioni lavorative aperte e da candidati provenienti dal territorio del Vallo di Diano e zone limitrofe (Tanagro, Alburni, Alto e Medio Sele). Le domande possono essere presentate compilando il “Job Application Form” disponibile al seguente link https://forms.gle/aGXUbqQqeon9UVdaA

– Società di servizi per l’ingegneria e l’architettura, con sede nel Vallo di Diano, per ampliamento del proprio organico, cerca un ingegnere, un architetto ed un geometra preferibilmente residenti in zona Vallo di Diano. Si richiede serietà, dinamicità, ottima predisposizione al lavoro in team e capacità di problem solving. Disponibilità immediata e solo full time. Le risorse, ciascuno per le proprie competenze, si occuperanno di progettazione architettonica, strutturale, rilievi topografici con drone, GPS e laser scanner e gestione di nuvole di punti. La società opera sull’intero territorio nazionale. Per candidarsi inviare CV al seguente indirizzo mail: tecnici2021@libero.it

– L’Azienda Tostini Caffè, con sede a Teggiano, è alla ricerca di personale. Nello specifico: 1 segretaria con esperienza e capacità di gestione relazioni clientela; 1 addetto alla contabilità clienti, con esperienza maturata nel settore; 1 assistente alla produzione. No perditempo, persone realmente motivate e con inclinazione al lavoro. Per inviare il curriculum, inviare una mail a: max@tostini.com

– La DFL, azienda leader del Gruppo Lamura operante nel settore della grande distribuzione commerciale, ricerca la figura di ADDETTO AL CONTROLLO DI GESTIONE Riportando alla direzione finanziaria ed amministrativa, la risorsa avrà responsabilità in particolare sulle attività di:

Principali competenze

Definizione di processi e procedure di pianificazione e controllo

Revisione delle procedure amministrative contabili (PAC) e le istruzioni operativo contabili (IOC) della Società

Partecipazione alla redazione del bilancio d’esercizio

Calcolo e monitoraggio dei costi e calcolo marginalità anche per commessa

Monitoraggio della contabilità analitica e di magazzino

Redazione del budget annuale e analisi degli scostamenti

Monitoraggio mensile del forecast

Aggiornamento ed analisi dei principali KPI di performance aziendale

Analisi economiche ad hoc e valutazione delle nuove iniziative di investimento

Conduzione di analisi specifiche su richiesta della Direzione per la condivisione di analisi e risultati

Fornire l’analisi delle vendite e delle marginalità a livello della Società

Elaborazione report mensili, analisi dei KPI operativi, gestionali e relativi scostamenti

Imputazione voci di costo/ricavo attraverso scritture di contabilità analitica finalizzate alla determinazione dei risultati mensili

Definizione del budget e controllo avanzamento risultati sulla base dei consuntivi;

Monitoraggio dei risultati e individuazione delle azioni correttive nei casi di eventuali scostamenti dal budget

Organizzazione del piano dei conti con codici di riclassificazione

Riclassificazione del Bilancio e Calcolo indici di bilancio

Redazione Business Plan

Determinazione costi e prezzi orari per centro di costo

Programmazione e pianificazione dei flussi finanziari

Analisi di fattibilità rispetto a ipotesi di nuovi progetti di business o nuove commesse

Supporto nella valutazione di eventuali operazioni straordinarie

Collaborare con la funzione Amministrazione e Finanza per la redazione e consolidamento del Bilancio di Gruppo.

Requisiti minimi richiesti:



Laurea Vecchio Ordinamento o Magistrale in ambito Economico, Ingegneria Gestionale o similari.

Esperienza consolidata (almeno 5 anni) in ruoli analoghi di Società di medie/grandi dimensioni oppure presso Società di Revisione o presso Studi Commercialisti;

Conoscenza della lingua inglese,

Conoscenza avanzata del pacchetto Microsoft Office (in particolare Excel).

Completano il profilo: ottima capacità analitiche ed organizzative, pianificazione e forte orientamento al risultato, precisione ed attenzione ai dettagli oltre che un’abitudine nel lavorare per obiettivi e scadenze. Si offre contratto a tempo indeterminato; inquadramento e pacchetto retributivo saranno commisurati all’esperienza. Luogo di lavoro: Sala Consilina (SA) – 84036. Se interessati alla proposta lavorativa e rispondenti ai requisiti richiesti dall’azienda, si prega di inviare il CV all’indirizzo mail: candidature@gruppolamura.it specificando nell’oggetto Controllo di Gestione – Gli interessati sono invitati a fornire autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 e art. 7 del GDPR 679/2016

– Petracca Design, azienda leader nel settore dei serramenti e dell’arredamento con sede in via Nazionale a Padula, è alla ricerca di due figure professionali per ampliare l’organico. Le persone ricercate devono essere in possesso di un diploma o di una laurea in Informatica. Per candidarsi e inviare il proprio curriculum vitae scrivere a info@petraccadesign.it

– I supermercati Eté ed Md Polla ricercano le figure di salumiere e cassiere/scaffalista. L’annuncio è rivolto ad ambo sessi. Gli interessati possono inviare il curriculum a vallodidianosa@gmail.com

– L’azienda Sidel s.r.l. di Buonabitacolo, leader nel settore delle porte e dei serramenti, ricerca una figura da inserire nel settore produzione. Nello specifico i candidati possono essere di ambo i sessi, anche senza esperienza e con età massima di 30 anni. Gli interessati possono inviare il curriculum all’indirizzo segreteria@sidelsrl.it

– L’azienda Imparato Service Auto, con sede nella Zona Industriale di Polla, per incremento organico ricerca le seguenti figure: magazziniere, carrozziere, meccanico e lavaggista. E’ richiesta l’esperienza di almeno 1 anno. Per inviare il curriculum: admin@imparatoservice.it oppure comunicazione@imparatoservice.it