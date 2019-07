Ritorna un nuovo appuntamento con Infol@voro 2.0, la rubrica di Ondanews dedicata ad opportunità di lavoro, bandi, concorsi, tirocini, incentivi, premi ed informazioni destinate ai consumatori.

AMBITO NAZIONALE

– Hermès seleziona personalesia in Italia che all’estero. Gli interessati alle offerte di lavoro possono valutare le posizioni aperte in questo periodo, pubblicate nella sezione Hermes Lavora con noi del portale web dell’azienda. Hermès Group è un’azienda francese di moda, con headquarter a Parigi. E’ specializzata nella produzione e commercializzazione di alta moda e prêt-à-porter, accessori, pelletteria, borse, arredamento, accessori per la casa, gioielli, profumi e valigie di lusso. Si ricercano varie figure per la copertura di posti di lavoro in Lombardia, Toscana, Sicilia, Piemonte e Veneto. Si ricercano, prevalentemente, laureati e diplomati, con una fluente conoscenza della lingua inglese e, per diverse posizioni, è ritenuta requisito preferenziale o è richiesta la familiarità anche con altre lingue straniere. Le risorse potranno lavorare in ambito Gestione generale, Manifattura, Sviluppo Prodotto e Vendite. Per candidarsi cliccare QUI

BANDI E CONCORSI

– Il Comune di Capannori, in provincia di Lucca, ha pubblicato un avviso pubblico inerente alla selezione di 8 unità di personale da assumere come Agenti di Polizia Municipale (categoria C1). La domanda di ammissione al concorso va presentata entro il 15 luglio. I partecipanti al concorso pubblico saranno sottoposti a due prove scritte e una prova orale. Gli interessati possono presentare la domanda di ammissione alla selezione pubblica esclusivamente in forma digitale entro il 15 luglio secondo una delle seguenti modalità: attraverso il portale APACI della Regione Toscana; tramite una casella di posta elettronica certificata personale all’indirizzo pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it

– L’Azienda Ospedaliera Santobono – Pausilipon di Napoli ha indetto un concorso per l’assunzione di 40 Operatori Socio Sanitari a tempo indeterminato. Nel bando sono previste riserve di posti per volontari delle forze armate e per i dipendenti a tempo indeterminato dell’AORN Santobono Pausilipon. Le prove di esame consisteranno in: prova pratica, ovvero l’esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale di OSS e prova orale, un colloquio sulle materie oggetto della prova pratica. Nel caso di un elevato numero di candidati le prove saranno precedute da una preselezione con test automatizzati al computer. Le domande di partecipazione al concorso vanno presentate esclusivamente on-line entro il 14 luglio

– Il Comune di Padova ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di 61 Istruttori amministrativi (categoria C). Le selezioni avverranno per esami. Le prove d’esame sono costituite da: prova scritta a contenuto teorico-pratico, prova orale. Queste possono essere precedute da una preselezione, qualora il numero dei candidati superasse le 400 unità. L’eventuale preselezione consisterà nella somministrazione di test a risposta multipla per la verifica delle attitudini e della professionalità dei candidati. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata entro il 10 luglio esclusivamente collegandosi al portale Istanze on-line del Comune di Padova

VALLO DI DIANO

– Sportissimo Bloisi, negozio leader nella vendita di articoli sportivi con sede a Padula, ricerca due commessi nel Vallo di Diano per ampliamento del personale. La ricerca è rivolta a candidati ambosessi. Gli interessati potranno recarsi presso la sede di Sportissimo Blosi in via Nazionale a Padula Scalo (adiacente al piazzale Eurospin)

– L’azienda Sidel s.r.l. di Buonabitacolo, leader nel settore delle porte e dei serramenti, ricerca una figura da inserire nel settore Commerciale. Nello specifico i candidati, residenti nel Vallo di Diano, dovranno necessariamente possedere un’ottima conoscenza della lingua inglese. Gli interessati possono inviare il curriculum all’indirizzo segreteria@sidelsrl.it

– Azienda del Vallo di Diano ricerca un meccanico con diploma. Sono richieste capacità comunicative e di problem solving, intraprendenza e voglia di crescere, capacità di lavorare in team, determinazione nel raggiungimento di obiettivi. I candidati dovranno avere un’età compresa tra i 25 ed i 40 anni. Inviare il curriculum vitae all’indirizzo lavorovallo@libero.it

– Azienda leader del Vallo di Diano, specializzata nella commercializzazione all’ingrosso di materiali, ricerca figura professionale specializzata da inserire nel proprio organico. La figura dovrà corrispondere a questi requisiti: utilizzo dei carrelli elevatori orizzontali e verticali (retrattili), capacità comunicative e di problem solving, intraprendenza e voglia di crescere, capacità di lavorare in team, disponibilità a lavorare con turnazione, età compresa tra i 25 ed i 35 anni, determinazione nel raggiungimento di obiettivi. Gli interessati/e potranno inviare il proprio curriculum vitae completo di foto dando autorizzazione al trattamento dei dati personali D.Lgs 196/03 al seguente indirizzo mail: logisticavallodiano@gmail.com. La candidatura è aperta ad ambo i sessi

– Struttura alberghiera di Atena Lucana cerca figura professionale da inserire nel proprio organico. Si richiede disponibilità immediata, massima serietà, disponibilità a turni notturni e massima flessibilità. Per ulteriori informazioni e colloqui chiamare allo 0975/779016 oppure al 327/3604618

– Avviata e rinomata attività commerciale del Vallo di Diano è alla ricerca di personale qualificato nel settore Caffetteria e Lounge Bar per prossima apertura di un nuovo punto Bar, Caffetteria e Rosticceria. Si ricercano baristi professionisti e banconisti da inserire nello staff. Chiunque sia interessato può rivolgersi al numero 347/6671751

– Lo store “Piazza Italia”, azienda operativa nel settore dell’abbigliamento cerca addetti alla vendita da inserire presso il Centro Commerciale Diano di Atena Lucana. Gli interessati possono inviare il curriculum accdianolavoro@gmail.com.

– redazione –